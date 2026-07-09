神田外語グループ
神田外語グループさまのご紹介
1957年に東京・神田に産声を上げたセントラル英会話学校を起源とする神田外語グループは、外国語専修学校である神田外語学院、4年制の外国語専門大学である神田外語大学、福島県に立地する異文化体験が可能な宿泊・研修施設のブリティッシュヒルズ等を傘下に持つ、総合的な言語・異文化コミュニケーション教育組織です。「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を建学の理念に据え、ビジネスマンや子供向けの言語・コミュニケーション教育にも注力されています。
「メディア露出をリアルタイムで把握でき、またSNS（特にTwitter)上の露出に関しても、エンゲージメント数やリーチ数などを含むデータを、ダッシュボード上で総合的に把握・管理できるようになりました」
グループコミュニケーション部 三上山雄亮さま
課題とその解決に向けたご提案
2020年３月に当社とご契約いただく以前、同グループのグループコミュニケーション部では、プリント媒体における同グループ関連ニュースの露出に関しては、既に別のモニタリングサービスをご利用になっていましたが、オンライン上の関連ニュースやSNS上の露出をいかに把握するかについては、課題とされていました。そして、既に当社のツールをご利用いただいていたあるクライアントを通じて、同グループよりご相談を受けました。
当社のテレビ・ラジオ報道モニタリングツールのTVEyesや、ニュースフィード機能を併せてご導入いただいたことで、「グループ関連の報道のタイミングを的確に把握して、グループ内外にタイムリーに共有できるようになっています」（三上山様）とのことです。
グループの総合的レピュテーションをデータに基づいてリアルタイムで把握
＜報道モニタリング、ソーシャルリスニングとニュースフィードの三位一体運用により、グループの総合的レピュテーションを、データに基づいてリアルタイムで把握＞
2020年に当社のエクスプロア<Explore>を導入された同グループでは、傘下の各組織に関するSNS上の投稿を幅広くモニターし、受験生や利用者から寄せられるグループへの様々な評価、センチメントの詳細な分析に注力されています。現在、同グループでは、ソーシャルリスニング、報道モニタリングと、ニュースフィードを通じた関連トピックのホームページ上での共有を三位一体で推進することで、危機管理も含め、グループ全体のレピュテーションの統合的な維持・管理を実践しておられます。そしてグループに関連したメディア露出や、ネット上での話題トピックは月次でまとめ、イントラネットでグループの全教職員と共有されているとのことです。
三上山様からは、当社のツールの活用開始以降のメリットとして、次のような具体例を伺いました：
- 同グループ傘下の、宿泊・研修施設のブリティッシュヒルズに関しては、SNS上での関心が高く、豊富な投稿が存在する事が判明（あるインフルエンサーの場合、1万人を超えるフォロワーがおり、その人物によるツイートで、神田外語グループのフォロワーが一気に200人増えた事例もあり）。ブリティッシュヒルズの存在がグループに対する関心を高め、レピュテーションの向上につながっていることが確認できた。
- 神田外語大学以外に全国に6校ある外国語教育専門大学に関しては、各校の話題をタイムリーに把握し、広報活動のヒントに役立てている。
- 学生集めにユニークで魅力的な取り組みをしている大学の情報に関しては、外国語教育専門大学以外の有力校の事例も併せて、オンラインで幅広く収集できている。
当社が今後さらにお手伝いできる可能性のある領域
神田外語グループ傘下の各教育関連事業の利用者は子供から大学生、ビジネスマンまで多岐に渡り、多種多様な評価、要望がグループ全体のレピュテーションに直結します。また、語学教育の分野では大学、専門学校、ランゲージスクールを含め、競合の組織も数多く存在します。そこで、今後当社としては、
- 同グループの多様なカスタマーについてのセグメンテーションを通じて、グループの提供する様々なプログラムを適切なターゲット層にきめ細かくアピールするためのお手伝い
- 同グループの各種プログラムのさらなる魅力向上に向け、主要競合組織のより効果的なベンチマーキングのためのキーワード設定や、使いやすいサーチのプラットフォームづくり
といった点で、さらにサポートをご提供できるのではないか、と考えています。
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