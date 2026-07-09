課題とその解決に向けたご提案

2020年３月に当社とご契約いただく以前、同グループのグループコミュニケーション部では、プリント媒体における同グループ関連ニュースの露出に関しては、既に別のモニタリングサービスをご利用になっていましたが、オンライン上の関連ニュースやSNS上の露出をいかに把握するかについては、課題とされていました。そして、既に当社のツールをご利用いただいていたあるクライアントを通じて、同グループよりご相談を受けました。

当社のテレビ・ラジオ報道モニタリングツールのTVEyesや、ニュースフィード機能を併せてご導入いただいたことで、「グループ関連の報道のタイミングを的確に把握して、グループ内外にタイムリーに共有できるようになっています」（三上山様）とのことです。