7つのツアー
Meltwaterプロダクトツアー
ソリューションの実際の 活用方法を見る
Meltwaterの強みは、世界最大規模のグローバルデータセットを取り込み、AIで分析することで、ビジネス戦略を前進させる実用的なインサイトを提供できる点にあります。各製品のプロダクトツアーを通じて、Meltwaterがどのように戦略の変革と競争優位性の確立を支援できるのかをぜひご確認ください。
8つのツアー
ソーシャルリスニング
5つのツアー
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6つのツアー
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3つのツアー
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お客様の声
Meltwaterはデータの信頼性が高く、必要な情報にアクセスしやすいうえ、直感的に操作できます。Meltwaterを上回る柔軟性を備えたツールは、他にないと思います。比較にならないほどです。
Narek GaritGlobal Measurement & Analysis Lead at Heineken
MeltwaterのPRとインフルエンサーマーケティングを統合したダッシュボードにより、リアルタイムでKPIとROIを可視化する一元的なデータ基盤を構築できました。その結果、世界40以上のチームでレポーティングにかかる時間を33%削減すると同時に、インフルエンサーマーケティングによる価値を22%向上させています。
Nataliya TkachenkoGlobal Associate Director, Communications, PR & Influencer Marketing
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