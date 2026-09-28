SNS分析ツール
複数のSNSからレポートを集め続けていませんか？
SNSレポートの作成に、何時間もかけたり、複数のツールを行き来したりする必要はありません。 しかし実際には、多くの企業が今もそのような運用を続けています。 MeltwaterのSNS分析ツールなら、その課題を解決できます。
SNSレポートの作成に、多くの時間を費やしていませんか？
- SNSごとにデータが分断されている
- 手作業でのエクスポートやスプレッドシート中心の運用
- 競合分析が十分にできない
- チームや地域ごとにレポート形式がバラバラ
- ROIを証明したいが、適切な指標がない
各SNSの標準分析機能だけでは、全体像を把握することはできません。
見えるのは各SNS単体の状況だけであり、チャネル横断での成果までは把握できないからです。
Meltwaterなら、分散したデータを一元化し、手作業を減らしながらチャネル横断で分析できる単一のデータ基盤を提供します。
次のような課題を抱えていませんか？：
SNS分析ツールとは？
SNS分析ツールは、複数のSNSを個別に管理するのではなく、すべてのSNSデータを一元的に分析できるプラットフォームです。
SNS施策全体を可視化し、「何が成果につながっているのか」「どこを改善すべきか」を把握できるようになります。
SNS標準分析機能だけでは十分ではない理由
各SNSの標準分析機能
Meltwater SNS分析
SNSデータをひとつのダッシュボードで可視化
Meltwaterなら、SNSデータを一か所に集約し、全体像を把握できます。
SNSごとに画面を切り替えたり、スプレッドシートへ書き出したり、レポートを手作業でまとめたりする必要はありません。
チャネル横断で成果を把握し、競合比較を行い、SNS施策の価値を定量的に示せる統合ダッシュボードを提供します。
日々の運用から経営層向けレポートまで、必要な分析を一つのプラットフォームで実現します。
複数SNSを横断して可視化
Meltwaterは、あらゆるSNSデータを一元管理し、分析業務を効率化します。
Instagram、LinkedIn、TikTok、Facebook、Xなどのオーガニック・広告データを一つの画面で分析できます。
キャンペーンやハッシュタグ、コンテンツごとの成果を比較し、ブランド・地域・チーム単位でパフォーマンスを評価できます。
自社発信（Owned）と第三者による言及（Earned）のデータを組み合わせることで、分断された指標を実践的なインサイトへと変換します。
競合と比較して、自社の立ち位置を把握
自社のSNSパフォーマンスを把握するだけでは十分ではありません。
Meltwaterなら競合との比較分析を通じて、自社の強みや改善点を客観的に把握できます。
競合アカウントのエンゲージメント率やシェアオブボイスを継続的に分析し、自社の市場ポジションを可視化します。
さらにセンチメント分析により、自社ブランドが競合と比べてどのように受け止められているかも把握でき、より精度の高いメッセージ戦略や施策改善につなげられます。
経営層にも伝わるSNSレポートで、SNS施策のROIを可視化
SNS担当者には、施策の成果を明確に示すことがこれまで以上に求められています。Meltwaterなら、そのレポーティングを効率的に実現できます。
SNSのパフォーマンスをビジネス成果につなげて説明できる、経営層向けレポートを簡単に作成。エンゲージメント率やキャンペーン成果、主要KPIをマーケティング全体の目標とあわせて可視化します。
AIによるサマリー機能が重要なポイントを自動で整理するため、何時間も資料作成に費やすことなく、経営層へインサイトを共有できます。
SNSレポートを自動化し、分析に集中できる時間を増やす
SNSレポートの手作業は、多くのマーケティング担当者の負担になっています。
Meltwaterなら、レポート作成を自動化し、定期配信やダッシュボードのカスタマイズも可能。繰り返し作業を減らしながら、必要なインサイトを関係者へタイムリーに共有できます。
経営層向けのサマリーから詳細な分析レポートまで、用途に応じたレポートを作成できるため、必要な人へ必要な情報を最適な形で届けられます。
SNS分析とアーンドメディア分析をひとつに
SNSは単独で成果を評価できるものではありません。
Meltwaterなら、SNS分析とアーンドメディア、PRデータを統合し、ブランド全体のパフォーマンスをチャネル横断で把握できます。
SNSデータ、メディア掲載、ブランドに関する会話を組み合わせることで、施策がブランド認知や評価に与えた影響を可視化。マーケティング部門と広報部門が共通のデータをもとに意思決定できる環境を実現します。
チームや地域をまたいでSNS分析を標準化
組織の拡大とともに、SNS分析やレポーティングも複雑になります。
Meltwaterなら、チーム・ブランド・地域を横断して共通の分析基盤を提供し、統一された指標で成果を評価できます。
複数地域や複数部門で運用していても、誰もが同じダッシュボードとデータを利用できるため、認識のズレや重複作業を防ぎ、組織全体で一貫したパフォーマンス管理を実現します。
ツールを切り替える運用から、全体を見渡せる分析へ
SNS分析は、複数のツールに分散していてはいけません。 Meltwaterなら、データ・インサイト・レポートをひとつのプラットフォームに集約し、スプレッドシートの管理ではなく、戦略立案に時間を使える環境を実現します。
SNS分析についてよくある質問
はい。Meltwaterでは主要なSNSのデータを1つのダッシュボードに集約し、チャネルを横断したパフォーマンスを一元的に確認できます。
各SNSの標準分析機能とは異なり、Meltwaterでは複数チャネルの統合分析、競合比較、自動レポート作成が可能です。手作業でデータを集計・統合する必要がありません。
はい。競合他社のアカウントをモニタリングし、パフォーマンスを比較・ベンチマークできます。また、複数のソーシャルメディアを横断して、シェア・オブ・ボイスやセンチメントを分析することも可能です。
もちろんです。レポートのスケジュール配信や自動作成に対応しており、手作業を削減しながら関係者へタイムリーにレポートを共有できます。
データは高頻度で更新されるため、SNS上のトレンドやパフォーマンスの変化をほぼリアルタイムで把握し、迅速に対応できます。
Meltwaterは高度なAIモデルを活用し、大量のSNSデータを分析します。ブランドやトピックに対するユーザーの反応を、高い精度で可視化できます。
はい。データのエクスポートや各種連携機能により、SNS分析データをBIツールなどの業務システムと組み合わせて活用できます。
豊富な過去データを利用できるため、中長期的なトレンド分析や過去との比較、継続的なベンチマーク分析が可能です。
料金は、ご利用人数、管理ブランド数、必要な機能などに応じて柔軟に設定されます。企業の成長や運用規模に合わせて拡張できるプランをご用意しています。