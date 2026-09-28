SNSレポートの作成に、多くの時間を費やしていませんか？

ROIを証明したいが、適切な指標がない

競合分析が十分にできない

手作業でのエクスポートやスプレッドシート中心の運用

SNSごとにデータが分断されている

各SNSの標準分析機能だけでは、全体像を把握することはできません。

見えるのは各SNS単体の状況だけであり、チャネル横断での成果までは把握できないからです。

Meltwaterなら、分散したデータを一元化し、手作業を減らしながらチャネル横断で分析できる単一のデータ基盤を提供します。

次のような課題を抱えていませんか？：