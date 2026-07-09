株式会社サンクゼール

推量ではなく、データに基づく事業成果分析を通じて、市場での成功の方程式を発見する

同社では、当社のソーシャルリスニングツールを、特に以下の形で活用されています：

1. ブランドごとにUGCの動向をモニタリングして、定量・定性両面から分析。リーチ数の高い投稿についてはキーワード分析やワードクラウド分析と併せて、月次報告会でマネジメントおよび全事業部門間で共有。こうした分析を通じて、例えば年初の福袋のキャンペーンや、新たに投入した商品のオンライン上での露出と売り上げとの相関関係を、具体的にデータで理解することが可能になりました。また、同社がそれほど積極的なマーケティング投資はしなかったにもかかわらず、予想外の売り上げ増を記録した商品の背景には、SNS上のバズの着実な広がりがあるといったような、POSデータからだけでは読み取ることがむずかしい要因を確認する上でも、役立っています。さらに、競合各社の商品に対する消費者からの反響の分析が、自社新商品開発のヒントにつながっています。

2. 競合各社のオンラインマーケティングの分析を通じた、グッドプラクティスの発見。オンライン上でのマーケティング手法も刻々と変化している中で、TVでの商品紹介のタイミングと、オンラインでのキャンペーンのタイミングとの効果的相関関係など、競合各社の成功事例からのラーニングが、同社に大きな効果をもたらしています。こうしたラーニングを基に実施したある公式Twitterのキャンペーンでは、フォロワー数が一晩で1.8倍に増えた事例も見られました。

3. 同社商品の米国市場での反響把握や、マーケティング調査にも効果を発揮しています。