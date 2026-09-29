ソーシャルリスニング
リアルタイムのブランドインテリジェンスを支える、業界をリードするソーシャルリスニングツール
SNS、ニュース、フォーラムなどでブランドについて何が語られているかを把握し、消費者の会話を戦略的なインサイトへ変換。Meltwaterのソーシャルリスニングなら、複数ツールを行き来することなく、リスクの早期検知、競合分析、経営層向けレポーティングまで一つのプラットフォームで行えます。
変化を捉え、すぐにアクションへ
AIを活用したソーシャルリスニングで、何が変化しているのか、なぜ重要なのかを把握。状況の背景まで理解し、より迅速な意思決定と対応につなげられます。
問題が深刻化する前に察知
センチメントの変化や言及数の急増を早期に捉え、危機対応に追われる前に、背景を踏まえて次の対応を判断できます。
競合動向を継続的に把握
シェア・オブ・ボイスを追跡し、競合と比較しながら、ブランドをめぐる論調の変化を不利な状況になる前に捉えます。
作り直さず、常に最新のレポートを
常に最新の状態に保たれ、そのまま共有できる経営層向けダッシュボードで、部門や地域を横断して一貫したレポーティングを行えます。
チャネル横断のソーシャルリスニングと危機対応で選ばれるMeltwater
多くのグローバルブランドがMeltwaterのソーシャルリスニングを活用し、ツールを統合しながら危機の兆候をリアルタイムで検知。部門や地域を横断して、ブランドに関するインサイトを共有しています。
一つのプラットフォームで、チャネル横断の全体像を把握
SNS、ニュース、フォーラムなどを一つのプラットフォームで横断的に分析。モニタリングにとどまらず、キャンペーン戦略、レピュテーション管理、経営層の意思決定まで、部門横断でインサイトを活用できます。
ソーシャルリスニングを、重要なアクションにつなげる
データから意思決定まで、わずか数分で
会話量が増えたときほど、迅速で明確な状況把握が必要です。MeltwaterはAIで手作業の分析を減らし、大量の会話データから重要な変化を抽出して、次の対応をより早く判断できる状態にします。
- 言及数の急増をモニタリング
- センチメントの変化を検知
- 重要キーワードにアラートを設定
- 適切な部門へ迅速に通知
データから意思決定まで、わずか数分で
Miraは、ソーシャルリスニング業務の一連のプロセスをスマートに支援します。膨大なデータから明確なストーリーを導き出し、ステークホルダーへそのまま共有できるレポートの作成までスムーズに実現します。
- 見えにくいパターンをすばやく発見
- 何が変化したかを要約
- 対応すべき課題に優先順位を付ける
- ステークホルダーへインサイトを共有
複雑なSNSデータを、明確なビジネスインサイトへ
継続的なソーシャルリスニングの結果を、経営層が短時間で理解し、意思決定に使えるレポートへ整理します。
- そのまま共有できるダッシュボードを作成
- レポートに背景や文脈を追加
- 一つのビューで部門間の認識を統一
- 成果をわかりやすく伝える
自社の立ち位置と、会話の変化を把握
ブランドのパフォーマンスを市場の文脈とあわせて把握し、勢いの変化や競合との差を継続的に比較。市場の変化を早期に捉え、次のアクションにつなげられます。
- シェア・オブ・ボイスを追跡
- ブランドごとのセンチメントを比較
- 主要競合とベンチマーク
- 業界動向をモニタリング
ビジネスに活かせるインサイトを発見
世界中の数百万もの情報ソースをモニタリングし、膨大な情報を組織の意思決定に活かせるインテリジェンスへ変換します。
Miraで、ソーシャルリスニングをもっと効率的に
Mira Companionは、ソーシャルリスニングのワークフローにAIを直接組み込みます。ダッシュボードを手作業で確認したり、言及数の急増を自分で要約したりすることなく、会話データから重要なインサイトをわずか数秒で引き出せます。
実務で実証された確かな成果
ソーシャルリスニングを活用し、メディア露出や消費者の会話を測定可能なビジネス成果へつなげている事例をご覧ください。
MeltwaterはSNS上で共通の話題を発していたり、特定の興味関心を持っていたりするユーザーを何百、何千人規模で集め、クラスター分析できるツールです。「特定の1人」だけの分析から脱却し、膨大なデータから「このクラスターにはこの傾向がある」と機械的に分析できるようになったため、工数面でも説得力の面でも非常に助かっています。
近藤健人
ネスレ日本株式会社 マーケティング&コミュニケーションズ本部 コンシューマーエンゲージメントサービス部 シニアVOCスペシャリスト
複数のツールを一つに統合
SNS、ニュース、分析に分かれていたツールを、一つのつながったワークフローへ集約します。
競合の勢いを継続的に把握
競合との比較を通じて、ナラティブの変化をリアルタイムで捉えます。
経営層向けインサイトを共有
レポーティングを自動化し、部門横断で手作業による分析時間を削減します。
リスクの兆候を早期に検知
言及数の急増やセンチメントの変化を、危機へ発展する前に捉えます。
Meltwaterが選ばれる理由
キーワード追跡だけでは見えない全体像まで
表面的なモニタリングにとどまらず、会話の文脈を理解し、変化をすばやく捉えてアクションへつなげられるプラットフォームです。
従来型のソーシャルリスニングツール
Meltwaterのソーシャルリスニング
主な機能
大規模なソーシャルリスニングに必要な機能を一つに
リアルタイムアラート
AIによる言及量の急増検知やセンチメント変化のアラートを、SlackまたはMicrosoft Teamsへ配信します。
予測分析
今後48時間の会話動向を予測し、ナラティブがどこへ向かうのかを先回りして把握します。
統合ダッシュボード
すべての部門と地域で、一貫した経営層向けレポートビューを共有できます。
自社データの取り込み
アンケート、文字起こし、社内データを、外部の会話データとあわせて分析できます。
過去トレンド分析
言及数、センチメント、エンゲージメントの推移を時系列で追跡し、現在の変化を過去の文脈とあわせて把握します。
チャネル横断モニタリング
SNS、ニュース、フォーラム、Redditを、別々のツールではなく一つの環境で横断的にモニタリングします。
シェア・オブ・ボイス分析
SNSとアーンドメディアを横断し、自社ブランドのパフォーマンスを競合と比較します。
ブランドセンチメント分析
投稿単位の単純なトーン判定にとどまらず、文脈を踏まえてブランドがどのように語られているかを把握します。
SNSだけでは見えない会話の全体像を確認しませんか？
Meltwaterなら、チャネルを横断したモニタリングから分析、レポーティングまでを一つの環境で行えます。実際の製品デモでご確認ください。
ソーシャルリスニングに関するよくある質問
ソーシャルリスニングツールは、SNS、フォーラム、ニュースなどの会話をモニタリング・分析し、チャネル横断の動向、競合情報、リスクの兆候を把握するためのツールです。Meltwaterでは、表面的な指標だけでなく、会話が生まれる背景やナラティブの変化まで分析し、次に対応すべき領域を特定できます。
Meltwaterは、SNS、ニュース、フォーラム上の会話を一つの環境に集約し、ブランド評価の把握、競合分析、リスクの早期検知まで行えます。チャネル横断データにAI分析と自動更新ダッシュボードを組み合わせ、レポーティングからアクションまでを一つのワークフローでつなぎます。Meltwaterのソーシャルリスニング機能は「Explore」として提供されています。
SNSモニタリングは、メンションや指標をリアルタイムで追跡し、「何が起きたか」を把握することに重点を置きます。ソーシャルリスニングはさらに踏み込み、テーマ、センチメント、ナラティブ、シェア・オブ・ボイスを分析し、「なぜ起きているのか」「次に何をすべきか」を明らかにします。Meltwaterは両方に対応し、アラートからインサイト、アクションまでを一貫して支援します。
はい。Meltwaterでは、シェア・オブ・ボイス、センチメント比較、チャネル横断のナラティブ分析を通じて、競合を多角的にベンチマークできます。市場における自社ブランドの立ち位置や、競合が勢いを増している領域を継続的に把握できます。
センチメント分析の精度は、情報ソース、言語、文脈によって異なります。そのためMeltwaterでは、センチメントに加えて、テーマ分析やナラティブ要約などAIを活用したインサイトを提供しています。多くの組織では、センチメントを方向性を示す指標として活用し、元の投稿や記事、時系列のトレンドとあわせて確認しています。
はい。MeltwaterはRedditやフォーラムも対象としており、早期の兆候、ニッチなコミュニティのセンチメント、新たなナラティブなど、主要SNSではまだ顕在化していない会話も把握できます。
Meltwaterのアラート機能は、リアルタイムでの迅速な対応を支援するよう設計されています。言及量の急増、センチメントの変化、独自のしきい値に基づくトリガーを柔軟に設定でき、SlackやMicrosoft Teamsなどとの連携機能を通じて、適切な部門・担当者へすばやく通知できます。
はい。Meltwaterではレポートのエクスポートと共有に対応しており、ステークホルダーへの報告や経営層向けインサイトの共有に活用できます。自動更新されるダッシュボードを利用することで、手作業によるレポート作成工数も削減できます。
Meltwaterは、主要なSNSやデジタルチャネルに加え、ニュースやフォーラムも対象としており、ひとつのプラットフォームでチャネル横断の全体像を把握できます。ご契約プランや対象地域に応じて、X（旧Twitter）、TikTok上のブランドメンション、Reddit、オンラインニュースなどを網羅的にモニタリング可能です。