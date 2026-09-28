メディアモニタリング
グローバル規模で ニュースやソーシャル メディアをモニタリング
オンラインニュース・SNS・紙媒体・放送・ポッドキャストなど様々なチャネルから、 ありとあらゆる情報をモニタリング＆分析することができる業界トップクラスのオールインワンなツールをご提供します。
Meltwaterのメディアモニタリングで、メディアトラッキングを自動化・効率化
ニュースサイクルが加速する中、手作業によるメディアトラッキングには限界があります。Meltwaterのメディアモニタリングなら、情報収集から分析、レポート作成までを自動化。チームは集計作業ではなく、戦略立案や意思決定に集中できます。リアルタイムアラートとAIによるインサイトで、重要な言及や新たな話題を見逃しません。
メディア掲載をいち早く把握
ニュースは瞬時に広がり、ブランドを取り巻くナラティブも刻々と変化します。状況をリアルタイムで把握できなければ、ビジネスチャンスを逃したり、重要な課題への対応が後手に回ったりするリスクがあります。
Meltwaterのメディアモニタリングなら、報道やSNSでの言及をリアルタイムで把握し、状況に応じた迅速な意思決定を支援します。キャンペーンの効果測定、ブランドセンチメントの分析、危機管理まで、必要な情報をタイムリーに提供し、自信を持ってアクションを起こせます。
Meltwaterのメディアモニタリングの仕組み
Meltwaterは、40万以上のニュース・メディア、2億以上のオンラインメディア、X、Facebook、Instagram、Reddit、YouTubeなどのSNS、2万以上のポッドキャスト、さらにテレビ・ラジオなどの放送メディアを継続的に分析。膨大な情報を、意思決定につながる実践的なインサイトへと変換します。
ステップ
進化
ステップ
収集
進化
世界中の膨大な情報ソースから、ブランドやキーワードに関する言及をリアルタイムで収集します。
ステップ
分析
進化
AIがセンチメントやトレンド、主要テーマ、異常値を自動で分析します。
ステップ
インサイトを可視化
進化
ダッシュボード、アラート、AIによる要約を通じて、意思決定に役立つインサイトを提供します。
ステップ
アクションにつなげる
進化
迅速な対応やメッセージの最適化、PR施策の成果測定を支援します。
アーンドメディアを一元管理できる メディアモニタリング プラットフォーム
Meltwaterは、単なるメディアモニタリングにとどまりません。モニタリング・分析・レポーティングを一つのプラットフォームに統合し、アーンドメディアの成果を包括的に可視化します。複数のツールを使い分けることなく、必要な情報を一元的に把握できます。
オンラインニュースやSNSなど、さまざまなチャネルでの掲載状況を把握し、センチメントやリーチを分析。競合との比較まで、一つのプラットフォームで実現します。
40万以上のニュース・メディア、2億以上のオンラインソース、そして急速に拡大するポッドキャストを網羅し、アーンドメディアの全体像を包括的に把握できます。
世界中のブランドに選ばれるメディアインテリジェンス
PR・広報担当者がMeltwaterのメディアモニタリングを選ぶ理由
PR・広報チームに求められるのは、幅広いメディアを網羅した情報収集だけではありません。Meltwaterは、グローバル規模の豊富なデータと実用的なインサイトで、より迅速かつ的確な意思決定を支援します。
- オンラインニュース・SNS・放送・紙媒体まで、グローバルなメディアを幅広くカバー
- 世界中のメディアをリアルタイムでモニタリング
- AIが重要なトピックや変化を自動で分析・可視化
- 目的に合わせてカスタマイズできるアラートとダッシュボード
- PR活動の成果を可視化するレポーティング機能
クリッピング収集だけでは終わらない
従来のメディアモニタリングツールとは異なり、MeltwaterはAI、メディアモニタリング、分析、レポーティングを一つのプラットフォームに統合しています。
メディアモニタリングは、掲載記事を集めるだけの時代ではありません。ブランドやビジネスへの影響を把握し、PRを戦略的な意思決定につなげることが求められています。
- リーチやエンゲージメントに貢献している記事・話題を特定
- チャネルごとのブランド認知や評価を把握
- アーンドメディアがビジネス成果に与える影響を可視化
- 次の戦略立案につながるインサイトを提供
Meltwaterメディアモニタリングの主な機能
Meltwaterは、PR・広報チームがメディアを効果的にモニタリング・分析し、迅速にアクションへつなげるために必要な機能を提供します。
重要な言及や急激な話題の増加、速報ニュースをリアルタイムで通知し、迅速な対応を支援します。
手作業で分析することなく、センチメントや感情の変化、ブランドを取り巻くナラティブの変化をAIが可視化します。
関係者やKPIに合わせたダッシュボードやレポートを作成し、必要な情報をわかりやすく共有できます。
キャンペーン、競合、地域、期間ごとのパフォーマンスを比較・分析し、成果を客観的に評価できます。
世界中の市場・言語に対応し、一貫した精度でメディアをモニタリングできます。
対話形式で質問するだけで、レポートや要約、実用的なインサイトを瞬時に生成できます。
Meltwatarのメディアモニタリングのソース
モニタリング対象
SNS
X、Facebook、Instagram、Reddit、YouTubeをはじめ、WeChat、Weibo、RED、小紅書（Xiaohongshu）、Douyin、Toutiao、QQ、Bilibili、Youku、Naver、KakaoTalk、LINEなど、世界中の主要ソーシャルメディアをモニタリングします。
オンラインニュース
2億以上のオンラインメディア、ブログ、レビューサイト、フォーラムを対象にモニタリングし、デジタル上の会話や新たなトレンドを幅広く把握できます。
紙媒体
新聞・雑誌を含む40万以上のニュースメディアをカバーし、紙媒体・デジタルメディア双方の報道を包括的に把握できます。
放送メディア
テレビ・ラジオを幅広くモニタリングし、世界中の放送メディアを対象に重要な報道を見逃しません。
ポッドキャスト
世界2万以上のポッドキャストをモニタリングし、急速に拡大する音声メディアでの会話も把握できます。
LLM・AI検索
ChatGPT、Perplexity、Google AI Overview、Google AI Mode、DeepSeek、Llama、Claude、Gemini、Grokなど、主要なLLM・AI検索をモニタリングし、AI上でブランドがどのように言及・引用されているかを可視化します。
PR・広報活動に必要な情報を一元的に把握
必要な情報を、ひとつのプラットフォームで。
掲載件数: オンラインニュース、ブログ、ソーシャルメディア、フォーラム、レビューサイトなどを対象に、指定した期間の掲載状況
チャネル別シェア・オブ・ボイス: どのチャネルでブランドが最も話題になっているかを可視化し、注力すべきチャネルを把握できます。
推定リーチ: 掲載を通じて獲得した推定インプレッション数を確認し、情報発信の到達規模を把握できます。
センチメント分析: オンライン上でブランドがどのように受け止められているかを分析します。
トレンド分析: ブランドに関連して語られている主要なトピックや話題の変化を把握できます。
主要メディア: ブランドについて最も多く取り上げているメディアを特定できます。
地域別分析: ブランドへの言及が、どの地域から発信されているかを把握できます。
主要ジャーナリスト・インフルエンサー: ブランドや製品について発信している主要なジャーナリストやインフルエンサーを特定できます。
Meltwaterのメディアモニタリングを、ぜひご体験ください
メディアモニタリングから分析、レポーティングまでをひとつのプラットフォームで実現するMeltwater。その機能や活用方法を、デモでご確認いただけます。
メディアモニタリングに関するよくある質問
Meltwaterは、オンライン・オフラインを問わず幅広い情報ソースをモニタリングします。ニュースサイトやブログ、レビューサイト、フォーラムなど2億以上のオンラインメディアに加え、2万以上のポッドキャスト、新聞・雑誌などの紙媒体、テレビ・ラジオ、さらにX、Facebook、Instagram、Reddit、YouTube、WeChat、Weiboなど、世界中の主要なソーシャルメディアをカバーしています。
はい。Meltwaterは、国内外の全国紙・地方紙・業界紙をはじめ、地域メディアまで幅広くカバーしており、グローバル規模でメディアをモニタリングできます。
はい。Meltwaterは多言語でのメディアモニタリングと分析に対応しており、国や地域、言語を横断してブランドやトピックの動向を把握できます。
はい。リアルタイムアラートとAIによるトレンド分析により、掲載件数やセンチメントの急激な変化を検知し、リスクや炎上の兆候を早期に把握できます。
はい。センチメント、リーチ、Share of Voice、メッセージ浸透度などの指標を活用し、PR活動がビジネス成果にどのように貢献しているかを多角的に評価できます。
はい。カスタマイズ可能なダッシュボードやレポートを活用することで、キャンペーン、期間、地域などさまざまな切り口で成果を比較・分析できます。
従来のクリッピング中心のツールとは異なり、Meltwaterはメディアモニタリングに加え、AIによるインサイト、分析、レポーティングをひとつのプラットフォームで提供します。情報収集だけでなく、意思決定につながる分析まで一貫して支援します。
はい。日常的なメディアモニタリングから、キャンペーン単位の詳細な分析・レポーティングまで、幅広い用途に対応しています。
はい。ニュースやアーンドメディアに加え、SNSも包括的にモニタリングできるため、ブランドを取り巻くオンライン上の会話を幅広く把握できます。
はい。MeltwaterのAI上の可視性分析ツールGenAI Lenでは、ChatGPTをはじめとする主要なAIアシスタントや大規模言語モデル（LLM）におけるブランドや製品、競合の言及状況をモニタリングできます