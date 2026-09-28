メディアモニタリング&分析

メディア掲載をいち早く把握

ニュースは瞬時に広がり、ブランドを取り巻くナラティブも刻々と変化します。状況をリアルタイムで把握できなければ、ビジネスチャンスを逃したり、重要な課題への対応が後手に回ったりするリスクがあります。

Meltwaterのメディアモニタリングなら、報道やSNSでの言及をリアルタイムで把握し、状況に応じた迅速な意思決定を支援します。キャンペーンの効果測定、ブランドセンチメントの分析、危機管理まで、必要な情報をタイムリーに提供し、自信を持ってアクションを起こせます。