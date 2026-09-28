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インフルエンサーマーケティングプラットフォーム

AIで、ROIを最大化するインフルエンサーマーケティング

最適なクリエイターの発見から、キャンペーン管理、ROIの可視化まで、インフルエンサーマーケティングを一元管理できます。 Meltwaterは、AIを活用したインサイトと成果の可視化により、煩雑な手作業を効率化。クリエイターの選定からコンバージョン計測まで、すべてをひとつのプラットフォームでつなぎ、自信を持ってインフルエンサーマーケティングを推進できます。

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Meltwater influencer marketing tool product screen

まだスプレッドシートでインフルエンサー施策を管理していますか？

スプレッドシートでのインフルエンサー施策を管理は、予算の無駄や機会損失、成果の可視化不足につながります。Meltwaterは、分散した管理業務をひとつのプラットフォームに集約。インフルエンサー分析を一元化し、あらゆる意思決定をデータに基づいて行えるよう支援します。

インフルエンサーマーケティングのROIを可視化

成果につながるクリエイターを特定

キャンペーン全体を一元管理

複雑さを増やさず施策を拡大

ブランドセーフティとオーディエンスの信頼性を確保

Meltwaterのインフルエンサーマーケティングプラットフォーム

AIで最適なクリエイターを見つける

最適なインフルエンサーを見つけることは、インフルエンサーマーケティングで最も重要な課題の一つです。 MeltwaterはAIを活用し、ブランドや目的に合わせて最適なクリエイターを提案します。自然言語で検索したり、理想のインフルエンサー像を入力したりするだけで、条件に合った候補を効率的に見つけられます。 ブランドの特徴やターゲット、コンテンツの傾向、エンゲージメントデータを分析し、目的に合ったクリエイターをレコメンドします。

オーディエンスの信頼性とブランドセーフティを標準搭載

フォロワー数が多いからといって、必ずしも価値のあるインフルエンサーとは限りません。 Meltwaterは、オーディエンスの信頼性やブランドセーフティを分析し、安心して起用できるクリエイター選定を支援します。 フォロワーの質やエンゲージメント、オーディエンス構成を分析することで、無駄な投資やブランドリスクを回避できます。ブランドとの適合性も事前に確認できるため、より効果的なインフルエンサーマーケティングを実現します。

インフルエンサー施策を、もっとスマートに管理

インフルエンサーマーケティングプラットフォームの導入を迷う企業は少なくありません。特に、すでに代理店を利用している場合や、自社で運用している場合にはなおさらです。 Meltwaterは、既存のワークフローを活かしながら、施策全体の可視化と管理を強化します。 代理店の成果を適切に評価し、手作業を減らしながら、キャンペーンの成果をより深く分析できます。さらに、企業の成長に合わせて柔軟に拡張できるため、スムーズな導入と継続的な運用を実現します。

クリエイターの発掘からレポート作成まで

すべてのインフルエンサー施策を、ひとつのプラットフォームで。

Meltwaterは、インフルエンサーマーケティングのすべてのプロセスを、一元管理できるプラットフォームです。ワークフローを集約することで、手作業を削減し、クリエイター数や市場規模を問わず、あらゆるキャンペーンの状況を可視化できます。

  • インフルエンサーへのアプローチ・コミュニケーション
  • 契約・納品物・承認フローの管理
  • キャンペーン進行・コンテンツ管理
  • 支払い管理・コラボレーション履歴
  • CRMによるインフルエンサー情報・アセット・過去実績の一元管理
製品デモを申し込む

インフルエンサーマーケティング・PR・メディアモニタリングを、ひとつのプラットフォームで。

インフルエンサーマーケティングは、単独で完結するものではありません。Meltwaterは、インフルエンサー施策をPRやメディアモニタリングと連携し、ブランド全体を一元的に把握できる環境を提供します。

Meltwaterのインフルエンサー管理プラットフォームは、手作業や代理店運用と何が違いますか？

手作業・代理店運用

スプレッドシートや分散したツールで管理
表面的な指標に依存
インフルエンサーの審査が限定的
成果の可視化が難しい

Meltwaterインフルエンサー管理プラットフォーム

インフルエンサーCRMを一元管理
コンバージョン・売上を可視化
オーディエンスの信頼性と偽フォロワーを検知
リアルタイムの分析・レポーティング

あらゆる組織・チーム規模に対応するインフルエンサーマーケティング

1人の担当者からグローバル企業まで、Meltwaterのインフルエンサー管理プラットフォームは、あらゆる規模のチームに対応します。

あらゆる組織・チーム規模に対応するインフルエンサーマーケティング

複数のクライアント案件を、一元管理されたダッシュボードとホワイトラベルレポートで効率的に運用できます。成果をデータで証明し、クライアントへ透明性の高いレポーティングを提供できます。

インフルエンサー施策による売上を正確に可視化できます。アフィリエイト施策やアンバサダープログラム、UGCクリエイターの管理を一元化し、成果を売上と結び付けて分析できます。

部門や地域をまたぐインフルエンサー施策を一元管理し、ブランドガバナンスを維持できます。 インフルエンサー施策のインサイトをマーケティングやPR戦略全体へ活用できます。

ROIを可視化し、投資対効果を証明する

コンバージョン、売上、ビジネス成果まで可視化

Meltwaterは、高度なトラッキングとアトリビューションにより、インフルエンサー施策をビジネス成果へ直接結び付けます。

新商品のローンチやアンバサダープログラム、常時運用型キャンペーンなど、あらゆる施策でクリエイターごとの成果を正確に把握できます。

成果を可視化するインフルエンサー分析により、投資対効果を証明し、施策を最適化しながら、成果につながる取り組みを継続的に拡大できます。

  • コンバージョンピクセルとダイレクトアトリビューション
  • 割引コード・アフィリエイトリンクの管理
  • Shopify連携によるEC売上トラッキング
  • エンゲージメント単価（CPE）・CPMの可視化
  • EMV（Earned Media Value）とソーシャルROIの分析
製品デモを申し込む

マーケティングチームに選ばれるインフルエンサー管理プラットフォーム

インフルエンサー管理プラットフォームの主な機能

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主要SNSに対応した数百万件のインフルエンサーデータベース

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AIインサイトを備えた詳細なクリエイタープロフィール

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クリエイターとの関係を一元管理

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コンテンツ制作・承認ワークフロー

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インフルエンサーへの支払いを自動化

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ROI・コンバージョンのトラッキング

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キャンペーン分析

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ブランドアンバサダーの発掘・管理

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競合分析・モニタリング

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AIによるクリエイター検索

Meltwater インフルエンサー管理プラットフォームが選ばれる理由

マーケティングチームがMeltwaterを選ぶ理由は、高度なクリエイター検索、AIを活用した分析、そして優れた使いやすさを、ひとつのプラットフォームで提供しているからです。

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Real impact - Company Logo

Meltwaterを導入したことで、経営層とのコミュニケーションが大きく変わりました。インプレッション数やリーチ、視聴率、そして実際にどのようなオーディエンスにリーチできているのかを、必要なときにすぐ確認できます。

Gareth Crew

キヤノン EMEA ソーシャル＆デジタルコミュニケーション責任者

$9,000

1週間で削減した代理店費用

37%

キャンペーン成果の向上

勘や推測ではなく、成果を証明するインフルエンサーマーケティングへ。

Meltwaterなら、クリエイターとのコラボレーションを、成果を可視化できるパフォーマンス重視の施策へと進化させます。 クリエイターの発掘からレポート作成まで、すべてをひとつのプラットフォームで管理。成果につながる施策を把握し、再現性のあるインフルエンサーマーケティングを実現できます。

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Meltwaterインフルエンサー管理プラットフォームについてよくある質問

Meltwaterのインフルエンサーマーケティングプラットフォームでは、さまざまなSNSや業界を網羅したグローバルなインフルエンサーデータベースをご利用いただけます。ターゲットや業界、キャンペーンの目的に合ったクリエイターを効率的に見つけることができます。

Meltwaterは、オーディエンスの信頼性スコアやフォロワー分析、エンゲージメントパターンをもとに、偽フォロワーや質の低いアカウントを検出します。ブランドに適した信頼性の高いクリエイター選定を支援します。

はい。各種連携機能、トラッキングリンク、アトリビューション機能により、コンバージョンや売上、エンゲージメント、キャンペーン全体の成果を可視化できます。

Instagram、TikTok、YouTube、X、Facebookなど主要なSNSに対応しており、複数のチャネルにまたがるインフルエンサー施策をひとつのプラットフォームで管理できます。

はい。現在管理しているインフルエンサー情報をインポートし、プラットフォーム上で一元管理できます。

専任担当者によるオンボーディングと直感的なセットアップにより、多くのお客様は短期間で運用を開始しています。導入期間はキャンペーンの規模や要件によって異なりますが、スムーズな立ち上げを支援します。

はい。レポートをカスタマイズし、自社ブランドのフォーマットでクライアントへ共有できます。施策の成果を分かりやすく可視化し、透明性の高いレポーティングを実現します。

はい。ShopifyをはじめとするECプラットフォームとの連携に対応しており、インフルエンサー施策が売上へ与える影響を可視化できます。

はい。Instagramなどのストーリーズのような短時間で消えるコンテンツも取得・分析できるため、公開終了後もパフォーマンスを確認できます。

料金は、ご利用機能や利用規模、ご契約内容に応じて柔軟に設定しています。成長中のチームからエンタープライズ企業まで、お客様のニーズに合わせたプランをご提案します。