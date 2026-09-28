ROIを可視化し、投資対効果を証明する

Meltwaterは、高度なトラッキングとアトリビューションにより、インフルエンサー施策をビジネス成果へ直接結び付けます。

新商品のローンチやアンバサダープログラム、常時運用型キャンペーンなど、あらゆる施策でクリエイターごとの成果を正確に把握できます。

成果を可視化するインフルエンサー分析により、投資対効果を証明し、施策を最適化しながら、成果につながる取り組みを継続的に拡大できます。