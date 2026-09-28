インフルエンサーマーケティングプラットフォーム
AIで、ROIを最大化するインフルエンサーマーケティング
最適なクリエイターの発見から、キャンペーン管理、ROIの可視化まで、インフルエンサーマーケティングを一元管理できます。 Meltwaterは、AIを活用したインサイトと成果の可視化により、煩雑な手作業を効率化。クリエイターの選定からコンバージョン計測まで、すべてをひとつのプラットフォームでつなぎ、自信を持ってインフルエンサーマーケティングを推進できます。
まだスプレッドシートでインフルエンサー施策を管理していますか？
スプレッドシートでのインフルエンサー施策を管理は、予算の無駄や機会損失、成果の可視化不足につながります。Meltwaterは、分散した管理業務をひとつのプラットフォームに集約。インフルエンサー分析を一元化し、あらゆる意思決定をデータに基づいて行えるよう支援します。
インフルエンサーマーケティングのROIを可視化
成果につながるクリエイターを特定
キャンペーン全体を一元管理
複雑さを増やさず施策を拡大
ブランドセーフティとオーディエンスの信頼性を確保
Meltwaterのインフルエンサーマーケティングプラットフォーム
AIで最適なクリエイターを見つける
最適なインフルエンサーを見つけることは、インフルエンサーマーケティングで最も重要な課題の一つです。 MeltwaterはAIを活用し、ブランドや目的に合わせて最適なクリエイターを提案します。自然言語で検索したり、理想のインフルエンサー像を入力したりするだけで、条件に合った候補を効率的に見つけられます。 ブランドの特徴やターゲット、コンテンツの傾向、エンゲージメントデータを分析し、目的に合ったクリエイターをレコメンドします。
オーディエンスの信頼性とブランドセーフティを標準搭載
フォロワー数が多いからといって、必ずしも価値のあるインフルエンサーとは限りません。 Meltwaterは、オーディエンスの信頼性やブランドセーフティを分析し、安心して起用できるクリエイター選定を支援します。 フォロワーの質やエンゲージメント、オーディエンス構成を分析することで、無駄な投資やブランドリスクを回避できます。ブランドとの適合性も事前に確認できるため、より効果的なインフルエンサーマーケティングを実現します。
インフルエンサー施策を、もっとスマートに管理
インフルエンサーマーケティングプラットフォームの導入を迷う企業は少なくありません。特に、すでに代理店を利用している場合や、自社で運用している場合にはなおさらです。 Meltwaterは、既存のワークフローを活かしながら、施策全体の可視化と管理を強化します。 代理店の成果を適切に評価し、手作業を減らしながら、キャンペーンの成果をより深く分析できます。さらに、企業の成長に合わせて柔軟に拡張できるため、スムーズな導入と継続的な運用を実現します。
クリエイターの発掘からレポート作成まで
すべてのインフルエンサー施策を、ひとつのプラットフォームで。
Meltwaterは、インフルエンサーマーケティングのすべてのプロセスを、一元管理できるプラットフォームです。ワークフローを集約することで、手作業を削減し、クリエイター数や市場規模を問わず、あらゆるキャンペーンの状況を可視化できます。
- インフルエンサーへのアプローチ・コミュニケーション
- 契約・納品物・承認フローの管理
- キャンペーン進行・コンテンツ管理
- 支払い管理・コラボレーション履歴
- CRMによるインフルエンサー情報・アセット・過去実績の一元管理
インフルエンサーマーケティング・PR・メディアモニタリングを、ひとつのプラットフォームで。
インフルエンサーマーケティングは、単独で完結するものではありません。Meltwaterは、インフルエンサー施策をPRやメディアモニタリングと連携し、ブランド全体を一元的に把握できる環境を提供します。
Meltwaterのインフルエンサー管理プラットフォームは、手作業や代理店運用と何が違いますか？
手作業・代理店運用
Meltwaterインフルエンサー管理プラットフォーム
あらゆる組織・チーム規模に対応するインフルエンサーマーケティング
1人の担当者からグローバル企業まで、Meltwaterのインフルエンサー管理プラットフォームは、あらゆる規模のチームに対応します。
複数のクライアント案件を、一元管理されたダッシュボードとホワイトラベルレポートで効率的に運用できます。成果をデータで証明し、クライアントへ透明性の高いレポーティングを提供できます。
インフルエンサー施策による売上を正確に可視化できます。アフィリエイト施策やアンバサダープログラム、UGCクリエイターの管理を一元化し、成果を売上と結び付けて分析できます。
部門や地域をまたぐインフルエンサー施策を一元管理し、ブランドガバナンスを維持できます。 インフルエンサー施策のインサイトをマーケティングやPR戦略全体へ活用できます。
ROIを可視化し、投資対効果を証明する
コンバージョン、売上、ビジネス成果まで可視化
Meltwaterは、高度なトラッキングとアトリビューションにより、インフルエンサー施策をビジネス成果へ直接結び付けます。
新商品のローンチやアンバサダープログラム、常時運用型キャンペーンなど、あらゆる施策でクリエイターごとの成果を正確に把握できます。
成果を可視化するインフルエンサー分析により、投資対効果を証明し、施策を最適化しながら、成果につながる取り組みを継続的に拡大できます。
- コンバージョンピクセルとダイレクトアトリビューション
- 割引コード・アフィリエイトリンクの管理
- Shopify連携によるEC売上トラッキング
- エンゲージメント単価（CPE）・CPMの可視化
- EMV（Earned Media Value）とソーシャルROIの分析
マーケティングチームに選ばれるインフルエンサー管理プラットフォーム
インフルエンサー管理プラットフォームの主な機能
主要SNSに対応した数百万件のインフルエンサーデータベース
AIインサイトを備えた詳細なクリエイタープロフィール
クリエイターとの関係を一元管理
コンテンツ制作・承認ワークフロー
インフルエンサーへの支払いを自動化
ROI・コンバージョンのトラッキング
キャンペーン分析
ブランドアンバサダーの発掘・管理
競合分析・モニタリング
AIによるクリエイター検索
Meltwater インフルエンサー管理プラットフォームが選ばれる理由
マーケティングチームがMeltwaterを選ぶ理由は、高度なクリエイター検索、AIを活用した分析、そして優れた使いやすさを、ひとつのプラットフォームで提供しているからです。
Meltwaterを導入したことで、経営層とのコミュニケーションが大きく変わりました。インプレッション数やリーチ、視聴率、そして実際にどのようなオーディエンスにリーチできているのかを、必要なときにすぐ確認できます。
Gareth Crew
キヤノン EMEA ソーシャル＆デジタルコミュニケーション責任者
$9,000
1週間で削減した代理店費用
37%
キャンペーン成果の向上
勘や推測ではなく、成果を証明するインフルエンサーマーケティングへ。
Meltwaterなら、クリエイターとのコラボレーションを、成果を可視化できるパフォーマンス重視の施策へと進化させます。 クリエイターの発掘からレポート作成まで、すべてをひとつのプラットフォームで管理。成果につながる施策を把握し、再現性のあるインフルエンサーマーケティングを実現できます。
Meltwaterインフルエンサー管理プラットフォームについてよくある質問
Meltwaterのインフルエンサーマーケティングプラットフォームでは、さまざまなSNSや業界を網羅したグローバルなインフルエンサーデータベースをご利用いただけます。ターゲットや業界、キャンペーンの目的に合ったクリエイターを効率的に見つけることができます。
Meltwaterは、オーディエンスの信頼性スコアやフォロワー分析、エンゲージメントパターンをもとに、偽フォロワーや質の低いアカウントを検出します。ブランドに適した信頼性の高いクリエイター選定を支援します。
はい。各種連携機能、トラッキングリンク、アトリビューション機能により、コンバージョンや売上、エンゲージメント、キャンペーン全体の成果を可視化できます。
Instagram、TikTok、YouTube、X、Facebookなど主要なSNSに対応しており、複数のチャネルにまたがるインフルエンサー施策をひとつのプラットフォームで管理できます。
はい。現在管理しているインフルエンサー情報をインポートし、プラットフォーム上で一元管理できます。
専任担当者によるオンボーディングと直感的なセットアップにより、多くのお客様は短期間で運用を開始しています。導入期間はキャンペーンの規模や要件によって異なりますが、スムーズな立ち上げを支援します。
はい。レポートをカスタマイズし、自社ブランドのフォーマットでクライアントへ共有できます。施策の成果を分かりやすく可視化し、透明性の高いレポーティングを実現します。
はい。ShopifyをはじめとするECプラットフォームとの連携に対応しており、インフルエンサー施策が売上へ与える影響を可視化できます。
はい。Instagramなどのストーリーズのような短時間で消えるコンテンツも取得・分析できるため、公開終了後もパフォーマンスを確認できます。
料金は、ご利用機能や利用規模、ご契約内容に応じて柔軟に設定しています。成長中のチームからエンタープライズ企業まで、お客様のニーズに合わせたプランをご提案します。