企業やブランドに対する評価は、メディア報道、SNS上の会話、AI検索結果など、さまざまな接点で日々形成されています。インサイトが複数のツールやダッシュボードに分散していると、何が起きているのかを正確に捉え、事業判断へ活かすことは容易ではありません。 Meltwaterは、あらゆるシグナルをAI搭載の統合プラットフォームに集約し、分断されたデータをリアルタイムのインテリジェンスへ変換。部門間で同じ情報を共有し、迅速で一貫した意思決定につなげます。