Meltwater インテリジェンスプラットフォーム
メディア・SNS・AIのインサイトを 一つのプラットフォームに
メディア・SNS・AI検索の情報を、部門やワークフローを横断して統合。全体像を把握し、データに基づいた意思決定ができる環境を実現します。
全体像を捉え、 確かな意思決定へ
企業やブランドに対する評価は、メディア報道、SNS上の会話、AI検索結果など、さまざまな接点で日々形成されています。インサイトが複数のツールやダッシュボードに分散していると、何が起きているのかを正確に捉え、事業判断へ活かすことは容易ではありません。 Meltwaterは、あらゆるシグナルをAI搭載の統合プラットフォームに集約し、分断されたデータをリアルタイムのインテリジェンスへ変換。部門間で同じ情報を共有し、迅速で一貫した意思決定につなげます。
インテリジェンスを、確かな成果へ
成果を可視化
PR・広報・マーケティング活動の成果を測定し、ビジネスへの貢献を明確に。
シグナルを実践的なインテリジェンスへ
データが示す意味を捉え、迅速で的確なアクションに。
次の変化を先取り
データが示す意味を捉え、迅速で的確なアクションに。
部門を横断して認識を統一
マーケティング・PR・広報を共通のデータ基盤でつなぎ、組織全体の意思決定を支援。
AIで業務をさらに加速
業務フローを自動化し、インサイト獲得までの時間を大幅に短縮。
AIアシスタント
常時利用できるAIエージェントにより、より良い成果をより短時間で実現。
世界27,000社以上に選ばれています
グローバル企業から成長企業まで、幅広い組織のPR・広報・マーケティング部門で活用されています。
PR・広報・マーケティング部門がMeltwaterを選ぶ理由
確かなビジネス価値につながる成果
全体像を瞬時に把握
メディア・SNS・AI上の可視性を一元化。死角を排除し、ブランド評価・施策成果・リスクの変化をリアルタイムに把握できます。
インサイトを素早くアクションへ
AI分析と自動化されたワークフローが、何十億ものシグナルを数秒で整理。スピーディな意思決定を支えるインテリジェンスへ変換します。
共通データで部門の壁をなくす
共有ダッシュボードと連携データにより、PR・広報・マーケティング部門が同じインテリジェンスをもとに業務を進められます。
複雑さを増やさずに拡張
まずは必要なツールやワークフローから導入。一つのプラットフォーム上で、地域・組織・ユースケースに応じて段階的に広げられます。
信頼できるインテリジェンス基盤
メディア、SNS、インフルエンサー、ジャーナリスト、LLMを網羅する幅広いデータにより、市場の動きを深く理解するために必要な情報と背景・文脈を提供します。
AIが何十億ものシグナルを構造化・分析し、意思決定に活かせる明確なインサイトへ変換します。
連携されたワークフローと統合データにより、重要な情報を見つけ、すぐに次のアクションへ移れます。
今必要な機能から始め、成長に合わせて拡張
現状の課題に最適な機能から導入し、組織・市場・ニーズの変化に応じて拡張可能。ビジネスの成長に合わせてカスタマイズいただけます。
- 新たな部門・組織・地域へ拡張
- CRM、BI、マーケティングシステムと連携
- 高度な分析・AIワークフローを追加
- 高度なサービスとサポートを追加
確かな意思決定を、ここから
PR・広報・マーケティングの意思決定を、一つのプラットフォームでつなぐ仕組みをご紹介します。
よくある質問
Meltwaterは、130以上の国・地域で27,000社以上に利用されているインテリジェンスプラットフォームです。メディア、SNS、インフルエンサー、企業・市場データを一つに統合し、リアルタイムで実用的なインサイトを提供します。Mira StudioなどのAI機能により、トレンド把握、センチメント分析、レポート作成を効率化し、データに基づく迅速な意思決定につなげられます。
Meltwaterは、ニュース、SNS、消費者データを一元的に収集・分析し、AIによるトレンド分析やセンチメント分析などの高度なインサイトを提供します。さらにSlackやMicrosoft Teamsなどの業務ツールとの連携、カスタムAPI、PR・広報・マーケティング・インサイト部門向けの機能を備え、モニタリングから分析、共有、アクションまでを一つの環境で行えます。
はい。Meltwaterには、Mira StudioをはじめとするAI機能が標準搭載されています。リアルタイムのインサイト、要約、トレンド分析、センチメント分析などを活用でき、日々のワークフローの中でデータをすばやく理解し、次のアクションへつなげられます。
はい。Meltwaterはメディアモニタリング、レポート作成、分析を自動化し、手作業にかかる時間を削減できます。AI機能が重要なインサイトを抽出するため、少人数のチームでも日常的な集計作業ではなく、戦略立案や対応に集中できます。
はい。Meltwaterは、競合企業の動向、業界トレンド、市場の変化をリアルタイムで把握できます。AIによる要約、センチメント分析、競合比較などを通じて、市場変化をいち早く捉え、より的確な意思決定を支援します。
Meltwaterは、ニュース、SNS、フォーラム、レビューなど、さまざまなチャネル上の会話を分析し、リアルタイムの消費者・市場調査を実現します。常時収集・分析される豊富なデータを活用して、ブランドの評価や市場トレンドを把握し、競合との比較分析まで一つのプラットフォームで行えます。
Meltwaterは、ブランドの評価、競合の動向、市場トレンド、施策の成果、顧客の声など、ビジネスにおけるあらゆる課題に対応するインサイトを提供します。リアルタイムのデータにもとづき、戦略立案から日々の業務まで、より迅速で確かな意思決定を支援します。
はい。Meltwaterは、SlackやMicrosoft Teamsをはじめ、BI（ビジネスインテリジェンス）ツールなど、さまざまなシステムと連携できます。また、APIやカスタムインテグレーションを活用することで、既存の業務フローや社内システムにインサイトを組み込み、よりシームレスな情報活用を実現します。