課題とその解決に向けたご提案

＜株式会社琉球銀行さまが抱えておられたメディアインテリジェンス上の課題と、その解決に向けた当社からのご提案＞

同行メディア戦略室は、ホームページの管理、Web広告・キャンペーンの推進、キャラクターを活用したプロモーションや各種SNS（Twitter、Facebook、Instagram、LiINE）経由の情報発信の責任部署です。

同室で当社ツールをメインでご担当の新屋友望（みいやともみ）さまは、2018年5月に当社とご契約いただく以前の同行の状況について、次のように話されています。「当時は、あるベンダーのソーシャルリスニングのツールを使って、メディア戦略室のみで顧客動向をフォローしていました。しかし、行内のいろいろな部署から、ソーシャルの情報を業務にもっと活用したい、との要望も徐々に出て来たところでした。そこで、行内の複数部門で横断的に使ってもコストが合理的で、しかも使いやすいソリューションを探していました。」

その様な状況下、デジタルマーケティングのイベントを通じて当社とつながりのあった同行メディア戦略室の責任者の方から、当社のオンラインメディアモニタリング基本パッケージと、ソーシャルリスニングのプレミアムパッケージを併せて導入したい、とのご要望をいただきました。「お客さまの大事な金融資産をお預かりする銀行にとって、SNS上の風評のリアルタイムでのフォローは、リスクマネジメントの日常ルーティンとして大変に重要であり、Meltwaterは、当行の日常業務に欠かせないツールになっています。また、当行に関するオンライン上の露出は、ニュース、SNS上のものを一括し、ニュースレター機能を使って全役員および各関係部門と、毎日共有しています。行内のメディアリテラシーが確実にアップしています。」