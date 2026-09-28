PRレポーティングソフトウェア
経営層に伝わるPRレポートを もっと簡単に
レポート作成に何時間も費やすのは、もう終わりにしませんか。 MeltwaterのPRレポーティングは、複雑なメディアデータを経営層にも伝わるレポートへ自動で変換します。リアルタイムダッシュボードからAIによるサマリーまで、競合比較や施策の成果を手作業なしで可視化し、PRの価値をわかりやすく証明できます。
まだPowerPointでレポート作成をしていませんか？
毎月レポートをPowerPointでまとめているなら、あなただけではありません。しかし、その作業には多くの時間と機会損失が伴っています。
手作業によるPRレポートでは、次のような課題が発生しがちです。
- コピー＆ペーストや体裁調整に週10〜15時間を費やしている
- インサイトが届く頃には、すでに対応が遅れている
- チームや地域ごとに指標が統一されていない
- 経営層に響くレポートになっていない
- 掲載件数だけではPRのROIを十分に説明できない
Meltwaterなら、データ収集から経営層向けレポート作成までを自動化。資料づくりではなく、戦略立案に時間を使えるようになります。
PRレポーティングソフトウェアとは？
PRレポーティングソフトウェアは、アーンドメディアやSNSデータの収集・分析・レポート作成を自動化するツールです。
リアルタイムダッシュボードや経営層向けサマリー、競合比較レポートを簡単に作成でき、PowerPointでの手作業を大幅に削減します。
従来のレポート作成とは異なり、常に最新データをもとにPR施策の成果を可視化できるため、より迅速で的確な意思決定を支援します。
手作業のレポート作成とPR分析ツールの違い
PowerPointでの手作業
PRレポーティングソフト
PRレポートを自動化し 毎週10時間以上を取り戻す
毎月ゼロからレポートを作り直す必要はありません。Meltwaterなら、レポート作成プロセス全体を自動化できます。レポートはスケジュール配信され、最新データで自動更新されるため、関係者へそのまま共有できます。PowerPointやPDF形式でレポートを書き出すことも簡単。ダッシュボードは常にバックグラウンドで更新されるため、「設定したらあとは任せる」運用が可能になり、より価値の高い業務に集中できます。
経営層の意思決定を支える リアルタイムPRダッシュボード
経営層が求めているのは、生データではなく「意思決定につながる情報」です。Meltwaterのダッシュボードは、経営層向けに設計されており、PR活動の成果をリアルタイムで把握できます。シェアオブボイスやセンチメント、キャンペーン成果などをひと目で確認でき、CEOやCMO、役員それぞれに合わせたビューで、必要な情報だけを共有できます。
掲載件数だけでなく、PRのROIを証明
PRチームには、ビジネスへのインパクトを示すことがこれまで以上に求められています。
Meltwaterなら、表面的な指標だけにとどまらず、PR活動と成果を結びつけて分析できます。
- 競合と比較したシェア・オブ・ボイス
- センチメントの推移と論調の変化
- 透明性の高い算出方法によるリーチとインプレッション
- キャンペーン成果のトラッキング
- ブランドへの影響やビジネスとの関連性を示す指標
「何が起きたか」を報告するだけでなく、「なぜ重要なのか」まで説明できます。
競合比較とシェアオブボイスを自動で可視化
競合分析を、手作業で行う必要はありません。競合分析を、手作業で行う必要はありません。Meltwaterなら競合ブランドを数秒で追加し、ブランド・キャンペーン・地域ごとのパフォーマンスをすぐに比較できます。アーンドメディアとSNSデータを一元管理することで、自社ブランドの市場での立ち位置を包括的に把握できます。さらに、重複記事や転載コンテンツを自動で除外し、より正確で信頼性の高い分析結果を提供します。
AIがPRデータを経営層向けインサイトへ変換
データだけでは、意思決定はできません。必要なのは、意味のあるストーリーです。MeltwaterのAI（Mira）が、複雑なPRデータを、すぐに活用できるインサイトへと変換します。
- AIによるエグゼクティブサマリーを瞬時に生成
- トレンドや急増・異常値を自動で検出
- 複雑なデータをストーリーとして整理
- 経営層向けレポートを数秒で作成
レポートをゼロから作るのではなく、AIが作成した内容を確認・ブラッシュアップするだけです。
PR・ソーシャルデータを一元管理
PRデータを部門やツールごとに分断させる必要はありません。Meltwaterは、アーンドメディアとソーシャルメディアのデータを一元管理し、次のような運用を実現します。
- 複数ツールを1つのプラットフォームに統合
- PR・マーケティング・分析部門の連携を強化
- 手作業によるデータ統合作業を削減
- BI開発なしで高度なダッシュボードを利用可能
コミュニケーション部門のために設計された、本当に使いやすいレポーティング基盤です。
信頼できるPRデータ
経営層へ報告するデータだからこそ、信頼性が重要です。Meltwaterは、リーチやインプレッションなどの指標がどのように算出されているかを透明性高く可視化し、安心して利用できるレポートを提供します。高度なセンチメント分析に加え、必要に応じてカスタマイズや人的レビューにも対応。組織に合わせたKPI設定や手動調整も可能で、実態に即したレポーティングを実現します。
PRレポーティング・分析の主な機能
Meltwaterは、レポーティング・分析・AIを1つのプラットフォームに統合しています。
- アーンドメディア・ソーシャルを横断したリアルタイムダッシュボード
- シェアオブボイス分析・競合ベンチマーク
- センチメント・感情分析
- レポート作成・配信の自動化
- AIによるエグゼクティブサマリー
- カスタマイズ可能なKPI・評価モデル
- ニュース・SNSなどを横断したクロスチャネル分析
- BIツールとのデータ連携・エクスポート
- 代理店向けホワイトラベルレポート対応
代理店向けホワイトラベルPRレポーティング
代理店にとって、レポーティングはクライアント体験を左右する重要な要素です。Meltwaterなら、自社ブランドに合わせた、洗練されたプロフェッショナルなレポートを簡単に提供できます。
ダッシュボードやレポートは、自社のロゴやブランド要素に合わせて自由にカスタマイズ可能。クライアントへの配信も自動化できるため、業務負荷を増やすことなく、複数アカウントのレポーティングを効率的に拡大できます。
業務効率を高めるだけでなく、高品質なレポーティングそのものを付加価値の高いサービスとして提供することも可能になります。
グローバル企業のレポーティングにも対応
Meltwaterは、地域ごとの指標を標準化し、レポーティングを一元化することで、複雑なグローバル組織にも対応します。
すべてのチームが同じデータをもとに業務を進められるため、組織全体で一貫性と信頼性の高い情報基盤を構築できます。
短期間で導入。すぐに使い始められる。
Meltwaterは、短期間で導入できるよう設計されています。テンプレートを活用すれば、すぐに運用を開始でき、オンボーディング支援やトレーニングにより、チーム全体がスムーズに活用を始められます。
大規模なIT対応は不要。小規模なチームからグローバル企業まで、ビジネスの成長に合わせて柔軟に拡張できます。
スライド作成から、PRの成果証明へ。
スライドの体裁を整えるよりも、戦略に時間を使いましょう。 レポーティングを自動化し、リアルタイムのインサイトを届け、PRが生み出す本当の価値を可視化。MeltwaterがPRレポーティングをどう変えるのか、ぜひ製品デモでご確認ください。
PRレポーティングについてよくある質問
シェア・オブ・ボイス（SOV）、センチメント、リーチ、インプレッション、キャンペーンの成果、競合比較など、幅広い指標を可視化できます。さらに、ビジネス目標やレポーティング要件に合わせて、追跡する指標を柔軟にカスタマイズできます。
はい。Meltwaterでは、レポートの作成・スケジュール配信・共有までを自動化できます。PowerPointやPDF形式の経営層向けレポートを、手作業なしで作成できます。
はい。PowerPointやPDFを含む複数の形式でレポートをエクスポートできます。レイアウトやブランドデザインも自由にカスタマイズ可能です。
Meltwaterでは、リーチやセンチメントの算出方法を透明性高く提供するとともに、高度なAIモデルを活用しています。さらに、組織の基準に合わせたカスタマイズや検証も可能なため、より信頼性の高い分析を実現できます。
はい。ダッシュボードは共有リンクやエクスポート機能を利用して共有できるため、プラットフォームへログインしなくても、必要なインサイトを確認できます。
シェア・オブ・ボイスは、選択したメディアソースや期間において、自社ブランドと競合ブランドの露出量や影響度を比較して算出されます。
はい。レポートはクライアントのブランドに合わせて自由にカスタマイズできるため、代理店は自社ブランドの成果物として、高品質なレポートを効率的に提供できます。
はい。MeltwaterはAPIや各種連携機能を提供しており、PRデータをBIツールや既存の分析基盤と連携できます。
多くの企業では、あらかじめ用意されたテンプレートとオンボーディング支援により、短期間で利用を開始できます。一般的に、導入にかかる期間は数日程度で、数か月を要することはありません。