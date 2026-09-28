ソーシャルメディアモニタリング

レポート作成は、時間のかかる手作業であってはなりません。

Meltwaterなら、関係者に伝わりやすく、意思決定につながるレポートを簡単に作成できます。

ダッシュボードの自動更新や定期レポート配信により、常に最新のインサイトを共有でき、手作業によるレポート作成の負担を削減します。

さらに、Share of Voiceやセンチメント推移などの指標を、経営層にも分かりやすい形式で可視化。ブランドの状況や施策の成果を、迅速かつ的確に共有できます。