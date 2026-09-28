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ソーシャルメディアモニタリング・ソーシャルリスニング

SNSの変化を、見逃していませんか？

ソーシャルメディアモニタリングは、ブランドへの言及やキーワード、オンライン上の会話をリアルタイムで把握し、変化にすばやく対応するための基盤です。 Meltwaterは、X、Meta、TikTok、YouTube、LinkedIn、Reddit、Bluesky、Threadsなど20以上のSNSプラットフォームに対応。200以上の国・地域、240以上の言語をカバーし、重要な変化を数分以内にアラートで通知します。

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SNSの変化を、見逃していませんか？

こんなお悩みはありませんか？

  • ブランドへの言及は、タグ付けされた投稿しか把握できていない
  • 問題が発生してから1〜2日経ってようやく社内で把握している
  • 複数のツールを使い分けながら情報を集約している
  • レポート作成に多くの時間がかかるうえ、十分な分析ができていない
  • 経営層から、ブランドの健全性をより明確に示す指標を求められている

多くの企業では、SNS上の変化に気づく頃には、すでに対応が後手に回っています。Meltwaterは、見落としやタイムラグをなくし、変化をいち早く捉えられるよう支援します。

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世界中のマーケティング・PRチームに選ばれています

Meltwater social listening alerts

数日後ではなく、数分以内に変化を把握

Meltwaterのソーシャルメディアモニタリングは、オンライン上で起きている変化をリアルタイムで可視化し、状況が深刻化する前に迅速な対応を可能にします。

  • 数日後ではなく、SNS上の会話やトレンド、リスクをリアルタイムで把握
  • ブランドへの言及から炎上の兆候まで、SNS上の変化をすぐに行動につながるインサイトへ
  • 変化をいち早く捉え、迅速に対応し、ブランドを守ります
Meltwater social listening preview of platform

あらゆるソーシャルプラットフォームの会話を、ひとつの画面で。

Meltwaterは、主要なSNSからコミュニティまで幅広くカバーし、重要なオンライン上の会話を見逃しません。

  • Instagram、TikTok、X、Facebook、Bluesky、LinkedIn、YouTubeに加え、Redditなどのコミュニティもモニタリング
  • 200以上の国・地域、240以上の言語に対応し、世界中のオンライン上の会話をリアルタイムで把握
Meltwater social listening analyze

数日後ではなく、数分以内に対応。

ブランドを守るためには、スピードが重要です。

  • ブランドへの言及数の急増、ネガティブなセンチメントの拡大、トレンド化した話題など、重要な変化をリアルタイムで検知し、すぐに通知します。
  • アラート条件を柔軟に設定できるため、本当に重要な変化だけを、メールやSlackなどを通じて関係者へ迅速に共有できます。
  • 問題が深刻化する前に対応できるため、事後対応ではなく、先回りしたブランドリスク管理を実現します。
Meltwaters Mira AI Social Listening Assistant

AI分析で、分析作業を効率化

モニタリングツールは、データを収集するだけでなく、その意味を理解できなければ価値を発揮できません。MeltwaterはAIを活用して膨大なオンライン上の会話を分析し、センチメントやトレンド、重要なインサイトを自動で抽出します。膨大なデータを手作業で確認する代わりに、「なぜその会話が起きているのか」「ブランドにどのような影響があるのか」をすばやく把握できます。AIによる要約は、複雑なデータを経営層にも共有しやすいレポートへと整理し、AI検索機能はパターンや新たなビジネス機会の発見を支援します。分析に費やす時間を減らし、より迅速な意思決定とアクションにつなげます。

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マーケティング・PR部門がMeltwaterを選ぶ理由

表面的なモニタリングではなく、意思決定につながる深いインサイトを提供します。

自社チャネルや基本的な分析だけでは見えない、SNS全体の会話を包括的に把握できます。

タグ付けされていない投稿やニッチなコミュニティ、新たなプラットフォームでの会話まで可視化できます

導入しやすく直感的に使える設計に加え、複数の機能を一つのプラットフォームに統合。コスト削減とツール管理の効率化を実現します。

豊富なデータ、柔軟なワークフロー、エンタープライズレベルのカバレッジにより、迅速かつ戦略的な意思決定を支援します。

複数のツールを、一つのプラットフォームへ

Meltwaterは、ソーシャルリスニング、メディアインテリジェンス、インフルエンサーマーケティングをひとつのプラットフォームに統合しています。 複数のツールを使い分ける必要がなくなり、コスト削減や重複作業の解消、業務効率化を実現。ブランドをより包括的かつ一貫した視点で把握できるため、チームは毎週の作業時間を大幅に削減できます。

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Meltwaterのソーシャルメディアモニタリングは、ブランドを包括的に把握・管理するための豊富な機能を備えています。

ソーシャルメディアモニタリングの主な機能

主要なSNSプラットフォームをリアルタイムでモニタリング

Reddit Firehoseによるコミュニティインサイトの分析

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AIによるセンチメント分析とトレンド検知

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急激な変化やセンチメントの変動、重要な出来事を通知するカスタムアラート

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200以上の国・地域、240以上の言語に対応したグローバルモニタリング

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競合分析とシェア・オブ・ボイス分析

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ダッシュボード・レポートを自動生成

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過去データを活用したトレンド比較分析

世界を代表するブランドに選ばれています

世界中の主要なSNSプラットフォームや地域特化型プラットフォームにまたがる数百万もの情報ソースをモニタリングし、包括的なSNS分析を支援します。

グローバルからローカルまで、あらゆるSNSをカバー

Meltwaterは、世界中のSNSを幅広くカバーし、国や地域、言語を問わず、オンライン上の会話をモニタリングできます。膨大なデータを収集するだけでなく、意思決定につながる実践的なインサイトへと変換。複数のツールを使い分けることなく、モニタリングから分析までをひとつのプラットフォームで実現します。

X (Twitter)

Meta (Facebook and Instagram)

YouTube

TikTok

LinkedIn

Reddit

Pinterest

Snapchat

Twitch

Discord

Threads

Bluesky

WeChat

Weibo

RED (Xiaohongshu)

Douyin

Toutiao

QQ

Bilibili

Youku

Naver

Kakao Talk

LINE

世界中のマーケティング・PRチームに選ばれています

ネスレ日本 近藤さま
MeltwaterはSNS上で共通の話題を発していたり、特定の興味関心を持っていたりするユーザーを何百、何千人規模で集め、クラスター分析できるツールです。「特定の1人」だけの分析から脱却し、膨大なデータから「このクラスターにはこの傾向がある」と機械的に分析できるようになったため、工数面でも説得力の面でも非常に助かっています。
近藤健人ネスレ日本株式会社 マーケティング&コミュニケーションズ本部 コンシューマーエンゲージメントサービス部 シニアVOCスペシャリスト
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東映アニメーション 高澤さま
消費者の可処分時間の取り合いが激化している現在、アニメ会社の競合は世の中のコンテンツすべてです。そのため、トレンドを素早くキャッチし、制作やプロモーションに活かしていく必要がありました。そんな課題を感じている中で、出会ったのがMeltwaterでした。グローバルでSNSのデータが取得できることに加え、Xの全量データを取得することができる部分が当社の戦略とマッチしており、導入を決めました。
高澤慧伍東映アニメーション株式会社 営業企画本部 企画部 IP 戦略室 リーダー
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サッポロビール 浅井さま
SNSのUGC(ユーザー生成コンテンツ)が購買意欲を後押しするというのは、データからも明らかです。その部分での貢献が、間接的に売上へ結びつくという仮説の元に取り組んでいます。
浅井洋祐サッポロビール株式会社 マーケティング本部 ビール&RTD事業部 メディア統括グループ
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勘や推測ではなく、確かなインサイトを。

市場の変化は一瞬です。Meltwaterは、リアルタイムのデータとAIによる分析で、オーディエンスや市場の変化をすばやく可視化します。 ブランドに関する会話をいち早く把握し、リスクへの対応、新たな市場機会の発見、そしてデータに基づく意思決定を支援します。

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ソーシャルメディアモニタリングについてよくある質問

Meltwaterは、Instagram、TikTok、X、Facebook、LinkedIn、YouTubeをはじめとする主要なSNSに加え、Redditなどのオンラインコミュニティもモニタリングできます。主要なSNSから新たなチャネルまで幅広くカバーし、オンライン上の会話を包括的に可視化します。

はい。MeltwaterはReddit Firehoseに対応しており、各サブレディットで交わされる会話を幅広く分析できます。他のツールでは見逃されがちな、リアルで率直な生活者の声を把握することが可能です。

はい。Metaのプライバシーポリシーに基づき、モニタリング対象は公開されている投稿やページなどの公開情報に限られます。それでも、ブランドに関する話題やトレンドを把握するための有益なインサイトを提供します。

はい。LinkedInの公開コンテンツを対象に、ブランドや業界に関連する投稿や会話をモニタリングできます。

はい。Meltwaterは、新たに登場するSNSへの対応を継続的に拡充しています。成長中のチャネルもいち早くモニタリングできるよう取り組んでいます。

Meltwaterでは豊富な過去データを活用できるため、長期的なトレンド分析や競合比較、オンライン上の会話の変化を時系列で分析できます。

240以上の言語に対応しており、世界中の市場や地域におけるオンライン上の会話をモニタリングできます。

各SNSの標準分析機能では、そのプラットフォーム内のデータしか確認できず、タグ付けされていない投稿やチャネルをまたいだ会話は把握できません。

各SNSの標準分析機能では、そのプラットフォーム内のデータしか確認できず、タグ付けされていない投稿やチャネルをまたいだ会話は把握できません。Meltwaterなら、複数のSNSを横断して会話を一元的に分析できるほか、より深いソーシャルリスニングやリアルタイムアラートにより、オンライン上で起きている変化を包括的に把握できます。