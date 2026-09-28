ソーシャルメディアモニタリング・ソーシャルリスニング
SNSの変化を、見逃していませんか？
ソーシャルメディアモニタリングは、ブランドへの言及やキーワード、オンライン上の会話をリアルタイムで把握し、変化にすばやく対応するための基盤です。 Meltwaterは、X、Meta、TikTok、YouTube、LinkedIn、Reddit、Bluesky、Threadsなど20以上のSNSプラットフォームに対応。200以上の国・地域、240以上の言語をカバーし、重要な変化を数分以内にアラートで通知します。
こんなお悩みはありませんか？
- ブランドへの言及は、タグ付けされた投稿しか把握できていない
- 問題が発生してから1〜2日経ってようやく社内で把握している
- 複数のツールを使い分けながら情報を集約している
- レポート作成に多くの時間がかかるうえ、十分な分析ができていない
- 経営層から、ブランドの健全性をより明確に示す指標を求められている
多くの企業では、SNS上の変化に気づく頃には、すでに対応が後手に回っています。Meltwaterは、見落としやタイムラグをなくし、変化をいち早く捉えられるよう支援します。
世界中のマーケティング・PRチームに選ばれています
数日後ではなく、数分以内に変化を把握
Meltwaterのソーシャルメディアモニタリングは、オンライン上で起きている変化をリアルタイムで可視化し、状況が深刻化する前に迅速な対応を可能にします。
- 数日後ではなく、SNS上の会話やトレンド、リスクをリアルタイムで把握
- ブランドへの言及から炎上の兆候まで、SNS上の変化をすぐに行動につながるインサイトへ
- 変化をいち早く捉え、迅速に対応し、ブランドを守ります
あらゆるソーシャルプラットフォームの会話を、ひとつの画面で。
Meltwaterは、主要なSNSからコミュニティまで幅広くカバーし、重要なオンライン上の会話を見逃しません。
- Instagram、TikTok、X、Facebook、Bluesky、LinkedIn、YouTubeに加え、Redditなどのコミュニティもモニタリング
- 200以上の国・地域、240以上の言語に対応し、世界中のオンライン上の会話をリアルタイムで把握
数日後ではなく、数分以内に対応。
ブランドを守るためには、スピードが重要です。
- ブランドへの言及数の急増、ネガティブなセンチメントの拡大、トレンド化した話題など、重要な変化をリアルタイムで検知し、すぐに通知します。
- アラート条件を柔軟に設定できるため、本当に重要な変化だけを、メールやSlackなどを通じて関係者へ迅速に共有できます。
- 問題が深刻化する前に対応できるため、事後対応ではなく、先回りしたブランドリスク管理を実現します。
AI分析で、分析作業を効率化
モニタリングツールは、データを収集するだけでなく、その意味を理解できなければ価値を発揮できません。MeltwaterはAIを活用して膨大なオンライン上の会話を分析し、センチメントやトレンド、重要なインサイトを自動で抽出します。膨大なデータを手作業で確認する代わりに、「なぜその会話が起きているのか」「ブランドにどのような影響があるのか」をすばやく把握できます。AIによる要約は、複雑なデータを経営層にも共有しやすいレポートへと整理し、AI検索機能はパターンや新たなビジネス機会の発見を支援します。分析に費やす時間を減らし、より迅速な意思決定とアクションにつなげます。
マーケティング・PR部門がMeltwaterを選ぶ理由
表面的なモニタリングではなく、意思決定につながる深いインサイトを提供します。
自社チャネルや基本的な分析だけでは見えない、SNS全体の会話を包括的に把握できます。
タグ付けされていない投稿やニッチなコミュニティ、新たなプラットフォームでの会話まで可視化できます
導入しやすく直感的に使える設計に加え、複数の機能を一つのプラットフォームに統合。コスト削減とツール管理の効率化を実現します。
豊富なデータ、柔軟なワークフロー、エンタープライズレベルのカバレッジにより、迅速かつ戦略的な意思決定を支援します。
複数のツールを、一つのプラットフォームへ
Meltwaterは、ソーシャルリスニング、メディアインテリジェンス、インフルエンサーマーケティングをひとつのプラットフォームに統合しています。 複数のツールを使い分ける必要がなくなり、コスト削減や重複作業の解消、業務効率化を実現。ブランドをより包括的かつ一貫した視点で把握できるため、チームは毎週の作業時間を大幅に削減できます。
Meltwaterのソーシャルメディアモニタリングは、ブランドを包括的に把握・管理するための豊富な機能を備えています。
ソーシャルメディアモニタリングの主な機能
主要なSNSプラットフォームをリアルタイムでモニタリング
Reddit Firehoseによるコミュニティインサイトの分析
AIによるセンチメント分析とトレンド検知
急激な変化やセンチメントの変動、重要な出来事を通知するカスタムアラート
200以上の国・地域、240以上の言語に対応したグローバルモニタリング
競合分析とシェア・オブ・ボイス分析
ダッシュボード・レポートを自動生成
過去データを活用したトレンド比較分析
世界を代表するブランドに選ばれています
世界中の主要なSNSプラットフォームや地域特化型プラットフォームにまたがる数百万もの情報ソースをモニタリングし、包括的なSNS分析を支援します。
読まれやすく、伝わるレポートを。
レポート作成は、時間のかかる手作業であってはなりません。
Meltwaterなら、関係者に伝わりやすく、意思決定につながるレポートを簡単に作成できます。
ダッシュボードの自動更新や定期レポート配信により、常に最新のインサイトを共有でき、手作業によるレポート作成の負担を削減します。
さらに、Share of Voiceやセンチメント推移などの指標を、経営層にも分かりやすい形式で可視化。ブランドの状況や施策の成果を、迅速かつ的確に共有できます。
既存の業務環境とシームレスに連携
Meltwaterは既存のシステムとシームレスに連携し、SNSのインサイトを現在の業務フローへスムーズに組み込むことができます。
API連携や柔軟なデータエクスポートに加え、さまざまなビジネスツールとの連携にも対応。分析、レポーティング、コラボレーション環境へ無理なく統合でき、既存のワークフローを変えることなく活用できます。
グローバルからローカルまで、あらゆるSNSをカバー
Meltwaterは、世界中のSNSを幅広くカバーし、国や地域、言語を問わず、オンライン上の会話をモニタリングできます。膨大なデータを収集するだけでなく、意思決定につながる実践的なインサイトへと変換。複数のツールを使い分けることなく、モニタリングから分析までをひとつのプラットフォームで実現します。
X (Twitter)
Meta (Facebook and Instagram)
YouTube
TikTok
Snapchat
Twitch
Discord
Threads
Bluesky
RED (Xiaohongshu)
Douyin
Toutiao
Bilibili
Youku
Naver
Kakao Talk
LINE
世界中のマーケティング・PRチームに選ばれています
勘や推測ではなく、確かなインサイトを。
市場の変化は一瞬です。Meltwaterは、リアルタイムのデータとAIによる分析で、オーディエンスや市場の変化をすばやく可視化します。 ブランドに関する会話をいち早く把握し、リスクへの対応、新たな市場機会の発見、そしてデータに基づく意思決定を支援します。
ソーシャルメディアモニタリングについてよくある質問
Meltwaterは、Instagram、TikTok、X、Facebook、LinkedIn、YouTubeをはじめとする主要なSNSに加え、Redditなどのオンラインコミュニティもモニタリングできます。主要なSNSから新たなチャネルまで幅広くカバーし、オンライン上の会話を包括的に可視化します。
はい。MeltwaterはReddit Firehoseに対応しており、各サブレディットで交わされる会話を幅広く分析できます。他のツールでは見逃されがちな、リアルで率直な生活者の声を把握することが可能です。
はい。Metaのプライバシーポリシーに基づき、モニタリング対象は公開されている投稿やページなどの公開情報に限られます。それでも、ブランドに関する話題やトレンドを把握するための有益なインサイトを提供します。
はい。LinkedInの公開コンテンツを対象に、ブランドや業界に関連する投稿や会話をモニタリングできます。
はい。Meltwaterは、新たに登場するSNSへの対応を継続的に拡充しています。成長中のチャネルもいち早くモニタリングできるよう取り組んでいます。
Meltwaterでは豊富な過去データを活用できるため、長期的なトレンド分析や競合比較、オンライン上の会話の変化を時系列で分析できます。
240以上の言語に対応しており、世界中の市場や地域におけるオンライン上の会話をモニタリングできます。
各SNSの標準分析機能では、そのプラットフォーム内のデータしか確認できず、タグ付けされていない投稿やチャネルをまたいだ会話は把握できません。
各SNSの標準分析機能では、そのプラットフォーム内のデータしか確認できず、タグ付けされていない投稿やチャネルをまたいだ会話は把握できません。Meltwaterなら、複数のSNSを横断して会話を一元的に分析できるほか、より深いソーシャルリスニングやリアルタイムアラートにより、オンライン上で起きている変化を包括的に把握できます。