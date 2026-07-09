課題とその解決に向けたご提案

＜東急ハンズ様が抱えておられたメディアインテリジェンス上の課題と、その解決に向けた当社からのご提案＞

2020年８月に当社とご契約いただく以前、同社広報室におけるメディアモニタリング活動は、新聞記事クリッピングサービス、テレビ番組録画サービスと、スタッフが行う検索作業を併用する形で行っておられました。しかし、広報室長の伊藤大輔さまによれば「Meltwater導入以前は、紙媒体とテレビに比重を置いた限定的なモニタリングで、オンラインニュース検索も、その都度手作業で行っている状況でした」とのことです。「自社ブランドの露出把握にはタイムラグがありましたし、露出のインパクトも数値的に把握できない点がチャレンジでした」(伊藤室長)。

そこで、当社よりソーシャルリスニングを含む基本モニタリングのパッケージをご紹介し、ご導入いただきました。それ以降の状況について、伊藤室長は次のように話されています。

「Meltwaterのモニタリングツールで得られるリアルタイム性は大変重要です。店頭での商品の品ぞろえや、専門性の高いスタッフによるお客さま対応の質といった、当社にとって最も気になる現場の情報を、ポジティブなもの、ネガティブなものを含めて、ニュースやSNSまで、広範囲にリアルタイムで把握できるのは、貴重です。競合分析を通じた自社の魅力向上のヒントも多数得られています。」