課題とその解決に向けたご提案

＜あおぞら銀行さまが抱えておられたメディアインテリジェンス上の課題と、その解決に向けた当社からのご提案＞

広報室長の神保さまは、社内の様々な部署と連携しながら、メディア対応からプレスリリースの配信まで、実質お一人ですべての広報業務を手掛けています。これまで紙媒体のクリッピングとSNSモニタリングに、それぞれ別のツールを導入していました。紙媒体のクリッピングはFAXで送られてくること、キーワード検索の精度が低く、集まる記事にノイズが多いのが難点でした。また、SNSモニタリングはAIと目視で選別された情報を毎月でメール受信していたものの、情報の幅と鮮度に物足りなさを感じていました。

そこで当社は、広報活動に役立つ基本機能を網羅したエクスプロア＜Explore＞をご提案。ニュースからSNS投稿まで網羅性の高い情報を収集し、広報業務の一部をDX化、さらに、オンライン上の危機的な情報を検知するアラート機能を導入することで、ブランドイメージを一元管理していくことをお薦めしました。