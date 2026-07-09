消費者インサイトツールの導入

Meltwaterの強みはAIに強いこと。

ブランドの傾向とサッポロのイメージを画像解析から紐解く。

現在ラダリー<Radarly>を中心にお使いいただいている感想をお聞きしました。

「インサイトページと呼ばれるダッシュボード機能があり、その週の投稿や過去1ヵ月ごとの画像、エンゲージメントの高い投稿者などを一括で見られるように設定しています。また、各ブランドの動向を定期的に観察するための設定ができ、インサイトページ上のスナップチャットをプラン担当者にも送ることで情報を周知しやすいです。24ヵ月に渡りデータをさかのぼれるところも、良いところだと思っています」（浅井様）

「Instagramでトレンドになった商品や新商品に関して確認するなど、自社商品に関するデータはよく見ています。また、他社が新商品を発売した時の状況や、自社の新商品発売から1週間の反応確認など用途は多いです。ピクチャーウォールで画像全部が表示されるのがわかりやすくて、一番好きなポイントでもあります」と使い勝手の良さを感じていました。(杉浦様)

さらに、浅井様から対応力の高さについても語っていただきました。「サポートがとても早いのは本当に助かっています。例えば、他社の新商品の発売を直前になって知った時に、SNS上での反応を的確に検索するための設定キーワードを相談すると、翌日か翌営業日にはいただけることがほとんどなんです。担当者さんのご負担になっていないと良いなと思いつつ、すごく助かっているポイントです。」（浅井様）

ラダリー<Radarly>による成果についてもお聞きしました。

浅井様は、開発部門とのUGCデータの共有や新商品の発売などの大きなプロモーションの際は、前後1週間にどういう声があったのか、2週～ 4週の間にどう推移したかなどをレポーティングしブランド担当者へ共有していると言い、成果も見えてきていると言います。

『発売のタイミングで上がった声などをデータとして商談資料に使いたい』という声を度々聞くようになり、「ブランド担当者、営業担当者の課題解決にも繋がっていると感じます。」（浅井様）

また、サッポロビールとして打ち出したいブランドのイメージや造り手としてお客様に提供したい価値、楽しみ方などが、意図通り伝わっているのか、あるいは想定できていなかった現象が起きているのかを確認することが、お客様の捉え方を知る指針にもなっていると言います。

さらに、「Meltwaterの強みは、AIに強い企業であること」と画像解析にも期待を寄せています。

「画像解析は、これからどんどん使っていきたいです。弊社の宣伝がSNS上でどれだけ露出しているのかは、広告効果を見る上で1つの指標にもなり得るので、こだわっていきたいです」（浅井様）

浅井様は、「SNSの重要性やSNSからわかることなどは、定期的に発信しています。最終目標は、各ブランド担当者がSNSの重要性を理解し、ソーシャルリスニングまで自分たちで行えるようになることです」と今後の可能性に期待していらっしゃいました。