課題とその解決に向けたご提案

同校広報課には2016年２月に当社とご契約いただきました。当初は、同校に関する海外メディアのカバレッジを把握することを目的に、カバーする海外メディアが豊富な当社のサービスに着目し、基本モニタリングパッケージを導入されています。そしてその後、同校に関する国内オンラインニュースでの反響の定量的観測および内容把握、さらには同校リリースへの国内外の反響分析等に関して、当社のプラットフォームを総合的にご活用いただくようになりました。

広報課・IR室担当課長の作山朋之さまからは、当社ソリューション導入後の状況について、「自校ブランドについてのメディアでの取り上げられ方、リリースへの反響度などを、広範囲に、定量的かつリアルタイムで把握できるようになり、データに基づく広報戦略が立てられるようになりました」との感想をいただいています。「ソリューションの効果的な使い方についての勉強会が提供されている点もありがたく、自校の広報活動にマッチしたダッシュボードを運用できるようになりました。」