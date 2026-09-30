AI上の可視性分析
AI上のブランドナラティブを把握・改善
エンタープライズ対応のAI可視性分析ツール、GenAI Lens。PR・広報・マーケティング部門が、主要LLM上でのブランドの見え方を継続的にモニタリングし、競合比較や引用元分析から、次のPR・コンテンツ施策につながるインサイトを得られます。
複数LLMを横断して、AI上の可視性を把握
主要なAIモデルを横断し、自社ブランドがどのように表示・言及されているかを360度で把握できます。
ブランドのAI上のプレゼンスを追跡
ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Grok、DeepSeekなど主要LLMにおけるブランド・製品・競合の言及をモニタリングし、比較できます。
言及数だけでは見えない、回答内容まで分析
AIモデルの回答を取得・追跡し、ブランドがどのような文脈で語られているか、どの引用元がその説明を形づくっているかを把握します。
AIが参照する情報源を特定
AIモデルが回答生成時に参照する、権威性の高いWebサイト、情報ソース、ジャーナリストを特定。ブランドに関する説明と外部ソースの関係を把握し、コンテンツギャップを見つけます。
分析結果を、次のアクションへ
Meltwaterの統合ジャーナリストデータベースを活用して引用元の著者に直接アプローチし、AIの学習データや参照元となる「情報源そのもの」へ働きかけることができます。
世界27,000社以上に選ばれています
グローバル企業から成長企業のPR・広報・マーケティング部門まで、幅広く活用されています。
実行につながるインテリジェンスを エンタープライズ規模で
GenAI Lensなら、AI上でブランドがどのように語られているかを把握し、その背景となる情報源を特定して、改善につながるPR・メディア施策まで一貫して進められます。
LLMが引用しているジャーナリストを特定し、メディアリストへ直接追加。自社ブランドに関するAI回答へ影響する情報源と発信者を把握できます。
誤情報の修正依頼や新たなストーリーの提案を通じて、AIの学習・参照元となる情報へ働きかけます。受動的なモニタリングを、能動的なレピュテーション管理へ進化させます。
引用元となっているジャーナリストへ直接アプローチ。AIが参照する情報源そのものに働きかけることで、自社の正しいブランドストーリーをAIの回答へ適切に反映させます。
LLMの回答データを、シェア・オブ・モデルのベンチマーク、センチメントタグ、地域別分析、AI生成サマリーと掛け合わせることで、自社の競合戦略にすぐ活用できる実践的なインサイトへと変換します。
従来メディア・SNS・生成AIを横断して、ブランドを360°可視化
「状況は大きく変わっています。もはやキーワードの競争ではなく、どの情報源が参照されるか、そしてAIに適切な文脈や表現を届けられるかが重要になっています。その変化に対応するには、それに見合ったモニタリングソリューションが必要です。Meltwaterの素晴らしい点は、この変化をいち早く捉え、それを私たちがレピュテーションを分析するための実用的なモニタリングソリューションへと進化させたことです。」
— Narek Garit、HEINEKEN グローバル測定・分析責任者
トラッキングから、コンテンツ最適化へ
LLMを、購買・意思決定に近い新たなメディアチャネルとして捉える
MeltwaterはLLMを新たなメディアチャネルとして捉え、PR・広報、SEO、AI施策を横断して分析できる環境を提供します。複数モデルでブランドがどう語られているかを把握することで、チャネル間のナラティブの一貫性を確認し、改善すべき領域を特定できます。
- 統合戦略
- チャネル横断の連携
- ブランドナラティブの一貫性
AI上で競合が優位な領域を特定
競合が優位なトピックや、自社に不足しているコンテンツを特定。主要トピック、キーワード、コンテンツタイプを分析し、シェア・オブ・モデルの改善余地を見つけてGEO戦略の優先順位付けに活用できます。
- トピックギャップ分析
- キーワードインテリジェンス
- GEO最適化
AIが参照する情報源を把握し、改善施策につなげる
AI回答の引用元や参照元を特定し、PR、メディアリレーション、コンテンツ改善を通じて、ブランドに関する情報環境の改善につなげます。
- 引用元の特定
- ジャーナリストへのアプローチ
- AIの学習・参照情報源への働きかけ
Meltwaterが選ばれる理由
分断されたモニタリングから、統合されたAI可視性分析へ
グローバルブランドにとって、ブランド認知やレピュテーションを断片的にしか把握できないことは大きな戦略リスクです。GenAI Lensは既存のテクノロジースタックやMeltwater製品群と連携し、従来メディア・SNS・AI上のブランドプレゼンスを一つの視点で把握できます。
従来型のモニタリングツール
Meltwater GenAI Lens
AI上のブランド可視性を継続的に把握・改善
LLMモニタリングを単独の施策で終わらせず、ニュースモニタリングやソーシャルリスニングとあわせて活用。GenAI LensでAI上のデータを共通の戦略資産として捉え、現在のブランドの見え方を把握しながら、PR・コンテンツ施策の改善につなげられます。
AI上の可視性分析に関するよくある質問
GenAI Lensは、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claudeなど主要なAIプラットフォームにおけるブランドの表示状況を追跡するMeltwaterのLLMモニタリングソリューションです。24〜48時間ごとに複数のAIモデルへカスタムプロンプトを実行し、その回答を収集・分析することで、ブランド、製品、主要人物、競合がどのように扱われているかを可視化します。WebサイトへアクセスせずAI回答内で意思決定が進む「ゼロクリック検索」におけるブランドの存在感も把握できます。
はい。GenAI LensはChatGPTに加え、Google Gemini、Perplexity、Claude、Microsoft Copilotなど主要なAIプラットフォームをモニタリングします。AIが生成した回答の中でブランドがいつ、どのような文脈で言及されているかを把握し、AIエコシステム全体での可視性を一つのダッシュボードから追跡できます。
GenAI Lensは、主要AIプラットフォームにおけるブランドの可視性、表示頻度、存在感、センチメントを継続的に分析します。複数のLLMへ定期的にプロンプトを実行し、ブランドが回答に含まれているか、どの程度の頻度で、どのような文脈・センチメントで語られているかを確認できます。ブランド名を含む質問と一般的なカテゴリ質問の両方を追跡し、AIによる推奨における自社の立ち位置を把握できます。
GenAI Lensの「ソース」タブでは、AIモデルが回答生成時に参照・引用したWebサイトやコンテンツを確認できます。この情報から、AIが参照しやすいコンテンツの傾向、優先すべき媒体、情報が不足しているテーマを特定できます。得られたインサイトを、プレスリリース配信、メディアアプローチ、FAQや構造化された情報の整備などに活用し、AI上でのブランド表現の改善につなげられます。
一般的なSEOツールがGoogleなどの検索順位や検索流入の改善を目的とするのに対し、GenAI LensはChatGPTなどAIが生成する回答におけるブランドの可視性を分析します。どの情報源がAI回答で参照されているかを確認し、GEO（Generative Engine Optimization）やPR・コンテンツ戦略の改善に活用できる点が大きな違いです。
GenAI Lensで処理されるデータは、MeltwaterのセキュアなSnowflake Intelligence Platform内で管理されます。監視対象のLLMはカスタムプロンプトを学習・保存せず、GenAI Lensは公開されているAIサービスへ問い合わせ、その回答を分析します。この運用はMeltwaterの法務・アプリケーションセキュリティ部門による承認を受けており、エンタープライズ向けのデータガバナンス基準に準拠しています。
はい。GenAI LensはMeltwater標準のエクスポート形式に対応しており、既存のレポーティング業務やBIツール、ステークホルダー向け資料に活用できます。トレンドダッシュボードでは履歴データを可視化でき、AI上の可視性に関する定期レポートの自動配信も設定できます。
ブランド言及頻度、センチメント、Prevalence Score（ブランドの存在感）、競合とのシェア比較、引用元分析、ブランドに関連するトレンドトピック、過去推移など、AI上の可視性を多角的に確認できます。結果はダッシュボードで可視化し、レポートとしてエクスポートできます。
はい。GenAI Lensは既存のMeltwater契約へ追加できるモジュール型のオプションです。ニュースモニタリング、ソーシャルリスニング、分析機能と並んで既存のプラットフォームから利用できます。追加料金については、Meltwaterの担当者またはお問い合わせフォームからご確認ください。