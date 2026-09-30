「状況は大きく変わっています。もはやキーワードの競争ではなく、どの情報源が参照されるか、そしてAIに適切な文脈や表現を届けられるかが重要になっています。その変化に対応するには、それに見合ったモニタリングソリューションが必要です。Meltwaterの素晴らしい点は、この変化をいち早く捉え、それを私たちがレピュテーションを分析するための実用的なモニタリングソリューションへと進化させたことです。」

— Narek Garit、HEINEKEN グローバル測定・分析責任者