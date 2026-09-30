メディアリレーションズ
現代のPR・広報部門に必要なメディアリレーションズ
PRは変化しています。Meltwaterなら、適切なジャーナリストをより精度高く見つけ、メディアアプローチを効率化し、その活動をメディア露出や測定可能な成果まで一つのプラットフォームでつなげられます。
メディアリレーションズを、測定可能なビジネス成果へ
企画立案からメディアアプローチまでを、よりスピーディーに
精度の高いメディアリストをすばやく作成し、ピッチ内容を効率的にパーソナライズ。業務の流れを止めずに、メディアアプローチを一元管理できます。
- メディアリストをすばやく作成
- パーソナライズされたメディアアプローチを大規模に実現
- 手作業による管理業務を削減
- 部門間の連携を強化
ジャーナリストとの関係構築を、より戦略的に
常に更新されるジャーナリストプロフィール、過去のメディアアプローチ履歴、コミュニケーションの背景情報を一つに集約。静的な連絡先リストだけでは得られない文脈をもとに、関係構築を進められます。
- 統合されたジャーナリストプロフィール
- メディアアプローチ履歴を一元管理
- 担当分野・役職変更をアラートで把握
- 重複したメディアアプローチを防止
メディアアプローチを追跡し、PR成果を可視化
メディアアプローチの活動を、獲得した露出、エンゲージメント、レポーティングと結び付けます。どの施策が機能し、どのような成果につながったかをステークホルダーへ明確に共有できます。
- メールの開封数・クリック数を追跡
- 獲得したメディア露出をモニタリング
- シェア・オブ・ボイスを測定
- 経営層向けレポートを作成
柔軟に連携しながら、主導権は自社に
メディアリレーションズの情報と業務を自社で管理し、可視性とガバナンスを強化。部門や代理店との共同作業を維持しながら、一貫したワークフローで運用できます。
- コンタクト情報と成果を自社で管理
- 共有アクセスを適切に管理
- 外部ベンダーへの依存を軽減
- 部門・代理店と安全に共同作業
主な機能
メディアリレーションズに 必要な分析機能を一つに
カスタムスコアリング
自社にとっての「成果」を独自の基準で定義できます。
急増検知
通常とは異なる動きやメディア露出の変化を自動で検知します。
センチメント分析
大量のメディアデータから、論調やナラティブの変化を把握します。
競合比較レポート
競合や業界と比較し、PRパフォーマンスをベンチマークします。
AIによるサマリー
複雑なメディア露出を、経営層が理解しやすい簡潔なブリーフへ整理します。
AIアシスタント
自然言語で質問し、必要なインサイトをリアルタイムに引き出せます。
実務で実証された確かな成果
メディアインテリジェンスを活用し、メディア露出を測定可能なビジネス成果へつなげている事例をご覧ください。
以前は、自分たちの取り組みの結果を俯瞰して見る機会がありませんでした。Meltwaterのおかげで視野が広がり、市場や競合と比較しながら、自分たちの位置づけを数値やデータで正確に把握できるようになったのです。ようやく、今後の具体的な目標を実行していくための土俵が整ったという感覚があります
佐山暁子
NTTドコモコンシューマサービスカンパニー マーケティング戦略部 コミュニケーション戦略 広報戦略担当
メディアリレーションズを速く、精度高く、成果を示しやすく
海外ジャーナリストの発掘、メディアアプローチ、モニタリング、レポーティングまでを一つのプラットフォームでつなげます。実際の製品デモでワークフローをご確認ください。
PRは、メディアリスト作成だけでは終わらない
メディアリレーションズは、静的なデータベースやプレスリリースの一斉配信だけで完結する時代ではありません。AIがメディア環境を変える今、PR・広報部門には、より迅速に動き、成果を測定し、経営層の意思決定に使えるインサイトまで提示することが求められています。
1つの連携ワークフロー
海外ジャーナリストの発掘から メディア露出まで 一つのプラットフォームで
適切な海外ジャーナリストの発掘から、メディア露出の測定、ROIのレポーティングまで、PR業務全体を一つのワークフローで管理します。分断されたシステム間でデータをコピー＆ペーストする必要はありません。
最適な海外ジャーナリストを発見
提案内容やキーメッセージをもとに、AI検索で最適なメディアコンタクトを見つけられます。
より精度の高いメディアリストを作成
ラベル、フィルター、連絡先情報の更新アラートを使って、コンタクトを整理・管理できます。
パーソナライズしたメディアアプローチ
個別メールや一斉メールをプラットフォームから直接配信
エンゲージメントとメディア露出を追跡
メディア露出のギャップを特定し、市場ごとに競合と比較しながら改善余地を把握します。
PR・広報の成果を測定
シェア・オブ・ボイスやキャンペーンの勢いを測定し、メディアアプローチとアーンドメディアの成果を関連付けます。
経営層へレポーティング
PR・広報のROIを示す、経営層向けダッシュボードを作成できます。
PR業務の変革に取り組むグローバルブランドに選ばれています。
多くのブランドがMeltwaterのメディアリレーションズを活用し、スプレッドシート中心の管理から脱却。代理店への依存を減らしながら、メディアアプローチを獲得露出や測定可能な成果へ直接つなげています。
経営層向けレポーティング
メディアアプローチを効率化し、作業時間を大幅に削減
手作業によるメディアアプローチは、PR・広報部門のスピードを低下させます。Meltwaterでは、原稿作成を効率化し、対象をより精緻に絞り込み、アプローチ業務を一つのプラットフォームで管理できます。
- メディアリストをすばやく作成
- 大規模なアプローチでもパーソナライズ
- 部門横断で連携
- 古い連絡先情報を減らす
Meltwaterが選ばれる理由
メディアデータベース以上の機能を求めるPR部門へ
メディアデータベースを提供するツールは数多くありますが、ジャーナリストの発掘からアプローチ、モニタリング、効果測定までを一つにつなぐプラットフォームは限られています。
従来型のPR・広報ツール
Meltwaterのメディアリレーションズ
メディアリレーションズ戦略を刷新しませんか？
Meltwaterが、PR・広報部門の業務をどう効率化できるか、実際の製品デモにてご確認ください。
Meltwaterのメディアリレーションズに関するよくある質問
一般的なメディアデータベースは、連絡先を探すことが主な目的です。Meltwaterは、AIを活用したジャーナリスト検索、メディアアプローチの追跡、モニタリング連携、経営層向けレポーティングまでを備えたメディアリレーションズプラットフォームです。ジャーナリストの発掘から測定可能な成果までを一つのワークフローでつなげます。
はい。Meltwaterでは、個別メールの開封率、クリック数、バウンスの種類をワークフロー上で直接追跡できます。
Meltwaterは、ジャーナリスト検索、メディアアプローチ、モニタリング、AIアシスタント、製品間連携を一つのプラットフォームに統合しています。モニタリングや分析に別ツールが必要な構成と異なり、PR業務を一つのワークフローでつなげられる点が特徴です。
はい。Meltwaterは複数ユーザーの権限設定と柔軟なアクセス制御に対応しています。社内のデータ所有権と安全なガバナンスを維持したまま、外部の代理店やパートナーとスムーズに共同作業を行うことが可能です。
はい。プロフィール情報を一元的に確認できるプレビュー機能、直感的なリスト管理、AIアシスト検索などにより、日常的な作業負担を大幅に減らし、本質的な業務に集中できる時間を創出するよう設計されています。
メディアアプローチへの反応を追跡し、獲得した露出をモニタリング、シェア・オブ・ボイスを測定できます。さらに、アプローチ活動と成果を結び付けた経営層向けダッシュボードを作成し、PRの効果を継続的に説明できます。
Meltwaterは、オプトアウトへの対応やデータガバナンス管理を含む、GDPRに準拠したプロセスと連絡先管理を実施しています。
はい。Meltwaterでは、メディアリレーションズをモニタリングやメディアインテリジェンスのワークフローと連携できます。ジャーナリストの発掘からアプローチ、獲得したメディア露出の測定までを、一つのプラットフォームで実行できます。