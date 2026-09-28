Meltwaterパートナープラットフォーム
信頼できるパートナーと拡張する、エンタープライズインテリジェンス
Meltwaterは、世界有数のテクノロジー企業、データパートナー、戦略代理店を厳選し、一つのエコシステムに結集しています。それぞれの専門性をMeltwaterに組み合わせることで、複雑な課題への対応力を広げ、より早く状況を捉え、確かな判断につなげられる環境をつくります。
一つにつながるエコシステム
お客様とパートナー双方により良い成果を
Meltwaterのパートナーエコシステムは、信頼性の高いテクノロジー、データ、そして戦略的な専門知識を結集します。お客様はプラットフォームからさらなる価値を引き出すことができ、パートナー企業は統合されたエコシステムの中で自社の影響力を拡大できます。
信頼を基盤に、実際の成果へ
各パートナーの強みをMeltwaterのエコシステムに組み込み、お客様が使い慣れたプラットフォーム上でデータ活用を開始し、規模を拡大できるようにします。
価値創出までの時間を短縮
センチメント分析や誤情報・偽情報対策など、Meltwaterのプラットフォームを補完する統合ソリューションを組み合わせ、導入初日からお客様の成果創出を支援します。
未来を見据えた進化
新たなテクノロジーやAIの進化をパートナーエコシステムに取り込みながら、Meltwaterは継続的に機能を拡張します。お客様は、新しいリスク、トレンド、機会への対応を早められます。
主要パートナー
Meltwaterの可能性を広げるパートナー企業
AI・データプロバイダーからアドバイザリーファーム、戦略的な代理店まで。パートナー各社は、インサイト、業務フロー、リスク管理、ビジネス成果の各領域で、Meltwaterを通じてお客様が実現できることを広げています。
連携で広がる高度な機能
データ・AI・戦略を、実務の成果へ
Meltwaterのパートナーエコシステムは、実績あるテクノロジーと専門サービスを融合させ、組織がより深いインサイトを導き出し、迅速に行動し、測定可能な成果を創出できるよう支援します。
会話の流れを止めずに、インサイトを活用
Microsoft TeamsとMicrosoft 365 Copilotの連携により、日々の業務環境でMeltwaterのインテリジェンスを共有・活用し、より速いアクションと自然なチーム連携につなげます。
リアルタイムで情報の信頼性を見極める
膨大なシグナルを横断検証し、新たなリスクを早期に浮かび上がらせ、レピュテーションや事業成果への影響が広がる前の対応につなげます。
不自然な情報操作を見抜く
ボットネットワークや組織的な情報操作を拡散前に特定し、実在するオーディエンスのシグナルをもとに判断できます。
センチメントだけでは捉えきれない文脈まで
高精度なリスニングとデータエンリッチメントで、インサイトからアクションまでの判断精度を高めます。
消費者行動の背景を読み解く
非構造化データから隠れた要因や深い文脈を捉え、従来の調査では捉えきれなかった重要な情報ギャップを補います。
Social reporting, fully unified
Bring reporting, analytics, and competitive benchmarking together in one partner to streamline every data source and turn raw social signal into decisions your team can act on.
パートナープログラムのメリット
Meltwaterとパートナーになる理由
製品ロードマップへのアクセス
製品の方向性やプラットフォームの進化に関する最新情報を継続的に確認できます。
新しいテクノロジーへのアクセス
新たなソリューションを活用し、お客様がMeltwaterで実現できることをさらに拡大できます。
提供価値をさらに拡大
お客様がすでに利用・信頼しているエコシステムの中で、自社の提供価値を広げられます。
新たな収益機会
レベニューシェアや新しい協業モデルを通じて、Meltwaterとともに事業を成長させられます。
共同マーケティング
認知度や需要の向上につながる、パートナー限定の共同マーケティングプログラムを利用できます。
トレーニングとイネーブルメント
ソリューションの価値を正しく伝え、提案・販売するために必要なリソース、プログラム、サポートを利用できます。
パートナー企業の声
Meltwaterとのパートナーシップにご興味がありますか？
Meltwaterは、イノベーションとお客様への成果創出の考え方を共有する、世界有数のテクノロジー・サービス企業を厳選してパートナーエコシステムを構築しています。参加方法や連携などについての詳細は、ぜひお問い合わせください。