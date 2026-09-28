「私たちの目標は、AIを活用してコミュニケーションのあり方を再定義することです。Copilot for Microsoft 365やMicrosoft Teamsなど、チームが日常的に業務を行う環境で、MicrosoftのAI技術を生かした深いインサイトを提示できるパートナーを探していました。Meltwaterの優れたテクノロジーと直感的なプラットフォームは、単なる過去の分析レポートにとどまらず、リアルタイムかつAIを活用した予測型インサイトを提供するソリューションを構築するうえで、まさに最高のパートナーでした。」

Microsoft コミュニケーション戦略・インサイト担当者