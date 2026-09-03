世界最大規模のデータセット

TV・オンラインメディア・SNSなど世界中の豊富なデータセットを提供可能。市場と消費者の声をいつでもリアルタイムで把握できます。





次なるアクションにつながるインサイト

膨大なデータからPR・マーケティング戦略において、データをもとにした意思決定を可能とするインサイトを得ることができます。





アナリストによる分析・レポーティング

データだけではなく、自社の課題や戦略に最適化したカスタムレポートの作成や、データ分析が可能なアナリストによるサポートも提供しています。