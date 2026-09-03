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Meltwaterの3つの特長

世界最大規模のデータセット

TV・オンラインメディア・SNSなど世界中の豊富なデータセットを提供可能。市場と消費者の声をいつでもリアルタイムで把握できます。

次なるアクションにつながるインサイト

膨大なデータからPR・マーケティング戦略において、データをもとにした意思決定を可能とするインサイトを得ることができます。

アナリストによる分析・レポーティング

データだけではなく、自社の課題や戦略に最適化したカスタムレポートの作成や、データ分析が可能なアナリストによるサポートも提供しています。

4000%
編集記事による言及が増加
80%
市場調査の効率が向上
200%
3カ月間でエンゲージメントが増加
242%
ROIを向上

Meltwater Suiteの機能一覧
AI技術と専門知識の融合

MeltwaterのAI

メディアインテリジェンス

ブランドをモニタリング
もっと詳しく

メディアリレーション

ジャーナリストとつながる
もっと詳しく

ソーシャルリスニング

インサイトとトレンドを把握
もっと詳しく

ソーシャルメディアマネジメント（SNS管理）

顧客とつながる
もっと詳しく

消費者インテリジェンス

オーディエンスを理解する
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インフルエンサーマーケティング

リーチを拡大
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セールスインテリジェンス

営業活動を最大化
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データ＆API連携

業務を効率化
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導入企業さまの声

私たちは20年以上にわたって市場をリードし、今もなお革新を続けています。多くのグローバル・ブランドが競争力を高め、成功をより確かなものとするために、Meltwaterを活用しています。

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見逃しているインサイトを今すぐ活用しましょう

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