主要なLLMやAIモデル上で、自社ブランド・製品・競合がどのように語られているかを即座に可視化。

GenAI Lensをご紹介

62%の消費者が、ブランドを知る手段としてAIツールを信頼しています。

ChatGPTやGeminiなどのLLMは、いまやブランドリサーチの出発点。 オフィシャルサイトではなくなりつつあります。

LLMはリアルタイムで膨大なブランドへの言及やインプレッションを生み出し、 ブランド認知に大きな影響を与えています。

GEO戦略の早期導入により、ブランドのナラティブを自ら形づくり、競合優位性を保ち、消費者からの信頼を築くことができます。

AI上のブランドプレゼンスを把握
リスクをいち早く検知
よりスマートなコミュニケーション戦略
競合・市場インテリジェンス
AI上のブランドプレゼンスを把握
リスクをいち早く検知
よりスマートなコミュニケーション戦略
競合・市場インテリジェンス

ChatGPTやGoogle Geminiなど、主要LLMが自社ブランドをどのように表現しているかを分析。

質問への回答内容や引用元を確認し、ブランド認知を形成している情報源を特定します。

不正確な情報、ネガティブな感情、誤解を招くナラティブの兆候を早期に発見。

それを生み出している情報源を特定し、問題が拡大する前に対応可能にします。

LLMが自社ブランドについてどのようなトーンで語っているかを分析。

その傾向を把握することで、より効果的な広報・コンテンツ戦略を構築できます。

競合ブランドの扱われ方をモニタリングし、未開拓領域や新たな話題を発見。

ナラティブを先取りし、ブランドポジショニングを確実なものとします。

主要LLMを横断的にモニタリングできるGenAI Lens

GenAI Lensが強力な理由

ソースのインサイトを得る

引用元がLLMの検索結果にどう影響しているかを可視化。

引用されたメディアをワンクリックでリストに追加でき、サイトのリーチやオーディエンス属性も分析可能。

ジャーナリストのインサイトを得る

どの記者が自社ブランドの認知形成に影響しているかを特定。

重要な記者をピックアップ。

AIサマリー

プロンプトへの応答の要約を数秒で取得。

日次のブリーフィングやレポートを作成、トレンド把握をスピーディかつ効率的に。

トレンド分析

ナラティブの変化を時系列で追跡。

どのブランド・トピック・情報源が注目を集めているかを瞬時に把握し、リスク・競合動向・新たなストーリーをいち早く発見。

GenAI Lensでブランドナラティブを自らの手に

LLMはブランドの「第一印象」を形づくる新たなチャネルです。

そこで語られるブランドストーリーを最適化しましょう。

GenAI Lens：よくある質問（FAQ）

GenAI Lensは、Meltwaterが提供するAI上でのブランドについての言及を可視化するためのプラットフォームです。

ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなどの**大規模言語モデル（LLM）**が、自社ブランドや製品、競合についてどのように語っているかをモニタリングします。

PR・マーケティング部門の方々が、AI生成コンテンツ内でのブランドについての表現を分析・最適化し、自社についての認知を適切に保つことができるよう、開発されました。

現在、60%以上の消費者がAIアシスタントを通じてブランドを検索・発見しています。

つまり、LLMが自社をどのように説明しているかが、信頼やブランドの印象に直接影響します。

GenAI Lensは、AIがどんな情報源を使い、何を語っているかを可視化し、ブランドナラティブをコントロールするためのツールです。

GenAI Lensは、主要なAIモデルがブランドに関する質問にどう答えるかを分析します。

主な機能は次のとおりです：

- AIが生成した回答内容の可視化

- 使用された出典や引用元の特定

- 感情・キーワード・傾向分析

- ブランドや競合に関する言及の変化のトラッキング

これらのデータは、Meltwater Suite内のインタラクティブなダッシュボードで閲覧でき、メディア分析やSNSデータとも統合可能です。

GenAI Lensは、90%以上の主要LLMをカバーしています。

OpenAI (ChatGPT), Perplexity, Deepseek, Google AI Mode, Meta Llama, Anthropic (Claude), Gemini, Grokなどを含み、今後もGoogle AI Overviewsなど新たなプラットフォームに対応予定です。

GenAI Lensでは以下のような洞察を得られます：

- ソース分析：AIの回答を左右するメディアやサイトの特定

- ジャーナリスト分析：どの記者がブランド認知に影響しているかを可視化

- AIサマリー：AI回答内容の即時要約

- トレンド追跡：ブランドやトピックの変化を時系列で分析

GenAI Lensは、MeltwaterのMedia Intelligence Suiteに統合されています。

これにより：

- AIの回答で引用されたメディアをワンクリックでリスト化

- SNS・PR・インフルエンサーのデータと連携

- AI上での可視性＋従来のメディア指標を統合したレポート作成が可能

- どのような部門がGenAI Lensを活用していますか？

- 広報・コミュニケーション部門：ブランド評判の管理

- マーケティング部門：競合ポジショニングとの差別化

- 経営層：AIによるブランドナラティブの把握

- データアナリスト：感情分析・可視性指標のモニタリング

GenAI Lensは、AI回答内の誤情報・古い情報・ネガティブな記述を早期に検知します。

これにより、PR戦略やコンテンツを修正し、ブランドへの信頼を維持できます。

AI時代の「誤情報アラートシステム」として機能します。

GenAI Lensは他社のLLMトラッカーと異なり：

マルチモデル対応（90%以上のAIプラットフォーム）

高度な感情・出典分析機能

Meltwater Suiteとの統合による次なるアクションに繋がるインサイトの提供

“なぜAIがそのように語るのか”を理解できる透明性

導入方法を教えてください。

担当者より、実際の製品のデモをご紹介し、AI上での可視性の測定・ベンチマーク設定・レポート統合などをご案内します。