製品ハイライト
GenAI Lens
主要なLLMやAIモデル上で、自社ブランド・製品・競合がどのように語られているかを即座に可視化。
GenAI Lensをご紹介
62%の消費者が、ブランドを知る手段としてAIツールを信頼しています。
ChatGPTやGeminiなどのLLMは、いまやブランドリサーチの出発点。 オフィシャルサイトではなくなりつつあります。
LLMはリアルタイムで膨大なブランドへの言及やインプレッションを生み出し、 ブランド認知に大きな影響を与えています。
GEO戦略の早期導入により、ブランドのナラティブを自ら形づくり、競合優位性を保ち、消費者からの信頼を築くことができます。
AI上のブランドプレゼンスを把握
リスクをいち早く検知
よりスマートなコミュニケーション戦略
競合・市場インテリジェンス
ChatGPTやGoogle Geminiなど、主要LLMが自社ブランドをどのように表現しているかを分析。
質問への回答内容や引用元を確認し、ブランド認知を形成している情報源を特定します。
不正確な情報、ネガティブな感情、誤解を招くナラティブの兆候を早期に発見。
それを生み出している情報源を特定し、問題が拡大する前に対応可能にします。
LLMが自社ブランドについてどのようなトーンで語っているかを分析。
その傾向を把握することで、より効果的な広報・コンテンツ戦略を構築できます。
競合ブランドの扱われ方をモニタリングし、未開拓領域や新たな話題を発見。
ナラティブを先取りし、ブランドポジショニングを確実なものとします。
主要LLMを横断的にモニタリングできるGenAI Lens
GenAI Lensが強力な理由
ソースのインサイトを得る
ジャーナリストのインサイトを得る
AIサマリー
トレンド分析
GenAI Lensでブランドナラティブを自らの手に
LLMはブランドの「第一印象」を形づくる新たなチャネルです。
そこで語られるブランドストーリーを最適化しましょう。
