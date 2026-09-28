プレスリリース配信サービス
成果につながる プレスリリース配信サービス
Meltwaterのプレスリリース配信サービスは、主要メディアへの配信、AI時代の可視性向上、そして掲載効果の可視化を一つのプラットフォームで実現します。 単にプレスリリースを配信するだけではありません。適切なターゲットへ届け、リアルタイムで成果を把握し、PR戦略全体につながるインサイトを提供します。
高い配信費用を払っているのに、 成果が見えないと感じていませんか？
従来型のニュースワイヤサービスを利用したことがある方なら、こんな疑問を抱いたことがあるかもしれません。
- 費用に見合う効果はあったのか？
- なぜ掲載結果にばらつきがあるのか？
- 配信後の成果はどうなったのか？
従来の配信サービスは、リリースごとの高額な費用、限られたレポート、そして成果が見えにくいことが課題でした。掲載状況やSEO効果が分かりづらく、投資対効果を判断しにくいケースも少なくありません。
Meltwaterは、透明性の高いレポート、リアルタイムの分析、AI時代の可視性分析により、プレスリリース配信がどのような成果につながったかを明確に把握できます。
プレスリリース配信とは？
プレスリリース配信とは、ニュースワイヤサービスを通じてプレスリリースをメディア、ニュースサイト、情報配信サービスなどへ配信し、認知拡大や検索流入、メディア掲載の機会を高める手法です。
現代のプレスリリース配信は、単なる一斉配信ではありません。適切なターゲットへの配信、検索エンジンやAI検索への最適化、そして掲載効果の可視化までを実現します。
数週間も待つ必要はありません
24〜48時間以内の掲載レポートで 成果をすばやく把握
Meltwaterなら、配信後の成果を迅速かつ分かりやすく確認できます。
プレスリリースがどこに掲載されたのか、どの掲載先が影響力を持つのか、読者がどのように反応したのかをリアルタイムで把握できます。詳細なレポートとダッシュボードにより、配信結果をPR成果へと結び付けて評価できます。
掲載傾向、リーチ、エンゲージメント指標、AIによる引用状況まで可視化し、プレスリリースの成果を多角的に把握できます。
意思決定を支え PR成果を証明する
Meltwaterは、企業や代理店など多くのPR・広報担当者に選ばれている統合プラットフォームです。
確実な配信、分かりやすいレポート、そして各機能がシームレスに連携することで、より効率的で成果につながるPR活動を実現します。
配信・モニタリング・メディアリレーションを 一つのプラットフォームで
Meltwaterは、プレスリリース配信からメディアアプローチ、掲載モニタリングまで、PR業務全体を一つのプラットフォームに統合します。
複数のツールを使い分けることなく、配信、メディアへのアプローチ、掲載状況の把握までを一元管理できます。
すべてのデータがつながることで、PR活動全体の成果を一つの画面で把握できます。
主要メディアへの配信から グローバル配信まで対応
Meltwaterは、主要ニュースワイヤサービスに匹敵する配信ネットワークを備えながら、目的に応じて柔軟なターゲティングを実現します。
全国配信はもちろん、地域・業界・ターゲット別の配信にも対応。企業ニュースから地域限定キャンペーンまで、最適なメディアへ情報を届けます。
＜対応内容＞
- 全国・地域別ターゲティング配信
- 業界特化型メディアリスト
- 海外・多言語配信
- 画像・動画・ロゴなどマルチメディア対応
重要なのは「配信すること」ではなく、「届けたい相手に届くこと」です。
Meltwaterと従来の ニュースワイヤサービスとの違いは？
「配信する」だけではなく、成果まで可視化するプレスリリース配信
従来型ニュースワイヤー
Meltwater プレスリリース配信
プレスリリース配信の主な機能
Meltwaterは、プレスリリース配信から効果測定まで、PR業務全体を支援します。
- 国内外の主要ニュースワイヤ配信
- 文字数制限なし
- 画像・動画・ロゴなどマルチメディア対応
- 地域・業界別ターゲティング
- メディアデータベースとの連携
- リアルタイム分析ダッシュボード
- AI・LLMでの可視性／引用状況の分析
- SEOを考慮した最適化支援・タグ設定
文字数課金なしの わかりやすい料金体系
料金が分かりにくいプレスリリース配信は、もう終わりです。
Meltwaterでは文字数課金はありません。長文のリリースや詳細な情報も、追加料金を気にせず配信できます。
柔軟な料金プランをご用意しています。
- リリース単位の定額料金
- 定期配信向けボリュームプラン
- 12か月有効のクレジット
- 必要な分だけ利用できる従量オプション
- 最低契約期間なし
PR予算の計画・管理・拡張を、よりンプルに。
PR・広報部門にMeltwaterのプレスリリース配信が選ばれている理由
Meltwaterは、従来のニュースワイヤ配信のリーチに加え、現代の広報・PR活動に必要な機能を備えたプラットフォームです。従来型の配信サービスと比べて、明確な料金体系、充実した分析機能、そしてモニタリングとのシームレスな連携を実現。低価格帯のサービスと比較しても、より広い配信ネットワーク、高度なレポーティング、エンタープライズレベルの信頼性を提供します。さらに、プレスリリース配信とメディアへの個別アプローチを組み合わせたハイブリッドなPR施策を1つのプラットフォームで実現。情報の到達範囲を広げながら、PR活動の成果を最大化します。
MeltwaterのPR・インフルエンサーマーケティング統合ダッシュボードにより、リアルタイムのKPIとROIを一元的に確認できる、信頼性の高い情報基盤を構築しました。その結果、世界40以上のチームでレポート作成時間を33％削減しながら、インフルエンサーマーケティングの価値を22％高めることができました。
Nataliya Tkachenko
グローバル・アソシエイト・ディレクター（コミュニケーション、PR、インフルエンサーマーケティング） Radison Hotels
配信力を高める。成果を可視化する。PR業務をもっとスマートに。
プレスリリース配信は、情報を届けるだけで終わるものではありません。成果を可視化し、次のPR施策へ活かせることが重要です。 Meltwaterなら、配信先を広げるだけでなく、掲載状況や効果をリアルタイムで把握し、プレスリリース配信からメディアアプローチ、効果測定まで、一連のPR業務をひとつのプラットフォームで効率化できます。
プレスリリース配信サービスについてよくある質問
Meltwaterは、主要ニュースワイヤサービスに匹敵する幅広いメディアネットワークへ配信できます。実際の配信先は、地域や業界など設定したターゲティング条件に応じて最適化されます。
はい。国・地域・業界などの条件で配信先を指定できます。関連性の高いメディアへ届けることで、掲載率やPR効果の向上につながります。
はい。適切に最適化されたプレスリリースは、被リンクの獲得や検索での可視性向上、ドメイン評価の向上に貢献します。また、検索エンジンだけでなくAIによる情報参照・引用の対象となる可能性も高まります。
Meltwaterでは、配信後24時間・48時間の掲載レポートに加え、リアルタイムダッシュボードを提供しています。掲載メディア、エンゲージメント、地域別の反応、AIによる引用状況まで一元的に確認できます。
はい。画像・動画・ロゴなどのマルチメディアをプレスリリースへ埋め込むことができます。視認性やエンゲージメントの向上に役立ちます。
料金はリリースごとの定額料金、またはクレジット制のプランをご用意しています。文字数による追加料金はなく、用途や配信頻度に応じて柔軟に選択できます。
内容や配信条件によりますが、多くのプレスリリースは短期間で審査・配信が完了します。迅速な配信体制により、タイムリーな情報発信を支援します。
はい。Meltwaterでは、ニュースワイヤによる広範囲への配信と、ターゲットメディアへの個別アプローチを同じプラットフォームで実施できます。両方を組み合わせることで、より高いPR効果を期待できます。
配信されたプレスリリースは、ニュース配信ネットワークや掲載メディア上で公開され続けます。継続的な検索流入やSEO効果に加え、長期的な情報資産として活用できます。
いいえ。Meltwaterは掲載数だけを追うのではなく、信頼性の高いメディアへの掲載を重視しています。地域や業界ごとに配信先を指定できるため、ターゲットとなる読者やメディアへ効率的に情報を届けることができます。
ありません。Meltwaterは品質を重視した配信を行い、ブランドやドメイン評価に悪影響を及ぼす可能性のある低品質な配信先を排除しています。SEOのベストプラクティスを考慮した配信設計により、検索での可視性向上や評価の向上を支援します。
はい。掲載状況を可視化できることもMeltwaterの特長です。配信後24時間・48時間の掲載レポートに加え、リアルタイムダッシュボードやAI上での可視性分析により、どこに掲載されたか、どのような成果につながったかを把握できます。
あります。Meltwaterは文字数課金のない明確な料金体系に加え、配信・メディアモニタリング・メディアアプローチを一つのプラットフォームで提供します。複数ツールを使い分ける必要がなくなり、コスト削減とROIの可視化を実現できます。
はい。効果的なPR活動では、ニュースワイヤ配信と個別アプローチを組み合わせることが重要です。Meltwaterなら、広範囲への配信とターゲットメディアへの直接アプローチを同じプラットフォームで実施できるため、より高い成果を目指せます。