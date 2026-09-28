プレスリリース配信サービス

高い配信費用を払っているのに、 成果が見えないと感じていませんか？

従来型のニュースワイヤサービスを利用したことがある方なら、こんな疑問を抱いたことがあるかもしれません。

配信後の成果はどうなったのか？

なぜ掲載結果にばらつきがあるのか？

費用に見合う効果はあったのか？

従来の配信サービスは、リリースごとの高額な費用、限られたレポート、そして成果が見えにくいことが課題でした。掲載状況やSEO効果が分かりづらく、投資対効果を判断しにくいケースも少なくありません。

Meltwaterは、透明性の高いレポート、リアルタイムの分析、AI時代の可視性分析により、プレスリリース配信がどのような成果につながったかを明確に把握できます。