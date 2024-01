La planification de l'avenir a toujours suscité des idées plus grandes que nature. L'une de ces idées a été élaborée il y a peu, c’est la réalité augmentée (RA), qui offre aux marques de pointe une toute nouvelle façon de créer du contenu, d'impliquer le public et de créer des impressions durables.

Si la réalité augmentée ne vous est peut-être pas familière, il y a de fortes chances que vous en ayez fait l'expérience d'une manière ou d'une autre. Vous vous souvenez par exemple de ces filtres amusants sur votre téléphone qui transforment votre visage en chien ? C'est de la réalité augmentée. Et ces petites créatures sympathiques dans Pokemon Go ? C'est également l'œuvre de la réalité augmentée.

Nous allons nous intéresser de plus près à l’endroit ou la réalité et la technologie virtuelle se croisent et à la manière dont vous pouvez l'appliquer à vos expériences de marque.

Table des matières :

Définition : Qu'est-ce que la réalité augmentée (RA) ?

Commençons par une solide définition de la réalité augmentée : qu'est-ce que la réalité augmentée ?

Nous définissons la réalité augmentée comme une vue directe ou indirecte du monde réel avec des éléments qui ont été "augmentés", ou améliorés, par des graphiques, du son ou de la vidéo générés par ordinateur.

Les marques utilisent cette technologie pour le marketing, la formation, les jeux, le divertissement et d'autres applications. Nous les voyons souvent comme des filtres de réseaux sociaux ou des jeux interactifs, mais il existe de nombreux autres cas d'utilisation.

Quelle est la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle ?

Ne confondez pas la réalité augmentée avec la réalité virtuelle (RV). Lorsque l'on compare la réalité augmentée à la réalité virtuelle, la RV crée un monde entièrement simulé tandis que la RA ajoute des éléments numériques au monde existant.

Avec la réalité augmentée (RA), des images générées par ordinateur sont superposées à la vue réelle de l'utilisateur. La réalité virtuelle (RV), quant à elle, est un environnement entièrement simulé.

Les deux ont leurs forces et leurs faiblesses.

La réalité augmentée a l'avantage d'être plus immersive que la réalité virtuelle. Comme les utilisateurs peuvent voir leur environnement réel, ils se sentent plus proches de l'expérience. De plus, ils peuvent jouer à des jeux de réalité augmentée n'importe où, puisqu'ils n'ont besoin que d'un smartphone ou d'une tablette.

L'inconvénient de la RA est qu'elle n'est pas aussi réaliste que la RV. Les graphismes ne sont généralement pas aussi détaillés et la jouabilité peut être irrégulière s'il se passe trop de choses dans le monde réel.

Avec la RV, c'est l'inverse qui fonctionne. Les expériences sont plus détaillées, même si elles donnent l'impression d'être dans un autre monde. Elles tendent également à fonctionner de manière transparente parce qu'elles existent dans leur propre écosystème, complètement détachées du monde réel.

Quels sont les exemples de réalité augmentée ?

Bien qu'elle puisse sembler être une nouvelle technologie de pointe, la réalité augmentée existe depuis un certain temps. De nombreuses entreprises ont trouvé des moyens pratiques de l'utiliser dans des environnements réels.

Voyons quelques exemples de réalité augmentée :

Jeux avec réalité augmentée

L'un des exemples les plus populaires et les plus connus de jeux avec de la réalité augmentée est Pokémon GO.

Cette application pour smartphone permet aux joueurs d'attraper des Pokémon virtuels dans le monde réel à l'aide de l'appareil photo de leur smartphone. Le jeu utilise également le GPS pour suivre la position du joueur et afficher les Pokémon à proximité.

Technologie AR

Les Google Glass sont un autre exemple de technologie améliorée par la réalité augmentée.

Google Glass est un ordinateur portable doté d'un écran monté sur la tête. Il ressemble à une paire de lunettes, mais l'appareil peut prendre des photos, enregistrer des vidéos et obtenir des indications. L'appareil affiche ces informations directement au porteur via l'affichage à travers les lunettes.

La réalité augmentée dans l'architecture d'intérieur

Nous voyons également des systèmes de RA à l'œuvre dans l'aménagement intérieur et la décoration.

Par exemple, une entreprise de décoration d'intérieur pourrait développer une application de réalité augmentée pour réaliser des maquettes de la maison ou de l'entreprise d'un client. L'utilisateur peut ainsi voir à quoi ressemblerait un meuble, une couleur de peinture, un carreau ou un motif dans sa maison avant de passer à l'étape suivante.

La réalité augmentée dans l'éducation et la formation

La réalité augmentée dans le domaine de l'éducation gagne également en popularité.

Le meilleur exemple est une application appelée "ChemLab,"qui permet aux élèves de réaliser des expériences virtuelles sur un smartphone ou une tablette. L'application fournit des instructions étape par étape et inclut des informations de sécurité pour chaque expérience. Elle crée également un environnement à faible risque pour les scientifiques débutants.

Il en va de même pour tout type de formation. Les entreprises et les organisations peuvent former leurs employés à effectuer des tâches à haut risque dans un environnement à faible risque avant qu'ils ne passent à l'utilisation d'outils ou d'équipements réels dans des situations réelles.

Livres sur la réalité augmentée

Les livres en réalité augmentée ont le vent en poupe. Les auteurs peuvent animer les couvertures de leurs livres et donner vie à leurs personnages et à leurs décors.

Vous voyez ici un exemple de livre de physique avec des fonctions de réalité augmentée qui est une sorte d'hybride entre la réalité augmentée dans l'éducation et un livre de réalité augmentée :

Nous avons également un exemple de livre pour enfants dans lequel des animaux prennent vie grâce à un logiciel de réalité augmentée :

L'art de la réalité augmentée

Les musées utilisent la technologie de la réalité augmentée sous la forme d'œuvres d'art en réalité augmentée.

La réalité augmentée peut fournir aux artistes un espace pour leurs œuvres d'art lorsque l'espace physique est limité. Les musées peuvent également utiliser la réalité augmentée pour ajouter des explications ou du contenu supplémentaire à leurs expositions afin de créer de l'art en réalité augmentée.

Réalité augmentée dans la Crypto

Les expériences de réalité augmentée peuvent fournir une superposition d'informations sur les crypto-monnaies qui peuvent aider les utilisateurs à comprendre les données complexes associées à ces actifs, notamment grâce à l'application de techniques d'analyse des données

Par exemple, une application de réalité augmentée pourrait afficher une superposition de prix et de mouvements de marché pendant qu'un utilisateur consulte son portefeuille. Cela lui permettrait de comprendre rapidement les performances de ses investissements sans avoir à consulter des écrans ou des graphiques distincts.

La réalité augmentée peut également être utilisée pour créer de nouvelles expériences pour les utilisateurs lorsqu'ils utilisent des crypto-monnaies digitales.

Actualités de la réalité augmentée

Les organismes de presse utilisent des systèmes de réalité augmentée pour assurer une meilleure couverture des événements et des actualités de dernière minute.

Par exemple, le New York Times a créé une expérience de réalité augmentée pour accompagner son reportage sur la reconstruction du World Trade Center. Les lecteurs ont ainsi pu voir à quoi ressembleront les nouveaux bâtiments une fois qu'ils seront achevés.

La réalité augmentée peut également être utilisée pour créer des visites virtuelles de lieux qui seraient autrement inaccessibles. Les organismes de presse peuvent ainsi offrir à leur public un aperçu en exclusivité de lieux qu'ils ne pourraient peut-être pas visiter en personne.

Quels sont les logiciels et le matériel de réalité augmentée nécessaires pour faire de la RA ?

Les marques qui souhaitent créer des applications, des jeux et d'autres expériences de réalité augmentée auront besoin de matériel et de logiciels spécifiques.

Matériel de réalité augmentée

Si vous souhaitez créer une expérience de réalité augmentée, vous aurez besoin du matériel suivant :

Une carte graphique puissante (comme la Nvidia GeForce GTX 1660 Super)

(comme la Nvidia GeForce GTX 1660 Super) Un processeur informatique rapide

Au moins 16 Go de mémoire vive

Un disque dur SSD peut également contribuer à réduire le décalage lors du rendu et du traitement.

Tout type de développement d'application nécessite beaucoup de mémoire vive et de puissance de calcul, il est donc utile d'en avoir plus que le minimum.

Logiciel de réalité augmentée

Le matériel exécute le contenu augmenté, mais vous aurez également besoin d'un logiciel pour créer le contenu. Le logiciel fonctionne en conjonction avec des appareils, notamment des lunettes de réalité augmentée, des casques, des téléphones, des tablettes, etc.

Vous pouvez acheter un logiciel de réalité augmentée spécialement conçu pour développer votre contenu. Il existe différents types de logiciels de réalité augmentée qui permettent d'accomplir différentes tâches, telles que la création d'objets virtuels, l'animation d'objets, la création de cadres pour les jeux de réalité augmentée ou l'élaboration de programmes de formation.

La plupart des logiciels de RA comprennent un système de gestion de contenu et des outils d'édition pour vous aider à perfectionner votre contenu. Certains logiciels sont ergonomiques, avec des éléments à glisser-déposer - aucune expérience en matière de codage n'est requise. D'autres sont plus complexes et nécessitent une expertise spécialisée.

La réalité augmentée n'en est qu'à ses débuts, et les entreprises commençent à peine à explorer les possibilités qui s'offrent à elle. Mais les entreprises utilisent déjà la réalité augmentée pour créer de la valeur, principalement en améliorant l'expérience des clients.

Créer de meilleures expériences de libre-service

L'une des façons dont les entreprises utilisent la technologie de la réalité augmentée consiste à créer des expériences de libre-service pour les clients. La RA permet aux entreprises de superposer du contenu numérique à des objets du monde réel et de fournir aux clients davantage d'informations sur les produits ou les services. Elle peut également leur donner des indications ou même leur raconter des histoires.

Par exemple, IKEA propose une application qui permet aux utilisateurs de voir à quoi ressembleraient les meubles dans leur maison avant de les acheter. Les utilisateurs peuvent ouvrir l'application et utiliser l'appareil photo de leur téléphone pour photographier leur espace et voir comment une lampe, une table, une chaise, un canapé ou un autre article IKEA s'y intégrera. C'est un excellent moyen de visualiser la couleur et la taille d'un meuble dans l'espace où il sera installé.

Créer des expériences immersives

Les entreprises utilisent également la réalité augmentée pour créer des expériences immersives.

Les casques de réalité augmentée comme le HoloLens permettent aux utilisateurs d'interagir avec le contenu numérique comme s'il faisait partie du monde réel. Cette technologie de réalité augmentée est utilisée par des entreprises de divers secteurs, de l'architecture aux soins de santé.

Créer des expériences accessibles

L'une des possibilités d'utilisation de la réalité augmentée est de créer des expériences plus accessibles. L'ajout d'éléments virtuels peut transformer n'importe quel appareil en dispositif d'assistance pour les personnes handicapées.

La RA peut également aider les marques à réfléchir de manière plus critique à l'accessibilité et à l'inclusion.

La réalité augmentée a été présentée comme la "machine à empathie ultime" parce qu'elle peut aider les utilisateurs à voir les situations d'un point de vue différent. Elle leur donne la possibilité d'interagir avec leur environnement d'une manière qui peut donner aux entreprises un nouvel aperçu de la façon dont les clients et les employés handicapés peuvent percevoir leurs expériences. Un exemple parmi tant d’autres.

Donner plus de pouvoir aux clients

La valeur des applications de réalité augmentée se résume en un point : mettre le pouvoir entre les mains des clients. Elle leur permet de prendre le contrôle de leur expérience et de s'engager avec votre marque d'une manière qui soit significative et efficace pour eux.

Faire ses courses avec la réalité augmentée va devenir une réalité :

L'AR à votre service

Avec des sujets tels que le Metaverse, vous vous demandez peut-être si l'investissement dans les technologies de réalité augmentée est une bonne chose pour vous. Une façon de le savoir est d'apprendre ce que votre public pense de la réalité augmentée et si la création de ces expériences immersives en vaut la peine.

Chez Meltwater, nous aidons les marques à pénétrer l'esprit de leur public en suivant les comportements, les conversations et l'engagement tout au long du parcours digital. Apprenez-en plus sur les besoins et les attentes de votre public avant de commencer à combler le fossé entre la technologie virtuelle et le monde physique de la vie réelle.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour une démonstration !