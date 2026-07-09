La société dans laquelle nous vivons ne cesse de se réinventer, un véritable vivier pour les spécialistes du marketing. Nouvelles technologies, mondes virtuels, innovations de nos plateformes préférées… que vous soyez dans le marketing de contenu, le marketing digital ou le marketing des réseaux sociaux, votre créativité ne manquera pas de jaillir à l'aube de 2023 !

Pour vous aider, nous avons analysé toutes les nouvelles fonctionnalités, les principaux reportages et les avancées technologiques pour vous proposer notre guide sur les dernières tendances marketing. Parcourez-le afin de mettre au point une stratégie marketing impactante pour 2023 !

Dans ce guide ultime, nous arborerons les tendances suivantes :