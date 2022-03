Tendances Marketing 2022

En 2021, nous avons vu les consommateurs télécharger TikTok à une vitesse étonnante, exiger des pratiques publicitaires plus inclusives et découvrir le métaverse. Parallèlement à ces évolutions technologies et de consommation, les stratégies marketing se doivent d'évoluer.



Dans ce guide, nous vous présentons les principales tendances que vous et votre équipe devez surveiller en 2022. Ces tendances représentent des opportunités pour vous de tester de nouvelles fonctionnalités, d'explorer de nouvelles plateformes, d'optimiser les canaux existants et de vous orienter vers de nouvelles directions. .

Téléchargez notre guide pour en savoir plus sur :

L'intérêt croissant pour le Métavers

Comment le marketing d'influence évolue

Ce que nous réserve la technologie de réalité augmentée

L'avenir de l'événementiel hybride dans une ère post-Covid

Pourquoi il est temps de développer d'employee adovacy

Bonne lecture !