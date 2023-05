Le défi

La principale problématique a été que le monde du trail est un monde très communautaire, il était capital pour Evadict de s'imprégner des codes de la communauté trail running afin d'en tirer profit et ainsi faire décoller la notoriété de la jeune marque française sur les réseaux sociaux. Cependant, les équipes rencontraient certaines difficultés à pouvoir récupérer de la data sur les parts de marché et sur la notoriété de la marque, de manière à savoir si celle-ci était connue ou non des aficionados, comme nous l'explique Stéphane Guery.

"Je n'avais que quelques petits outils : Swit, business manager FB, mais j'étais constamment dessus car d’un outil à l'autre, je n’avais jamais les mêmes résultats. De plus, je n’avais pas la possibilité d’avoir une plage de données grandissante et ça ne me permettait pas d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe autour de nos produits".

À l'issue de plusieurs recherches d'outils d'analyse, Evadict a finalement fait appel à Meltwater pour évaluer sa e-réputation et gagner un temps important dans l'analyse de leurs données.