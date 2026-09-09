Katherine McInnes
Global Head of Paid Digital Media
Katherine McInnes is Global Head of Paid Digital Media at Meltwater, leading strategies that connect paid media investment with measurable business growth. With more than a decade of experience across B2B and B2C marketing, she specializes in performance marketing, demand generation, omnichannel campaigns, marketing automation, and data-driven optimization. Since joining Meltwater, she has progressed through regional and global leadership roles spanning digital marketing, go-to-market strategy, brand awareness, and customer growth.
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