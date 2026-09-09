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Katherine McInnes

Global Head of Paid Digital Media

Katherine McInnes headshot

Katherine McInnes is Global Head of Paid Digital Media at Meltwater, leading strategies that connect paid media investment with measurable business growth. With more than a decade of experience across B2B and B2C marketing, she specializes in performance marketing, demand generation, omnichannel campaigns, marketing automation, and data-driven optimization. Since joining Meltwater, she has progressed through regional and global leadership roles spanning digital marketing, go-to-market strategy, brand awareness, and customer growth.

Influencer Marketing Trends in South Africa

Marketing

Influencer Marketing in South Africa: Top Trends to Watch in 2025

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South Africa Digital 2025

Marketing

South African Digital & Social Media Statistics 2025

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Social Media & Marketing Trends in South Africa

Marketing

Social Media & Marketing Trends to Watch in South Africa in 2025

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illustration of a smartphone with a megaphone and an AI chip surrounded by coins representing generative for ads

Marketing

Generative AI for Ads: A Comprehensive Guide

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Marketing

How to Use Instagram Ads — A Guide for Marketers in 2025

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illustration of the TikTok logo surrounded by coins and dollar bills representing TikTok Advertising

Marketing

TikTok Advertising Guide: 9 Steps To Creating TikTok Ads

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Top Podcasts in South Africa with Microphone

Marketing

Top 10 Podcasts in South Africa

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Marketing

The Best Time to Post on TikTok in South Africa

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3D Illustration of items bought at Black Friday for our blog about how to prepare for Black Friday Sales

Marketing

How To Prepare for Black Friday To Generate More Sales

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Top Female Influencers in South Africa

Marketing

The Top 10 Female Influencers in South Africa

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Marketing

The Best Time to Post on LinkedIn in South Africa

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Marketing

Effective Press Release Distribution in South Africa

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3D illustration of the South African flag with items from the financial services industry around it

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South Africa's Financial Services Industry: Top Marketing Trends

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3D Illustration of the South African flag with a hashtag sign in it to showcase the top trending hashtags in South Africa.

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List of the Most Trending Hashtags in South Africa

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3D Illustration of South African social media statistics on a phone

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South African Digital & Social Media Statistics 2024

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3D Illustration of a blush palette with hearts with the South African flag around it as the title image for our blog about South African beauty influencers

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Top Beauty Influencers in South Africa 2025

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A 3D rendering of an Instagram post with the South African flag in the center in the shape of a heart with several emoticons floating around it

Marketing

The Top 10 South African Instagram Influencers

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3D Illustration of an orange typewriter as the title image for our blog on South African print media

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The State and Stats of Print Media in South Africa

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illustration of a trophy with a rugby as the title image for our sponsorship analysis example of the Springboks at the Rugby World Cup 2023

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Sponsorship Analysis Example: Springboks x Rugby World Cup 2023

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3D illustration of the TikTok logo with the South African flag inside

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The Top 10 South African TikTokers 2025

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3d Illustration of fitness equipment and the South African flag to display the list of top South African fitness influencers

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Top South African Fitness & Sports Influencers

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3D illustration of a calendar with an Instagram icon as the title image of our blog about the best time to post on Instagram in South Africa

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When is the Best Time to Post on Instagram in South Africa?

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3D illustration of a smartphone in front of a pink background for our blog about media in South Africa

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Media In South Africa: 2023 And Beyond

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A pair of pink and blue sunglasses on a pink background. The sunglasses appear ad if they are being photographed for a fashion photoshoot that an instagram influencer in South Africa may share on his/her account.

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List Of The Top South African Fashion Influencers

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