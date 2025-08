Sind eure Kunden echte Fans eurer Marke? Teilen sie jede Menge nutzergenerierter Inhalte, die zeigen, wie begeistert sie von euch sind? Erwähnen sie eure Marke in den sozialen Medien – einfach so, ohne besonderen Grund? Dann ist eure Marke mehr als nur eine Marke: Sie ist etwas, dem Menschen angehören wollen.

Manche Marken schaffen es, mit ihrem Image und ihren Werten die Menschen auf eine Art und Weise zu begeistern, dass diese nicht nur Kunden, sondern leidenschaftliche Mitgestalter der Marke sein möchten. Der Aufbau einer engagierten Brand Community bietet ihnen die Möglichkeit, sich auszutauschen, einzubringen und ihre Begeisterung für eure Marke mit anderen zu teilen.

In diesem Artikel schauen wir uns an, was eine erfolgreiche Brand Community ausmacht und werfen einen Blick auf einige Marken, die es bereits erfolgreich gemeistert haben.

Was ist eine Brand Community?

Eine Brand Community ist eine Gruppe von Kunden, die sich über Produkte und Dienstleistungen hinaus mit einer Marke verbunden fühlen. Sie beschäftigen sich aktiv mit den Inhalten der Marke, tauschen sich mit anderen Fans aus und erstellen sogar eigene Inhalte, um die Marke zu unterstützen.

Die Definition einer Brand Community lässt sich in vier Worten zusammenfassen: Die Fangemeinde einer Marke. Sie kann von der Marke selbst initiiert oder ganz unabhängig von Fans und Dritten ins Leben gerufen werden. In beiden Fällen bringt sie Menschen zusammen, die ein gemeinsames Interesse haben – eure Marke.

Brand Communities blühen auf, wenn Marken ihren Mitgliedern einen Grund zum Engagement geben. Das kann eine ausgeprägte Vorliebe für eure Produkte oder Dienstleistungen sein, Anreize für die Erstellung oder das Teilen von Inhalten oder der Zugang zu anderen Fans, die Fragen beantworten oder Anregungen geben können.

Hier sind einige Gründe, warum der Aufbau einer Community so wichtig ist:

Community-gesteuertes Wachstum bleibt auch 2025 ein zentraler Erfolgsfaktor und viele Unternehmen bezeichnen sich „Community-zentriert“.

Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert von Brand Communities und investieren gezielt in den Aufbau starker Gemeinschaften für verschiedene Stakeholder.

Der „State of Community Management 2022“ Report zeigte, dass 88 % der Führungskräfte der C-Ebene Community-Programmen gegenüber positiv eingestellt sind, im Vergleich zu 56 % im Jahr 2017.

Community-basiertes Marketing (CBM) gewinnt seit einigen Jahren stetig an Bedeutung. Dabei investieren Unternehmen in die Community, um ihre Bekanntheit zu steigern, Daten und Einblicke zu gewinnen und wertvolle Beziehungen zu Interessenten, Kunden und Stakeholdern aufzubauen.

McKinsey bezeichnete „Community” bereits 2022 als „the big idea“ im Marketing in diesem Jahrzehnt – und sie zum integralen Bestandteil erfolgreicher Strategien geworden.

Community Marketing ist eng mit Influencer Marketing und Employee Advocacy verbunden. CEOs werden im Internet zu bekannten Persönlichkeiten und Influencer Partnerschaften und Kampagnen erzielen beeindruckende Geschäftsergebnisse.

Events und Communities verschmelzen zunehmend – Veranstalter zeigen wieder verstärktes Interesse daran, vor, während und nach der Veranstaltung ein ganzheitliches Community- und Networking-Erlebnis zu schaffen.

Wie schaffen Brand Communities Mehrwert für Unternehmen?

Die Brand Community hat für euer Unternehmen einen unschätzbaren Wert. Auch wenn sie in erster Linie auf eure Kunden ausgerichtet ist, zahlt sich der Aufbau einer Brand Community in Form von langfristigen Beziehungen und Kunden fürs Leben aus.

Diese treuen Kunden erzeugen einen Hype rund um eure Marke. Sie teilen Ideen mit bestehenden und zukünftigen Kunden, liefern hilfreiche Informationen und sprechen über eure Produkte und Dienstleistungen. Diese Begeisterung trägt dazu bei, dass sich die Kunden stärker mit eurer Marke verbunden fühlen und genauer wissen möchten, was ihr zu bieten habt.

Eine Brand Community kann ein wirkungsvolles Marketing Tool sein und eure besten Seiten ins Rampenlicht stellen. Die Kunden erkennen sofort, warum ihr die richtige Wahl seid und die Menschen begeistert. Wenn eure Brand Community Teil des Marketings wird, müsst ihr selbst weniger Überzeugungsarbeit leisten.

Einige wichtige Tipps

Authentizität ist der Schlüssel zum Erfolg – Konsumenten suchen nach echten Verbindungen und Erlebnissen. Marken, die rund um gemeinsame Werte und Interessen authentische Communities aufbauen, haben deutlich bessere Chancen, Menschen zu begeistern und langfristig zu binden.

– Konsumenten suchen nach echten Verbindungen und Erlebnissen. Marken, die rund um gemeinsame Werte und Interessen authentische Communities aufbauen, haben deutlich bessere Chancen, Menschen zu begeistern und langfristig zu binden. Personalisierung ist entscheidend – Personalisierung ist wichtig, um ein Gefühl der Zugehörigkeit und Loyalität unter den Community-Mitgliedern zu schaffen. Marken, die ihre Botschaften, Angebote und Erlebnisse auf die Vorlieben und Interessen der einzelnen Mitglieder abstimmen, sind viel eher in der Lage, das Engagement und die Kundenbindung zu fördern.

– Personalisierung ist wichtig, um ein Gefühl der Zugehörigkeit und Loyalität unter den Community-Mitgliedern zu schaffen. Marken, die ihre Botschaften, Angebote und Erlebnisse auf die Vorlieben und Interessen der einzelnen Mitglieder abstimmen, sind viel eher in der Lage, das Engagement und die Kundenbindung zu fördern. Technologie ebnet den Weg – Technologien haben es Marken einfacher gemacht, Communities aufzubauen und zu verwalten, beispielsweise mithilfe von Tools wie Social Media, Chatbots und Community-Plattformen. Marken, die Technologien nutzen, um nahtlose und personalisierte Erlebnisse für ihre Brand Community-Mitglieder zu schaffen, haben punkto Engagement und Kundentreue weitaus größere Erfolgsaussichten.

Die neun besten Brand Communities, die zum Mitmachen und Lernen einladen

Um dir einen Eindruck von großartigen Brand Communities zu vermitteln, haben wir neun Unternehmen zusammengestellt, die ihre Sache richtig machen. Wir hoffen, dass diese Beispiele dich zum Aufbau einer eigenen Community inspirieren.

Meltwater mCommunity

Die mCommunity von Meltwater ist eine Plattform, auf der sich Nutzer von Meltwater austauschen, vernetzen und voneinander lernen können. Die Welt der sozialen Medien, der PR, des Brand Managements und Brandings ist vielfältig, dynamisch und ständig im Wandel. Für Kommunikationsprofis ist es daher besonders wertvoll, von anderen aus der Branche zu lernen, um ihre Aufgaben effizienter zu meistern und das volle Potenzial der Meltwater KI Suite auszuschöpfen.

In der mCommunity können Nutzer:

In der mCommunity können Nutzer:

Fragen stellen

Persönliche Beziehungen aufbauen

Produkt-Updates erhalten

Ideen einbringen

Offene Stellen veröffentlichen

Beta-Tester werden

Sich an Diskussionen beteiligen

Die mCommunity bietet zudem eine durchsuchbare Datenbank, in der Nutzer rasch herausfinden können, was zu einem bestimmten Thema bereits gepostet wurde. Die Plattform ist einfach zu bedienen und wird von der Meltwater-Community selbst gestaltet und gepflegt.

Gymshark Community

Gymshark ist eine der am schnellsten wachsenden Fitnessmarken und verdankt seinen Erfolg nicht zuletzt seiner engagierten Community. Ein beliebtes Element ist der Blog „Gymshark Central”, der Gesundheits- und Fitnesstipps, Workouts und Anleitungen bietet, teilweise präsentiert von Kundinnen und Kunden in Gymshark-Bekleidung.

Auch Influencer Marketing ist ein zentraler Bestandteil der Gymshark-Strategie. Jede Kundin und jeder Kunde ist potenziell auch ein Influencer: Sie posten Bilder in Gymshark-Outfits und taggen die Marke auf Instagram. Offizielle Partner werden strategisch ausgewählt, um die Sichtbarkeit bei potenziellen Kunden zu erhöhen. Darüber hinaus organisiert Gymshark Pop-up-Stores und Live-Workouts, um den direkten Austausch mit der Community zu fördern.



Starbucks Community

Starbucks ist eine Marke, die keiner Vorstellung bedarf: Sie gehört nach wie vor zu den meistdiskutierten Coffee-Shop-Ketten weltweit. Dies ist einerseits den beliebten Getränken und andererseits dem gezielten Aufbau einer starken Community rund um die Marke zu verdanken.

Zunächst einmal gibt dir das Branding des Kaffeebechers mit deinem Namen das Gefühl, Teil der Starbucks-Familie zu sein. Zudem engagiert sich das Unternehmen stark in gesellschaftlichen Projekten und sorgt dafür, dass sich Kunden wahrgenommen und willkommen fühlen, zum Beispiel durch Programme, bei denen Starbucks-Partner als Freiwillige mit Mitgliedern der Community zusammengebracht werden.

Nutzergenerierte Kampagnen wie der #RedCupContest und die alljährliche Vorfreude auf den berühmten Pumpkin Spice Latte tragen dazu bei, dass sich Tausende von Menschen mit der Marke verbunden fühlen. Das Prämienprogramm bietet einen zusätzlichen Anreiz für kontinuierliches Engagement: Durch Einkäufe, Spiele oder andere Interaktionen können Punkte gesammelt und gegen kostenlose Getränke eingelöst werden.



Lululemon Community

Lululemon ist eine weitere erfolgreiche Community im Fitness-Bereich. Die Marke hat rund um seine Fitnesskleidung einen komplett eigenen Lifestyle geschaffen und ist zum Synonym für Luxus geworden. Sie ermutigt ihre Kunden dazu, einen gesünderen Lebensstil zu führen und sich gleichzeitig wohl und selbstbewusst zu fühlen.

Eine Art und Weise, wie die Marke ihre Mission umsetzt, ist das Angebot vielfältiger Erlebnisse für ihre Community. So werden beispielsweise kostenlose Yogastunden oder die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen und Festivals angeboten. Der Experience Store in Chicago ist ein Hub für Fitnessaktivitäten mit Kursen und einer Saftbar.

Um die Bekanntheit der Marke zu steigern und ihre Produkte zu präsentieren, hat das Unternehmen ein Brand Ambassador Programm sowie ein Affiliate- und Creators-Programm eingeführt. Die Markenbotschafter verkörpern die Grundwerte der Marke: einen gesunden Lebensstil und die Priorität von Fitness im Alltag.

HubSpot User Groups (HUGs)

Großartige Brand Communities sind nicht nur B2C-Kunden oder produktbezogenen Unternehmen vorbehalten. Wie Meltwater und HubSpot beweisen, bietet der Aufbau einer Brand Community auch für SaaS-Unternehmen zahlreiche Vorteile.

Die sogenannten HubSpot User Groups (HUGs) richten sich an lokale Zielgruppen und helfen ihnen dabei, das volle Potenzial von HubSpot auszuschöpfen. Es werden regelmäßige Meetups veranstaltet, die Nutzer mit gleichen Interessen oder ähnlichen Anwendungsbereichen von HubSpot zusammenbringen. Dabei bietet sich auch die Gelegenheit, von HubSpot-Experten zu lernen und wertvolle Einblicke zu gewinnen.

Diese Gruppen treffen sich vierteljährlich, bieten aber auch das ganze Jahr über Möglichkeiten zum Austausch – von Online-Diskussionen über „Ask Me Anything“-Formate bis hin zu weiteren Events, die eine aktive und engagierte Community fördern.

Fiverr Community

Die Freelancing-Plattform Fiverr hat Communities geschaffen, damit sich Auftragnehmer und -geber in der weitläufigen Freelancing-Landschaft besser zurechtfinden. Einige der am besten bewerteten Anbieter werden von Fiverr engagiert, um Webinare und persönliche Veranstaltungen für die Plattform durchzuführen und wertvolle Tipps mit anderen Nutzern zu teilen.

Im Rahmen von Mentorenprogrammen haben Fiverr-Freelancer zudem die Möglichkeit, sich mit anderen Mitgliedern, die ebenfalls an der Erweiterung ihrer Fähigkeiten und dem Aufbau einer erfolgreichen Karriere interessiert sind, auszutauschen.

Es gibt außerdem ein von Nutzern betriebenes Forum, in dem Freelancer Fragen stellen und sich über Best Practices austauschen können. Zudem werden Clubs geboten, die nach Interessen und geografischem Standort gegliedert sind. Das Self-Service-Lernzentrum entwickelt sich dank seiner äußerst aktiven Community ständig weiter.

Sephora Community

Der Kosmetikkonzern Sephora lebt von seiner Community gleichgesinnter Beauty-Fans – eine Gemeinschaft, die mittlerweile aus Millionen von KundInnen besteht. Sie teilen Produktbewertungen, Vorher-Nachher-Fotos, Tipps, Tutorials und andere Inhalte, die Sephora zusätzliche Glaubwürdigkeit verleihen. Die Community ist zudem ein beliebter Ort, um Fragen zu Produkten oder Anwendungstechniken zu stellen.

Die Community umfasst mehrere interessenbasierte Gruppen, die NutzerInnen die Möglichkeit geben, tiefer in bestimmte Themen einzutauchen. Hohes Engagement wird mit Community-Badges belohnt. Diese können zu den Mitglieder-Profilen hinzugefügt werden, um den eigenen Status zu demonstrieren.



Unter allen Schnellkochtöpfen hat sich keiner so sehr als Haushaltsname etabliert wie der Instant Pot. Die Marke hat auf Facebook eine treue Community aufgebaut – die Instant Pot Facebook-Gruppe.

Mit über 3 Millionen Mitgliedern ist sie der ideale Ort, um Rezepte auszutauschen, Fragen zu Garzeiten und Zubereitungsmethoden zu stellen und sich gemeinsam an diesem multifunktionalen Küchengerät zu erfreuen.

Diese Facebook-Gruppe ist ein großartiges Beispiel für eine unkomplizierte Online Brand Community. Sie lebt zu 100 % von nutzergenerierten Inhalten und macht es der Marke einfach, ihre Bekanntheit mithilfe ihrer Nutzer zu steigern.

Rustoleum Community

Rustoleum ist ein führender Hersteller von Sprühfarben und Beschichtungen, mit denen sich DIY-Projekte zu Hause mühelos realisieren lassen. Die Marke weiß genau, welche Vorteile eine Online Brand Community bietet.

Die Community dient als Inspirationsquelle für Rustoleum-Kunden. Nutzer können Fotos von ihren neuesten Projekten teilen und die dabei verwendeten Rustoleum-Produkte und -Farben angeben. Die Online-Community mit dem Namen Creator's Studio ist inzwischen auch ein Ort, an dem Kunden andere um Rat fragen können, wenn ihr Projekt nicht ganz nach Plan läuft.

Die Marke führt regelmäßig Interviews mit Mitgliedern durch und veröffentlicht nutzergenerierte Inhalte, um ihre Wertschätzung gegenüber den Kunden zu zeigen. Ein großartiger Ansatz, um die Treue von Kunden, die ihre Produkte bereits kaufen und weiterempfehlen, zu festigen.

Messung des Erfolgs beim Aufbau einer Community

Nachdem du deine Community Strategie umgesetzt hast und die verschiedenen Tools und Ressourcen im Einsatz sind, ist es wichtig, den Erfolg deiner Maßnahmen zu messen. So kannst du feststellen, was gut funktioniert und wo es noch Optimierungspotenzial gibt. Anschließend kannst du die notwendigen Anpassungen vornehmen, um das Engagement deiner Community zu verbessern.

Es gibt eine Reihe von Kennzahlen, mit denen du den Erfolg deiner Community Aktivitäten messen kannst. Dazu gehören unter anderem:

Community-Wachstum: Behalte die Zahl der neuen Mitglieder, die deiner Community beitreten, sowie die Zahl der aktiven Mitglieder im Auge. Das gibt dir Aufschluss darüber, ob deine Maßnahmen neue Mitglieder anziehen und das Engagement der Mitglieder fördern. Engagement-Level: Miss, wie aktiv deine Community-Mitglieder sind. Relevante Kennzahlen sind beispielsweise die Anzahl der Beiträge, Kommentare, Likes und Shares auf deiner Community-Plattform oder -Seite. Auch Umfragen oder Abstimmungen können wertvolle Einblicke in das Engagement geben, beispielsweise in Bezug auf die Meinungen der Mitglieder und ihre Beteiligung. Return on Investment (ROI): Die Messung des ROI deiner Community-Aktivitäten ist entscheidend, um den Impact deiner Maßnahmen nachvollziehen zu können. Dazu gehören Kennzahlen wie die Kosten pro Akquisition (CPA) neuer Mitglieder, der Lifetime Value (LTV) eines Mitglieds und der Umsatz, der mit eurer Community erzielt wird. Kundenzufriedenheit: Der Aufbau einer Community sollte letztlich darauf abzielen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die Messung der Kundenzufriedenheit durch Umfragen, Feedback-Formulare oder den NPS (Net Promoter Score) kann Aufschluss darüber geben, wie gut die Community die Bedürfnisse eurer Kunden erfüllt und ihre Erfahrungen insgesamt verbessert.

Wie euch Meltwater beim Aufbau einer eigenen Brand Community unterstützt

Unabhängig davon, ob ihr die breite Öffentlichkeit oder ein Nischenpublikum erreichen möchtet: Um die Unterhaltungen in Gang zu bringen, bietet sich nichts Besseres an als eine Online Brand Community. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, eine Brand Community von Grund auf neu aufzubauen, bieten die Daten von Meltwater den perfekten Ausgangspunkt dafür.

Meltwater unterstützt den Aufbau eurer Online-Community durch die Bereitstellung von umfassenden Einblicken in eure Marke.

Beobachte die Markenpräsenz mithilfe des Meltwater Media Monitoring über verschiedene Kanäle und Plattformen wie Social Media, Blogs, traditionelle Medien, Podcasts und andere Publikationen hinweg.

Entdecke Communities, die dir bisher vielleicht noch gar nicht bekannt waren. Behalte deine bestehenden Communities im Auge und erfahre, in welcher Form sich die Nutzer einbringen, worüber sie sprechen und wie sie über eure Marke denken. Finde heraus, wer in diesen Unterhaltungen federführend ist und welche Inhalte sie über eure Marke erstellen, damit ihr euch mit ihnen vernetzen und weitere Chancen für das Wachstum eurer Marke nutzen könnt.

