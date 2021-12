Waarom Meltwater?

Meltwater is een weerspiegeling van de 2.000 mensen die hier werken. We zijn er trots op dat we geweldige mensen aantrekken en hen helpen buitengewone dingen te doen in een dynamische, cosmopolitische omgeving die positiviteit, ondernemerschap en teamwork bevordert. We hebben meer dan 125 werknemers die al meer dan tien jaar bij het bedrijf werken (geen geringe prestatie voor een bedrijf van onze leeftijd en grootte), en dat is een vrij goede indicator dat mensen geloven dat Meltwater een plek is die het waard is om bij te blijven. Veel van Meltwater's langdurige werknemers in welke afdeling dan ook begonnen hun loopbaan hier als starter of als stagiair, meteen na hun universitaire studie. Wij hebben internationale leiders ontwikkeld door een mondiale kijk te behouden en carrièrepaden aan potentieel te koppelen. Of dat nu een stint in Los Angeles betekent, het laten groeien van een opkomende markt in Afrika of een rol op je nemen in Londen.

Het maakt niet uit of je pas afgestudeerd bent of een doorgewinterde professional, bij ons krijg je de kans om risico's te nemen, belangrijke beslissingen te maken en groots te dromen. Wij geloven dat je pas groeit als je uit je comfortzone stapt, en we zijn niet bang om risico's te nemen als het erom gaat onze mensen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Of je nu een leidende rol wilt spelen in je woonplaats of een kantoor wilt openen in een verre uithoek van de wereld, wij steunen je bij elke stap die je zet.

Onze mensen zijn ons bedrijf en we hopen dat je overweegt bij ons te komen werken.

