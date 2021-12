12 conseils pour promouvoir votre entreprise sur Twitter

Être en charge des réseaux sociaux est un travail passionnant, mais bien plus complexe qu’on ne le croit ! Gérer un compte d’entreprise Twitter nécessite d’avoir une vision précise, une stratégie réfléchie et de s’impliquer afin de réussir à plaire aux clients actuels de la marque tout en attirant de nouveaux.

Car si le format limité à 140 caractères du réseau social (aujourd’hui passé à 280) a d’abord surpris, Twitter est devenu une référence en matière d’échange d’information de part son caractère synthétique. Il a aussi démocratisé le #hashtag, simplifiant le partage et la catégorisation de l’information.

Sans plus attendre, découvrez nos astuces pour gérer un compte d’entreprise Twitter afin de faciliter les aspects les plus difficiles du métier de community manager.

1. Mettez la barre haut pour votre contenu – et tenez-vous y

Parmi des millions de comptes et des milliards de conversations chaque jour, faire ressortir votre compte d’entreprise Twitter peut s’avérer difficile.

Attirer l’attention de votre public cible commence avec la création du profil de la marque, en publiant constamment du nouveau contenu pertinent pour vos followers. La régularité vous aidera à mettre en place une « routine ».

Les utilisateurs ont tendance à se désabonner des comptes inactifs ou qui ne twittent qu’une à deux fois par semaine. Rien ne rebute plus les followers que les comptes où le dernier tweet date de la semaine dernière.

Pertinence et régularité sont les clés pour garder votre public engagé.

2. Utiliser le #Hashtag.

Il est l’outil qui décuple la visibilité de vos tweets !

Attention toutefois, l’abus du #hashtag est très mauvais pour la santé .. et pour celle de votre message. En vérité, les tweets ne sont pas nés égaux.

Twitter différencie tweets « normaux » & « tops » tweets. Si vous utilisez 2 à 3 # maximum, insérez un lien et une image, vous avez de grandes chance d’apparaitre dans les tops.

Si en revanche vous #sombrez #dans #LUtilisation #abusive du #, Twitter relèguera votre Tweet en 2nd division. Jimmy Fallon et Justin Timberlake l’illustrent de la meilleure des façons.

3. Publiez du contenu aussi varié que votre communauté

Les personnes qui suivent un compte d’entreprise Twitter ne sont pas seulement intéressées par les actualités de l’entreprise, elles sont également intéressés – si ce n’est plus – par l’histoire de la marque, les mises à jour de produits, les offres, des vidéos tutoriels et les actualités du secteur.

En observant votre liste de followers vous verrez que votre public peut être divisé en plusieurs sous-groupes, avec des centres d’intérêts et des besoins différents. Il est important d’adapter votre contenu pour répondre aux différentes attentes de vos followers.

Créer du contenu sur-mesure

Les outils de media intelligence peuvent vous aider à comprendre les sujets qui intéressent vos followers afin de créer du contenu qui répond à leurs attentes, en analysant les tendances qui animent votre marché et en écoutant les conversations sociales de votre communauté.

4. Privilégiez l’engagement sincère

Il y a beaucoup de moyens simples pour booster le niveau d’engagement, mais avec un emploi du temps chargé, on a tendance à les oublier !

Dans la vraie vie, lorsque quelqu’un nous salue, on le salue en retour. On ne devrait pas agir différemment sur les réseaux sociaux.

Lorsque de nouvelles personnes vous suivent, vous pouvez leur souhaiter la bienvenue. Vous pouvez essayer de mieux les connaitre. Cela ne signifie pas qu’il faut automatiquement envoyer un « merci de me suivre », qui pourrait sonner creux. L’engagement sincère implique d’agir comme de vraies personnes.

Ce qu’il y a de mieux lorsque vous parlez vraiment à votre public, c’est de pouvoir déterminer plus clairement ses attentes et améliorer son expérience. Par exemple, vous pouvez leur demander pourquoi ils vous suivent et quel contenu ils aimeraient voir !

5. Veillez les échanges

Scoop : Les médias sociaux reposent sur les échanges entre les internautes.

Pour échanger, il faut que la conversation soit intéressante. Que vous partagiez le contenu d’un autre internaute, ou que vous créiez le votre, assurez vous qu’il corresponde à ce qu’est en droit d’attendre votre audience. Une veille sociale peut aussi vous permettre d’en apprendre davantage sur la stratégie de vos concurrents. Qui contactent-ils ? Comment ? Quand ?

Analyse des tendances associées à Coca-Cola Zéro au sein des messages francophones publiés sur les médias sociaux, entre le 14/06/17 et le 13/07/17

De telles informations sont accessibles facilement lorsque l’on est équipé des bons outils, comme le service de veille de Meltwater. Découvrez les échanges sur votre marché et votre marque que nous pouvons identifier pour vous !

Pour aller plus loin : Le guide ultime du social listening : de l’écoute à la prise de décision stratégique

La durée de vie d’un tweet est approximativement de 30 minutes. Le niveau d’engagement varie énormément au cours de la journée, même avec la connectivité permanente des réseaux sociaux (et de Twitter en particulier) ce qui implique de garder son compte actif en permanence.

Les plateformes de community management peuvent vous aider à programmer des tweets afin de vous assurer de rester actif même pendant les weekends ou en dehors de vos heures de travail.

Mais la programmation de tweets ne peut pas tout faire. Si votre compte d’entreprise semble géré par un robot, cela ne vous apportera pas d’engagement sincère.

Restez réactif grâce au mobile

Si ce n’est pas déjà le cas, téléchargez l’application mobile de Twitter. Cela vous permettra d’avoir votre compte à portée de main, même lorsque vous n’êtes pas au bureau. C’est également très utile pour live-tweeter un événement organisé par votre entreprise.

7. Publiez à la bonne fréquence

Privilégiez la qualité à la quantité.

Mieux vaut un tweet de qualité que vous recyclerez de temps en temps plutôt que 10 tweets inintéressants. Optez pour une moyenne de 6 à 8 Tweets par jour.

Aussi, n’hésitez pas à intervenir, commenter ou retweeter les tweets qui vous semblent intéressant. Si vos interventions sont pertinentes, les internautes visiteront votre page (logique en somme).

8. Associez-vous à des noms connus

Vous n’avez pas toujours à engager la conversation, vous pouvez aussi générer de l’engagement en rejoignant une conversation.

Par exemple, chez Meltwater nous avions surveillé les conversations sociales et dans la presse en ligne à propos des Cannes Lions. Grâce à notre outil, nous avons créé une analyse complète, agrémentée de graphiques, que nous avons ensuite partagés sur les réseaux sociaux.

En mentionnant les marques et les agences de ce festival, notre message a été copieusement partagé, et cela a eu un impact considérable sur nos impressions.

Part de voix des Agences françaises sur les réseaux sociaux pendant les #CannesLions



Par @MeltwaterFR pic.twitter.com/KPWgk7nAGm — Mathieu Flaig (@MathieuFlex) June 29, 2016

Cela ne signifie pas que vous devez tout miser sur les buzz sur les réseaux sociaux, il faut être sélectif afin de tirer profit des hashtags tendances et des nouveautés pertinentes pour votre marque.

9. Utilisez des visuels

N’oubliez pas d’ajouter des images à vos tweets.

Après tout, une image parle plus que des mots. Ajouter des images, des infographies et des vidéos à vos tweets incitera les utilisateurs à cliquer sur le contenu, et au premier coup d’œil, votre page d’entreprise twitter sera beaucoup plus attrayante.

10. Ne parlez pas que de vous

Le principe du 80/20 fonctionne très bien avec Twitter : près de 80% du contenu sur votre profil d’entreprise Twitter devrait être traiter d’autres sujets que votre marque ou produit.

Retweeter des publications d’influenceurs, par exemple, est un excellent moyen d’attirer leur attention et de partager du contenu de qualité avec votre communauté. Les 20% restants de votre contenu seront pour la promotion de votre marque.

11. Montrez-vous sous votre meilleur profil

Il est primordial d’avoir une photo de profil de qualité qui corresponde à son activité (un logo s’il s’agit d’un compte d’entreprise, une photo professionnelle s’il s’agit d’un compte personnel).

De même, votre bannière doit être attractive et correctement dimensionnée (contrairement à Facebook, Twitter ne permet pas d’agrandir les bannières d’un simple clic). Cliquez ici pour élaborer une bannière parfaite au format 1500×421.

12. Evitez les erreurs qui font fuir les abonnés

Sprout Social a publié en 2016 une étude sur les facteurs qui poussent les gens à se désabonner d’une marque. Voici les principales raisons qui en ressortent :

Trop de messages promotionnels

Les contenus ne sont pas pertinents

Tweete trop souvent

Utilise du jargon / vocabulaire qui ne colle pas avec l’image de la marque

Ne tweete pas assez souvent

Ne m’a pas répondu

Cela confirme bien nos certitudes, la pertinence du contenu, la fréquence de publication et l’engagement avec la communauté sont essentiels pour faire parler de votre entreprise sur Twitter.