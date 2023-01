L'Évolution du Digital en 2023

Au cours des douze derniers mois, les comportements digitaux dans le monde ont connu certains des changements les plus profonds que nous ayons vus depuis des années, même par rapport aux "années pandémie".

Les dernières recherches révèlent que ces comportements évoluent également de manière inattendue.

Notre nouveau rapport Digital 2023 Global Overview, produit en partenariat avec Meltwater et We Are Social, contient toutes les données et informations dont vous avez besoin pour comprendre les dernières tendances.

Dernières tendances Digital en 2023

Les principaux sujets abordés dans notre rapport phare Digital 2023 sont les suivants :

Un grand changement dans le nombre d'utilisateurs dans le monde

Un déclin intriguant de divers aspects de l'activité en ligne

Des informations détaillées sur l'évolution des préférences d'usages selon les plateformes de médias sociaux.

L’évolution de l’utilisation d’appareils pour accéder aux contenus et services numériques

Des variations surprenantes des modes de recherche sur internet dans le monde

La croissance étonnante de la publicité digitale

Cependant, cela ne représente qu'une petite fraction de ce que vous pourrez découvrir dans le rapport détaillé, qui inclut plus de 400 graphiques détaillant les activités réelles des utilisateurs sur internet, les réseaux sociaux, les appareils mobiles et les plateformes d'achats en ligne.

Outre les 10 000 mots de contenu et d'informations présents dans cet article, nous avons également créé une sélection d'articles détaillés pour vous permettre d'approfondir votre analyse des données. Vous trouverez donc des liens vers ces ressources complémentaires tout au long de cette étude.

La référence absolue en matière de statistiques sur le numérique

Le rapport de cette année est de loin le plus conséquent recueil de données et de tendances que nous ayons jamais publié. Ce grand nombre et cette grande profondeur sont le résultat du support de nos remarquables partenaires.

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers Meltwater, qui nous a rejoint cette année en tant que partenaire principal des Global Digital Reports. Meltwater est un leader mondial de l'intelligence sociale et médiatique qui aide les entreprises à surveiller, comprendre et influencer leur environnement.

Je tiens également à remercier We Are Social pour son soutien constant à la série Global Digital Reports pour une impressionnante douzième année. We Are Social est une agence créative axée sur les réseaux sociaux qui place la pensée sociale au cœur du marketing.

Je tiens également à remercier chaleureusement nos merveilleux partenaires pour l'apport de data, sans lesquels la série des rapports mondiaux sur le numérique ne serait pas aussi riche en informations :

Notes importantes concernant les datas

Avant de plonger dans les chiffres, je vous invite à consulter nos notes détaillées sur les données pour mieux comprendre comment les modifications des sources et des méthodes ont affecté les chiffres de cette année.

En particulier, veuillez noter ce qui suit :

Utilisateurs d’internet : La complexité de la collecte et de la production de rapports sur l'utilisation d'Internet dans le monde entraîne inévitablement un décalage dans la publication des données les plus récentes. Par conséquent, les chiffres concernant l'utilisation d'Internet après 2021 peuvent ne pas refléter la réalité, et le nombre réel d'utilisateurs et les taux de croissance peuvent être significativement plus élevés que les chiffres présentés dans les rapports de cette année.



La complexité de la collecte et de la production de rapports sur l'utilisation d'Internet dans le monde entraîne inévitablement un décalage dans la publication des données les plus récentes. Par conséquent, les chiffres concernant l'utilisation d'Internet après 2021 peuvent ne pas refléter la réalité, et le nombre réel d'utilisateurs et les taux de croissance peuvent être significativement plus élevés que les chiffres présentés dans les rapports de cette année. Utilisateurs des médias sociaux : En raison des modifications apportées aux données publiées par les différentes plateformes de médias sociaux, les chiffres présentés dans les rapports de cette année concernant l'utilisation des médias sociaux ne sont pas comparables à ceux des années précédentes. Nous utilisons des données tirées des ressources publicitaires de certaines des plus grandes plateformes de médias sociaux pour établir nos chiffres globaux. Les modifications apportées à ces données peuvent affecter nos chiffres globaux. Par conséquent, dans de nombreux cas, les chiffres relatifs aux utilisateurs de médias sociaux dans les rapports de cette année peuvent sembler inférieurs à ceux des années précédentes. Cependant, ces modifications ne reflètent pas un véritable changement dans l'utilisation globale et notre analyse n'a pas révélé de baisse significative dans l'adoption globale des médias sociaux.

Ces changements ne sont pas les seuls à avoir un impact sur les chiffres de cette année. Consultez la liste complète des mises à jour dans nos notes détaillées.

Sans plus tarder, passons aux résultats.

Une petite vidéo pour commencer ?

Je vous recommande de commencer par cette vidéo, qui vous aidera à comprendre les principaux titres et tendances de cette année en seulement 10 minutes.

Une fois que vous aurez fini de la regarder, vous pourrez prendre connaissance du rapport complet ci-dessous.

Rapport Digital Global 2023

Vous trouverez le rapport complet dans le lien ci-dessous (cliquez ici si cela ne fonctionne pas pour vous), le rapport Digital Global 2023 n'attend plus que vous !

Digital 2023: les principaux enseignements

Commençons par jeter un coup d'œil aux derniers gros titres sur "l'État du Digital" dans le monde :

La population mondiale a dépassé les 8 milliards d'habitants le 15 novembre 2022, et a atteint 8,01 milliards au début de 2023. Un peu plus de 57 % de la population mondiale vit désormais dans des zones urbaines.



Au total, 5,44 milliards de personnes utilisent un téléphone mobile au début de 2023, soit 68 % de la population mondiale totale. Le nombre d'utilisateurs uniques de téléphones mobiles a augmenté d'un peu plus de 3 % au cours de l'année écoulée, avec 168 millions de nouveaux utilisateurs au cours des 12 derniers mois.



Le monde compte aujourd'hui 5,16 milliards d'utilisateurs de internet, ce qui signifie que 64,4 % de la population mondiale totale est désormais en ligne. Les données montrent que le nombre total d'utilisateurs d'Internet dans le monde a augmenté de 1,9 % au cours des 12 derniers mois, mais les retards dans la transmission des données signifient que la croissance réelle sera probablement plus élevée que ce chiffre.



On compte désormais 4,76 milliards d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde, soit un peu moins de 60 % de la population mondiale totale. La croissance du nombre d'utilisateurs de médias sociaux s'est toutefois ralentie ces derniers mois, l'ajout net de 137 millions de nouveaux utilisateurs cette année correspondant à une croissance annuelle de seulement 3 %.

Ces titres offrent un excellent aperçu de l'utilisation du numérique dans le monde, mais nous devons creuser davantage les données pour comprendre comment les comportements des gens évoluent réellement.

Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons des tas de données intéressantes à explorer...

Commençons par le haut.

Mise à jour cruciale du nombre de personnes accédant à internet

Au cours des dernières semaines, deux des principales autorités mondiales sur l'état de la connectivité mondiale - l'UIT et GSMA Intelligence - ont révisé leurs chiffres sur l'utilisation d’internet dans le monde.

Grâce à ces mises à jour, nous avons pu actualiser nos estimations sur le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde, qui est désormais de 5,16 milliards.

Ce chiffre est nettement supérieur à celui de 5,07 milliards que nous avions communiqué en octobre 2022, mais il est important de souligner que le nombre d'utilisateurs d'Internet n'a pas augmenté de 90 millions au cours des trois derniers mois.

En effet, notre analyse des données les plus récentes indique que le nombre d'utilisateurs d'Internet n'a augmenté que de 98 millions au cours des douze derniers mois.

Cela se traduit par une croissance d'un peu moins de 2 % en glissement annuel, ce qui est nettement plus lent que les taux de croissance que nous avons connus au cours des années 2010.

Il est important de noter que les données les plus récentes sur l'utilisation d'Internet peuvent ne pas être complètement reflétées dans nos chiffres, étant donné le délai nécessaire pour mener, analyser et rapporter les études sur les utilisateurs d'Internet, comme mentionné dans la section "notes sur les données" ci-dessus.

Cependant, même en tenant compte de ces délais, l'analyse Kepios des dernières données indique que la croissance des utilisateurs a effectivement ralenti au cours des derniers mois.

Il convient toutefois de souligner que ce ralentissement est prévisible, d'autant plus que plus de 6 personnes sur 10 dans le monde utilisent déjà internet.

Et malgré le récent ralentissement, les tendances actuelles suggèrent que près des deux tiers de la population mondiale devraient être en ligne d'ici fin 2023.

État de l'utilisation d'Internet par pays

Mais l'utilisation du numérique varie encore considérablement d'un pays à l'autre.

Dans le haut du classement, les taux d'adoption d'Internet sont désormais égaux ou supérieurs à 99 % dans 8 pays, tandis que 55 pays bénéficient de taux d'adoption d'Internet supérieurs à 90 % (notez que nous plafonnons les taux d'adoption d'Internet à 99 %).

Mais ce qui pourrait surprendre certains lecteurs, c'est que l'adoption d'Internet en Amérique du Nord est inférieure à celle de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

Selon les données de l'UIT, 91,8 % de la population des États-Unis est connectée à internet, ce qui en fait le 45ème pays le plus connecté dans le monde [il est à noter que le graphique ci-dessous n'inclut que les données de certaines grandes économies].

En outre, l'Amérique du Nord ne représente que 6,7 % de la population Internet totale du monde.

Ainsi, si les tendances numériques américaines ont invariablement un impact sur le reste du monde, il est important de souligner que les habitudes numériques aux États-Unis sont rarement représentatives de celles que l'on observe dans les autres pays.

Par conséquent, il est essentiel de creuser dans les données des pays locaux pour comprendre ce qui se passe réellement parmi les publics spécifiques que vous espérez atteindre et engager.

À l'autre bout du spectre de la connectivité, la Corée du Nord continue de se morfondre à la dernière place du classement mondial, internet étant toujours bloqué pour les citoyens ordinaires de cet État reclus d'Asie du Nord.

Parallèlement, les données indiquent que moins de 10 % des populations du Soudan du Sud et de la Somalie utilisent aujourd'hui internet, ce qui place ces pays juste au-dessus de la Corée du Nord, en bas du classement mondial.

Au total, neuf pays ont un taux d'adoption de internet inférieur à 20 %, tandis que moins de la moitié de la population utilise internet dans 61 pays du monde.

En savoir plus : Vous trouverez les derniers gros titres sur l'adoption du numérique par pays dans notre rapport Digital 2023 Local Country Headlines, et nous publierons également une collection complète de rapports approfondis sur les pays à partir de la mi-février 2023.

Populations non connectées

En termes absolus, l'Inde abrite la plus grande population "non connectée" du monde, et les données indiquent que 730 millions de personnes dans le pays n'utiliseront toujours pas internet au début de 2023.

Dans le même temps, malgré un taux d'adoption de internet de plus de 70 %, la Chine abrite la deuxième plus grande population "non connectée" du monde, avec près de 375 millions de personnes dans le pays qui ne sont pas encore en ligne.

Données du Kepios ReportIl est positif de voir que les données révisées indiquent que les chiffres sur les populations non connectées sont nettement inférieurs à ceux de l'année précédente à la même période

Toutefois, en raison du ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs, il sera plus difficile d'atteindre l'objectif de connectivité universelle fixé par les Nations unies d'ici à 2030, surtout si l'on considère que 2,85 milliards de personnes dans le monde ne sont toujours pas connectées.

Pour aller encore plus loin : Si vous souhaitez explorer les défis liés à la connexion des "non-connectés", vous trouverez de nombreuses autres données et une analyse riche dans cet article d'approfondissement.

Diminution du temps passé en ligne

Ce qui est le plus frappant dans le rapport de cette année est la diminution de près de 5% du temps passé en ligne par rapport à l'année précédente.

GWI rapporte que l'utilisateur type a réduit de 20 minutes par jour le temps qu'il passe à utiliser internet depuis l'année dernière à la même époque.

Il y a un an, les données de la société montraient que les internautes en âge de travailler passaient en moyenne près de 7 heures par jour en ligne, mais ce chiffre est tombé à 6 heures et 37 minutes par jour dans la dernière vague de recherche.

De manière révélatrice, ce dernier chiffre est très proche de la moyenne quotidienne du troisième trimestre 2019 - peu avant que la pandémie COVID-19 ne livre son profond impact sur les comportements numériques du monde.

Le temps moyen que les gens passent à utiliser Internet n'a cependant pas changé au cours des trois derniers mois, il est donc difficile de savoir si nous verrons ces chiffres baisser davantage.

Toutefois, l'assouplissement récent de la politique chinoise du "zéro COVID" pourrait amener les internautes du pays à passer plus de temps dans le monde extérieur au cours des prochaines semaines, ce qui pourrait les amener à passer moins de temps en ligne.

Et comme la Chine représente plus d'un internaute sur cinq (20,4 %) dans le monde, tout changement dans les comportements en ligne des Chinois aura probablement un impact significatif sur les moyennes mondiales.

Temps passé en ligne par pays

Le temps que les internautes passent en ligne varie considérablement selon la géographie et la démographie, mais des baisses similaires sont visibles dans l'ensemble des données.

Par exemple, si les Philippins continuent de passer en moyenne plus de neuf heures par jour en ligne, le dernier chiffre quotidien de 9 heures et 14 minutes est considérablement inférieur aux 10 heures et 56 minutes par jour que nous avions indiquées dans notre rapport Digital 2021 Global Overview.

Mais il y a quelques exceptions à la baisse générale du temps passé en ligne.

Les utilisateurs en Chine disent qu'ils ont passé en moyenne trois minutes supplémentaires par jour à utiliser Internet au troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2021.

Toutefois, il convient de rappeler que des restrictions strictes de type COVID-19 étaient toujours en vigueur dans diverses régions de Chine au troisième trimestre 2022, de sorte que ces chiffres peuvent continuer à refléter un "effet pandémique".

Pour en savoir plus : Si vous souhaitez découvrir comment l'utilisation d'Internet varie selon le lieu, l'âge et le sexe, consultez cet article.

Comprendre les tendances du temps passé en ligne

Mais qu'est-ce que la baisse du temps global passé en ligne nous apprend sur l'évolution des comportements numériques dans le monde ?

Tout d'abord, il est essentiel de souligner que rien dans ces données n'indique qu’internet perd de son importance dans la vie des gens.

Au contraire, une analyse plus approfondie des données indique que les gens sont de plus en plus réfléchis et déterminés dans leurs activités en ligne.

En d'autres termes, ils privilégient la qualité à la quantité.

Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance ?

L'une des hypothèses est le "déblocage" des habitudes adoptées pendant le verrouillage de COVID-19, et nous reviendrons plus en détail sur cette idée dans un instant.

Cependant, les récents changements de comportement en ligne ne sont pas seulement le résultat de la sortie de l'isolement.

Comme l'équipe des tendances de GWI l'a noté dans son récent rapport "Global Media Landscape" :

Bien que les baisses notables du temps passé en ligne illustrent une diminution du rythme - reflétant le paysage post-pandémique et le fait que les gens ont désormais moins de temps à consacrer - une combinaison de lassitude à l'égard des médias, de désabonnement et de crise du coût de la vie joue un rôle tout aussi important dans l'aplatissement de la courbe.

Cette citation tirée de l'excellent rapport "Connecting the Dots 2023" de GWI offre une perspective plus franche :

Il n'y a qu'un nombre limité d'heures dans une journée, et les gens veulent être sûrs que leur temps en ligne n'est pas gaspillé.

Nous avons commencé à explorer les implications d'un comportement en ligne plus réfléchi et plus volontaire dans notre rapport Digital 2022 October Global Statshot, mais il est intéressant d'approfondir ces tendances maintenant, en utilisant les derniers chiffres.

Pourquoi le monde se met à l'heure d’Internet

Malgré les récentes révélations sur l'évolution des comportements de recherche dans le monde, la "recherche d'informations" reste la principale raison pour laquelle les gens utilisent internet aujourd'hui.

La dernière vague d'études de GWI révèle que près de 6 utilisateurs d'Internet en âge de travailler sur 10 (57,8 %) se réfèrent toujours à des ressources en ligne lorsqu'ils recherchent des informations, devant :

Rester en contact avec les amis et la famille (53,7 %)

Se tenir au courant des nouvelles et de l'actualité (50,9 %) ; et

Regarder des vidéos (49,7 %).

Il est intéressant de noter que l'ordre de classement des principales motivations est resté relativement stable au cours des dernières années.

Il convient de noter que la priorité relative de se tenir au courant des nouvelles et de l'actualité a reculé depuis l'apogée de la pandémie, et que rester en contact avec ses amis et sa famille a regagné la deuxième place qu'il avait perdue pendant le confinement.

Cependant, dans l'ensemble, les motivations déclarées par les gens suggèrent qu'ils ont un "répertoire" relativement stable d'activités en ligne.

Mais si nous creusons un peu plus profondément dans les données de GWI, un résultat plus intéressant émerge.

Dans l'ensemble, le nombre moyen de motivations citées par les internautes en âge de travailler comme raisons principales d'aller en ligne a diminué de plus de 11 % au cours des quatre dernières années.

Données du Kepios Report

On observe également un déclin similaire dans les types de sites Web et d'applications que nous utilisons, le nombre moyen d'options choisies par les répondants à l'enquête de GWI ayant diminué de 3,5 % au cours des cinq derniers trimestres.

Même en ce qui concerne les "produits de base universels" tels que les applications de chat et les messageries, le nombre de personnes choisissant cette option a diminué de près de 1 % au cours de l'année écoulée.

Revenons aux tendances de confinement, quelles sont les habitudes que nous avons conservées et celles que nous avons abandonnées depuis trois ans ?

Un retour à la " Normal " ?

Comme nous l'avons souligné dans notre rapport Digital 2020 April Global Statshot, bon nombre des tendances qui ont émergé pendant les jours les plus sombres de la pandémie étaient dues à des circonstances extraordinaires, lorsque des centaines de millions de personnes étaient confinées chez elles.

Toutefois, avec l'assouplissement des restrictions et le retour au monde extérieur, nombre de ces "habitudes pandémiques" se sont estompées et, dans bien des cas, les gens ont retrouvé des comportements qui ressemblent beaucoup à ceux d'avant la pandémie.

Le coronavirus a-t-il donc eu sur les comportements numériques l'impact durable que beaucoup avaient prédit dans les premiers jours de COVID ?

Comme on pouvait s'y attendre, une grande partie de l'hyperbole que nous avons vue au début de 2020 s'est avérée inexacte, mais les données suggèrent qu'il y a aussi plusieurs cas où le monde numérique a effectivement "changé pour toujours".

Cependant, ces changements sont rarement aussi extrêmes que les gros titres le suggèrent.

Examinons-les de plus près.

Changements dans les comportements d'achat en ligne

Les achats en ligne constituent un exemple particulièrement intéressant, car de nombreux éléments montrent que les gens sont désormais plus disposés à utiliser le commerce électronique qu'avant la pandémie.

Comme l'a observé le chef économiste du groupe Sea Limited dans un récent rapport publié par Bain and Meta :

Avant la pandémie, les personnes qui utilisaient le commerce électronique achetaient des articles dans des catégories telles que la mode, la beauté et l'électronique. Si certains commandaient occasionnellement de la nourriture et des boissons, la majorité n'envisageait même pas d'acheter des produits d'épicerie ou des produits de grande consommation. Aujourd'hui, la situation a changé. Et une fois que les gens ont appris à le faire et ont expérimenté la commodité et la flexibilité qu'il offre, il est difficile de le désapprendre.

En d'autres termes, lorsque les gens sont contraints de développer de nouvelles habitudes, mais découvrent ensuite les avantages de ces nouveaux comportements, il y a de fortes chances que ces nouvelles habitudes se maintiennent.

Cependant, les habitudes d'achat des gens ne sont pas binaires, et les données montrent également que les gens se sont empressés de retourner dans les magasins du monde physique une fois les restrictions COVID-19 assouplies.

Une étude de Statista révèle que, malgré une baisse globale des dépenses de détail (en ligne et hors ligne) au cours de l'année écoulée, les canaux en ligne représenteront une part plus importante des dépenses en 2022 qu'en 2021.

Cela dit, les mêmes données révèlent également que les canaux en ligne n'ont représenté que 17,1 % des dépenses de détail mondiales au cours de l'année écoulée.

Cela signifie qu'au niveau mondial, le commerce électronique ne représente encore qu'environ 1 dollar sur 6 des dépenses de détail des consommateurs.

Donc non, COVID-19 n'a pas fondamentalement changé le shopping.

En outre, maintenant que la plupart des gens ont une plus grande liberté dans le choix des canaux de vente au détail, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils adoptent un mélange d'achats en ligne et hors ligne.

Cependant, il est important de se rappeler que de nombreuses personnes sont aujourd'hui plus familiarisées avec le commerce électronique qu'elles ne l'étaient avant la fermeture, et qu'il y a donc une plus grande probabilité qu'elles choisissent les canaux en ligne aujourd'hui par rapport aux tendances pré-pandémiques.

Les données confirment également cette hypothèse, les recherches en cours menées par GWI et Statista suggérant que la part du commerce électronique dans l'ensemble des activités d'achat et des dépenses de détail continuera à augmenter au cours des prochaines années.

Allez encore plus loin : Le rapport "Commerce Trends 2023" de Shopify contient toutes les informations et tendances les plus récentes dont vous avez besoin pour comprendre les opportunités de commerce hybride d'aujourd'hui. Lisez le rapport complet ici.

Changements dans les comportements télévisuels dans le monde

Les plateformes de diffusion TV en continu comme Netflix ont aussi bénéficié de l'influence du confinement sur les comportements numériques mondiaux.

Mais ces comportements de l'ère de la pandémie ont-ils perduré ?

Eh bien, malgré les difficultés rencontrées par les entreprises, il est clair que le streaming continue de représenter une part toujours plus importante de l'écoute de la télévision dans le monde.

Par exemple, les dernières données de GWI montrent que des services comme Netflix et Disney+ représentent désormais plus de 45 % du temps que les internautes en âge de travailler passent à regarder la télévision.

Cette part a augmenté de 10 % en valeur relative depuis le troisième trimestre 2019 (+4,3 points de pourcentage), l'internaute type passant désormais plus de 1½ heure par jour à regarder des services de streaming et la télévision en ligne.

Cependant, les tendances de croissance récentes reflètent en fait celles que nous avons observées avant la pandémie, et il convient également de souligner que la télévision "classique" (c'est-à-dire les chaînes de télévision et les chaînes câblées) représente toujours plus de la moitié du temps total passé devant la télévision dans le monde.

Parallèlement, les données de GWI révèlent que plus de 9 utilisateurs d'Internet en âge de travailler sur 10 dans les plus grandes économies du monde diffusent déjà des contenus télévisés et des films sur Internet, de sorte qu'il ne reste plus beaucoup de place pour que les taux d'adoption continuent de croître.

Mais l'étude de GWI révèle également que moins d'un internaute sur trois, âgé de 16 à 64 ans, paie actuellement un abonnement mensuel à un service de streaming de cinéma ou de télévision.

Par conséquent, il sera intéressant de voir si le lancement des abonnements avec publicité a un impact significatif sur la part du streaming dans le temps de télévision global.

Voir aussi : Découvrez comment l'évolution des motivations et des priorités des gens influence les habitudes en matière de vidéo en ligne dans cet article approfondi.

L'essor de la publicité numérique

Mais en parlant de contenu soutenu par la publicité, le plus grand bénéficiaire des changements induits par le verrouillage dans les comportements numériques du monde a peut-être été l'industrie de la publicité numérique.

Les données de Statista révèlent que la part du numérique dans le total des dépenses publicitaires mondiales a augmenté d'un pourcentage relatif de 27,7 % depuis 2019, passant de 57,4 % en 2019 à 73,3 % en 2022.

Mais en termes absolus, les revenus publicitaires numériques ont fait un bond massif de 78 % au cours des trois dernières années, passant d'un total pré-pandémique d'un peu moins de 375 milliards de dollars en 2019, à plus de 667 milliards de dollars en 2022.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, le plus grand saut a eu lieu en 2021, avec des revenus publicitaires numériques mondiaux augmentant d'un tiers par rapport aux dépenses de 2020.

En d'autres termes, COVID-19 a considérablement remodelé les investissements publicitaires mondiaux, et cette évolution vers le numérique semble avoir perduré.

Comme vous pouvez vous y attendre, les dépenses publicitaires numériques varient considérablement d'un pays à l'autre.

À l'extrémité supérieure du spectre, notre analyse des données de Statista suggère que les entreprises ont dépensé un total annuel combiné de près de 880 dollars par internaute pour atteindre les audiences en ligne aux États-Unis en 2022.

Mais à l'autre extrémité du classement, les marques n'ont investi qu'un total annuel combiné de 5,26 USD par internaute pour atteindre les audiences en ligne en Inde l'année dernière, et ce chiffre tombe à seulement 1,43 USD par utilisateur au Ghana.

Dans le monde de la publicité numérique, les plateformes de médias sociaux semblent avoir été les plus grands bénéficiaires du passage au numérique.

L'analyse de Statista indique que la part des médias sociaux dans les dépenses publicitaires numériques mondiales est passée d'environ un quart du total en 2019, à plus d'un tiers en 2022.

C'est déjà assez impressionnant, mais les chiffres des dépenses absolues racontent une histoire encore plus convaincante.

Les données publiées dans l'Advertising & Media Outlook de Statista montrent que les dépenses mondiales en publicités sur les médias sociaux ont plus que doublé depuis l'apparition du COVID, pour atteindre 226 milliards de dollars US en 2022.

Évolution des comportements sur les médias sociaux

Cela nous amène à l'impact du verrouillage sur les habitudes des utilisateurs de médias sociaux.

L'augmentation de l'utilisation des médias sociaux a été l'un des faits marquants des confinements liés au COVID-19, la quasi-totalité des grandes plateformes ayant enregistré une croissance impressionnante sur la plupart des indicateurs clés.

Mais les changements soudains et spectaculaires dont nous avons été témoins au cours du deuxième trimestre 2020 se sont-ils traduits par des comportements numériques durables ?

Eh bien, dans l'ensemble, la réponse à cette question est "oui", mais il y a quelques mises en garde.

Les utilisateurs de médias sociaux continuent de croître

L'affirmation la plus simple d'un impact durable réside dans le nombre global d'utilisateurs de médias sociaux.

L'analyse de Kepios révèle que le nombre total d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde a augmenté de près de 30 % depuis le début de la pandémie, ce qui équivaut à plus d'un milliard de nouveaux utilisateurs au cours des trois dernières années.

Les taux de croissance de ces dernières années indiquent également que le COVID-19 a accéléré l'adoption des médias sociaux.

Par exemple, la croissance annuelle entre 2020 et 2021 était presque deux fois plus rapide qu'au cours des douze mois précédents, et la croissance s'est poursuivie à un rythme à deux chiffres entre 2021 et 2022.

Cependant, la croissance a considérablement ralenti au cours des douze derniers mois, et le chiffre de croissance mondiale que nous rapportons dans nos rapports Digital 2023 est le plus bas que nous ayons jamais vu.

Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que le nombre d'utilisateurs continue d'augmenter.

En d'autres termes, il n'y a pas de preuve réelle pour soutenir l'appât à clics sans fin dans les médias annonçant la "disparition" imminente des médias sociaux.

Mais ce n'est pas seulement la croissance du nombre d'utilisateurs qui démystifie ces affirmations fallacieuses.

Nous passons plus de temps sur les médias sociaux

Les données de GWI montrent également que les gens passent en fait plus de temps que jamais sur les médias sociaux.

La dernière vague d'études de l'entreprise révèle que l'internaute type en âge de travailler passe désormais plus de 2½ heures par jour sur les plateformes sociales, ce qui est le chiffre le plus élevé que nous ayons vu.

Certes, la dernière moyenne quotidienne mondiale n'est supérieure que de trois minutes à celle de l'année dernière à la même époque, mais elle est tout de même en progression.

Et, ce qui est peut-être le plus important, cette augmentation s'est produite malgré la baisse du temps global passé à utiliser internet que nous avons étudiée plus haut.

En effet, les médias sociaux représentent aujourd'hui la part la plus importante jamais atteinte du temps total passé en ligne, avec près de 4 minutes sur 10 passées en ligne attribuables aux activités des médias sociaux.

À titre de comparaison, ces chiffres montrent que l'internaute type en âge de travailler passe désormais 30 % plus de temps à utiliser les médias sociaux chaque jour qu'à regarder la télévision "traditionnelle" (c'est-à-dire les chaînes de télévision diffusées et câblées).

Cette augmentation des dépenses publicitaires sur les médias sociaux est donc peut-être pleinement justifiée.

Vous voulez en savoir plus ? Découvrez comment le temps passé à utiliser les médias sociaux varie selon le pays, l'âge et le sexe dans cet article approfondi.

L'évolution des préférences du monde en matière de médias sociaux

Mais la récente augmentation des titres trompeurs ne s'est pas limitée à l'utilisation globale des médias sociaux, et nous avons remarqué une augmentation marquée des reportages incorrects sur les tendances des plateformes individuelles.

Certaines de ces fausses informations sont liées à des hypothèses non fondées et à une mauvaise vérification des faits, mais nous avons remarqué une tendance croissante à la déformation volontaire des faits, même dans les médias les plus réputés.

C'est pourquoi, dans les sections suivantes, nous examinerons les données les plus récentes provenant de diverses sources réputées, et nous vous dirons la vérité sur ce que les gens font réellement sur les médias sociaux.

Toutefois, pour des raisons de temps, nous ne pourrons pas tout couvrir ici, alors rendez-vous dans cet article approfondi si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble.

Plateformes de médias sociaux : utilisateurs actifs mensuels

Si l'on classe les plateformes en fonction du nombre d'utilisateurs actifs mensuels - ce qui constitue peut-être la base de comparaison la plus cohérente - les dernières données "officielles" suggèrent que Facebook reste en tête au niveau mondial.

Les chiffres publiés dans le rapport sur les résultats des investisseurs du troisième trimestre 2022 de Meta montrent que la plateforme compte désormais 2,958 milliards d'utilisateurs actifs mensuels (MAU), ce qui équivaut à près de 37 % de la population mondiale totale.

Pendant ce temps, la dernière déclaration "officielle" de YouTube indique que la plateforme compte "plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels connectés", mais les chiffres publiés dans les propres ressources publicitaires de l'entreprise suggèrent que la plateforme attire désormais plus de 2,5 milliards d'utilisateurs chaque mois.

Instagram a également consolidé sa position parmi les principales plateformes de médias sociaux depuis notre rapport d'octobre 2022, l'entreprise ayant récemment annoncé qu'elle comptait 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.

Cela place la plateforme dans un territoire similaire à celui de sa compagne WhatsApp, bien qu'il soit intéressant de noter que Meta rapporte maintenant que WhatsApp attire 2 milliards d'utilisateurs actifs par jour, donc son chiffre d'utilisateurs mensuels est probablement encore plus élevé.

WeChat complète le top cinq, avec l'annonce la plus récente des gains des investisseurs de Tencent révélant que la plate-forme a maintenant plus de 1,3 milliard d'utilisateurs actifs mensuels.

Toutefois, l'analyse de Kepios indique que les utilisateurs en Chine représentent toujours la grande majorité de la base d'utilisateurs mondiale de WeChat.

Les applications de médias sociaux les plus utilisées au monde

Nous sommes ravis de nous être associés plus étroitement à data.ai pour nos rapports Digital 2023, ce qui nous permet de vous offrir un aperçu encore plus riche de ce qui se passe réellement dans le monde du mobile.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, notez que notre analyse des utilisateurs actifs mensuels d'applications n'inclut pas de données pour la Chine, en raison de différences importantes entre les marchés d'applications de ce pays.

Le classement des utilisateurs actifs présenté dans les rapports de cette année est également différent de celui des rapports précédents, car nous sommes désormais en mesure d'inclure les applications pré-installées dans cet ensemble de données (par exemple YouTube sur les appareils Android).

Notre analyse de cet ensemble de données élargi révèle des informations fascinantes.

Au niveau mondial, l'intelligence de data.ai révèle que YouTube compte le plus grand nombre d'utilisateurs actifs de toutes les applications mobiles, et pas seulement des applications de médias sociaux.

Facebook occupe la deuxième place en termes d'applications sociales dans ce classement général, mais il est important de souligner que les chiffres de data.ai montrent que les utilisateurs actifs de Facebook ont continué à augmenter au cours des douze derniers mois.

WhatsApp est la troisième application "sociale" de ce classement, les derniers chiffres MAU la plaçant juste derrière Facebook.

Instagram et Messenger, deux compagnons stables de Meta, occupent les autres places "sociales" dans le top 10 des applications par MAU, et il convient de souligner que Google et Meta représentent la totalité de ce top 10.

Mais qu'en est-il de TikTok ?

Comme on pouvait s'y attendre, la plateforme de vidéos courtes, extrêmement populaire, occupe désormais la sixième place au niveau mondial, même s'il convient de noter que ce classement n'inclut pas les utilisateurs de l'application sœur de TikTok, Douyin.

Telegram arrive en septième position, devant Twitter en huitième position, tandis que Snapchat et Pinterest complètent le top 10 des applications de médias sociaux par utilisateurs actifs mensuels.

Le nombre absolu d'utilisateurs n'est qu'une partie de l'histoire, alors regardons aussi de plus près le temps passé à utiliser les applications de médias sociaux.

Temps passé à utiliser les applications de médias sociaux

Il existe plusieurs façons d'examiner ces données, mais l'analyse la plus perspicace consiste à examiner le temps total passé par tous les utilisateurs et le temps moyen par utilisateur.

En ce qui concerne le temps total passé à utiliser les applications de médias sociaux chaque mois, le classement de data.ai présente de nombreuses similitudes avec son classement par utilisateurs actifs mensuels.

Toutefois, dans le classement par temps total passé, TikTok et Facebook Messenger s'échangent les places, tandis que LINE gagne quelques places pour se placer devant Snapchat.

En raison de la valeur commerciale de ces données, nous ne sommes pas en mesure d'indiquer le temps total passé sur chaque plateforme, mais nous pouvons indiquer l'ordre de classement, ainsi que le temps moyen par utilisateur pour chaque plateforme [si vous souhaitez approfondir l'ensemble des données, rendez-vous sur data.ai].

Mais ces chiffres relatifs au temps moyen par utilisateur racontent une histoire fascinante en soi.

Parmi les applications de médias sociaux les plus utilisées au monde, TikTok a bénéficié de l'utilisation mensuelle moyenne par utilisateur la plus élevée au cours de l'année 2022.

Les utilisateurs de l'application Android de la plateforme de vidéos courtes ont passé en moyenne près de 23½ heures par mois à utiliser l'application TikTok entre janvier et décembre de l'année dernière, juste devant les 23 heures et 09 minutes par mois de YouTube.

La montée de TikTok au sommet de ces classements n'est peut-être pas une surprise, mais certaines des données qui alimentent son ascension peuvent encore faire sourciller.

Par exemple, les propres données de la plateforme montrent que les messages marqués #FYP ("for you page") ont été vus 35 trillions de fois - et oui, c'est vraiment des trillions.

Même si chacun de ces visionnages ne durait qu'une seule seconde, cela représenterait bien plus d'un million d'années d'existence humaine combinée... et cela ne concerne que les vidéos marquées #FYP.

Mais, ce qui pourrait être une autre surprise si vous avez lu les médias grand public récemment, Facebook se classe troisième dans les chiffres de data.ai pour le temps moyen passé par utilisateur, avec près de 20 heures par mois.

De plus, les informations de data.ai révèlent que le temps moyen que les utilisateurs de Facebook passent à utiliser l'application Android de la plateforme a en fait augmenté au cours de l'année dernière, passant d'une moyenne de 19,6 heures par mois et par utilisateur en 2021 à 19,7 heures en 2022.

Et pour ajouter au contexte, les données de Statcounter suggèrent que les téléphones Android représentent 72 % de tous les téléphones intelligents utilisés aujourd'hui.

D'autre part, il est intéressant de noter que l'utilisateur type d'Instagram passe deux fois moins de temps à utiliser la plateforme que les utilisateurs de TikTok.

Mais l'utilisation d'Instagram varie de manière significative d'un pays à l'autre.

Par exemple, l'utilisateur typique d'Instagram en Turquie passe en moyenne 21,4 heures par mois à utiliser l'application Android de la plateforme, mais en Corée du Sud, ce chiffre tombe à seulement 6,1 heures par mois.

Approfondissez : le rapport phare " State of Mobile 2023 " de data.ai regorge de données et de tendances essentielles qui explorent la façon dont le monde utilise les téléphones mobiles aujourd'hui. Lisez le rapport complet ici.

Le trafic web des plateformes sociales

Le nombre de visiteurs que le site web de chaque plateforme attire offre une autre perspective intéressante sur l'utilisation des médias sociaux, notamment parce que les chiffres du trafic web incluent les personnes qui ne se sont pas activement connectées à chaque service respectif.

Il est important de noter que les estimations du trafic web varient considérablement d'une source à l'autre, mais le classement de YouTube et de Facebook reste relativement cohérent d'une source à l'autre.

Par exemple, Semrush place actuellement YouTube à la deuxième place de son classement mondial des sites Web, avec un total de 5,85 milliards de "visiteurs" uniques par mois, devant les 2,48 milliards de Facebook, qui occupe la troisième place.

Il convient de noter que ces chiffres ne représentent pas des individus uniques, car, dans ce contexte, les "visiteurs" s'apparentent davantage à des "appareils".

Similarweb propose des chiffres assez différents de ceux proposés par Semrush, mais le résultat est le même : YouTube se classe deuxième avec 1,94 milliard de visiteurs uniques par mois, tandis que Facebook se classe troisième avec 1,61 milliard.

De manière plus générale, de nombreuses preuves suggèrent que les gens consomment de plus en plus de contenu social à partir de navigateurs Web et d'applications mobiles, et l'augmentation de ces comportements Web a des implications importantes pour quiconque espère impliquer les audiences des médias sociaux.

Nous avons exploré cette tendance en détail dans notre rapport Digital 2022 October Global Statshot Report, alors rendez-vous sur notre article d'analyse de ce rapport si vous souhaitez en savoir plus.

La plateforme de médias sociaux préférée du monde

Toutes les données sur les médias sociaux que nous avons explorées jusqu'à présent tiennent compte de l'utilisation active de chaque plateforme, mais ces données ne nous renseignent pas sur l'affinité des utilisateurs pour chaque plateforme, ni sur la place de ces plateformes dans leur vie quotidienne.

Heureusement, les excellentes données de GWI nous permettent d'explorer cette perspective.

Avant d'entrer dans les données, il est essentiel de souligner que GWI traite YouTube comme une plateforme vidéo plutôt que comme une plateforme de médias sociaux, de sorte que YouTube n'apparaît pas dans l'ensemble de données "plateforme sociale préférée" de GWI.

Cependant, cet ensemble de données révèle tout de même quelques informations fascinantes.

Tout d'abord, bien qu'elle ne soit que troisième en termes de nombre total d'utilisateurs actifs, WhatsApp est actuellement la plateforme de médias sociaux "préférée" du monde..

Bien entendu, chaque personne peut interpréter le terme "favori" différemment, et il faut donc noter qu'il y a inévitablement un certain degré de subjectivité dans ces classements.

Cependant, cette subjectivité est aussi une composante importante de la façon dont chaque individu se sent par rapport à chaque plateforme, donc la subjectivité ajoute de la valeur à cet ensemble de données, plutôt que de l'amoindrir.

Instagram et Facebook poursuivent leur danse permanente pour la deuxième place du classement, bien que leurs parts respectives des votes mondiaux soient encore presque identiques.

WeChat - également connu sous le nom de 微信, ou "Weixin" en chinois - se classe quatrième au niveau mondial, ce qui démontre non seulement l'ampleur de la population Internet chinoise, mais aussi l'attrait continu de la super app phare de Tencent.

Mais ce qui pourrait surprendre, c'est que seulement 6,1 % des utilisateurs de médias sociaux en âge de travailler dans le monde déclarent que TikTok est leur plateforme préférée, ce qui n'est suffisant que pour la cinquième place de ce dernier classement.

Toutefois, il convient de souligner que la part de TikTok dans les votes a augmenté de 42 % (+1,8 point de pourcentage) depuis l'année dernière à la même époque, ce qui montre que la popularité de la plateforme est en hausse.

Mais qu'en est-il de l'opinion des jeunes utilisateurs ?

Préférences en matière de médias sociaux selon l'âge et le sexe

Eh bien, dans ce qui pourrait être un autre choc, les données de GWI révèlent qu'Instagram reste la plateforme de médias sociaux "préférée" des internautes âgés de 16 à 24 ans.

Dans ce contexte, la popularité de TikTok ne cesse de croître et les données de GWI révèlent que le nombre de femmes âgées de 16 à 24 ans qui désignent le service de vidéos courtes comme leur plateforme sociale "préférée" a augmenté de plus d'un tiers au cours de l'année dernière.

Cependant, les mêmes données révèlent que presque deux fois plus de femmes de cette tranche d'âge citent Instagram comme leur plateforme "préférée" par rapport à TikTok (23,1 % contre 12,0 %, respectivement).

Les jeunes hommes sont encore plus susceptibles de choisir Instagram plutôt que TikTok, mais - et c'est peut-être la plus grande surprise de cet ensemble de données - les hommes âgés de 16 à 24 ans sont en fait plus susceptibles de citer Facebook comme leur plateforme sociale préférée que de choisir TikTok (10,5 % contre 7,7 %, respectivement).

Il est également intéressant de noter que WhatsApp se classe deuxième dans cette tranche d'âge, les jeunes femmes et les jeunes hommes plaçant la plateforme de messagerie préférée du monde devant TikTok.

Les choix en matière de médias sociaux ne sont pas une équation à somme nulle

Nous espérons que toutes ces données vous ont déjà fourni de nombreux éléments pour vos plans de médias sociaux pour 2023.

Cependant, pour moi, le tableau le plus précieux pour la planification des médias sociaux dans nos rapports Digital 2023 explore les chevauchements entre les publics des médias sociaux.

J'ai parlé de ce graphique dans plusieurs de mes analyses récentes, mais nous avons amélioré la méthodologie que nous utilisons pour identifier ces chevauchements dans cette série de rapports, de sorte que les résultats de ce dernier ensemble de données sont encore plus représentatifs qu'auparavant.

Et la principale conclusion est que nous avons en fait sous-représenté les chevauchements d'audience dans nos rapports précédents.

En effet, la dernière analyse de Kepios sur les excellentes données de GWI révèle qu'à peine 1 % des utilisateurs d'une plateforme de médias sociaux donnée sont en fait uniques à cette plateforme.

Les données de GWI suggèrent que YouTube a la "plus grande" audience unique de toutes les plateformes de notre analyse.

Cependant, seulement 1 % des utilisateurs de YouTube en âge de travailler déclarent ne pas utiliser d'autres plateformes de médias sociaux, de sorte que le terme "important" n'est peut-être pas le plus approprié dans ce contexte.

De plus, il convient de souligner que les questions de GWI sur YouTube figurent dans une partie différente de son enquête par rapport aux autres plateformes de cette liste, et si la plateforme vidéo figurait parmi tous les autres choix, il est possible que ce chiffre de 1 % soit encore plus bas.

Dans le même temps, aucune autre plateforme sociale ne peut revendiquer une portée unique de 1 % par rapport aux autres plateformes de médias sociaux et, dans de nombreux cas (notamment TikTok, Snapchat et Twitter), seul 1 utilisateur sur 1 000 est unique à cette plateforme.

Les choix de plateformes ne sont pas binaires

Mais si l'on examine ces mêmes données sous un autre angle, ces chevauchements d'audience réfutent également le mythe largement répandu selon lequel les gens "abandonnent" leurs anciennes favorites pour les nouvelles plateformes de médias sociaux.

Par exemple, parmi les utilisateurs mondiaux âgés de 16 à 64 ans :

82,5 % des utilisateurs de TikTok utilisent encore Facebook chaque mois ;

84,3 % des utilisateurs de Telegram utilisent également WhatsApp chaque mois ; et

60,7 % des utilisateurs de Snapchat utilisent également Twitter chaque mois.

Ne vous laissez donc pas distraire par les appâts à clics et les titres mal documentés ; ce qu'il faut retenir, c'est que les gens utilisent toujours un large "portefeuille" de plateformes de médias sociaux différentes chaque mois.

Mais ces données ont également des implications plus profondes pour les spécialistes du marketing.

Si vous espérez augmenter votre portée potentielle, il n'y a en fait aucun avantage à essayer d'être présent sur toutes les plateformes de médias sociaux.

En effet, une présence sur une ou deux des principales plateformes vous permettra d'obtenir la quasi-totalité de la portée dont vous avez besoin.

Par exemple, une combinaison incluant Facebook et YouTube aurait déjà le potentiel de toucher plus de 9 internautes sur 10 en âge de travailler en dehors de la Chine chaque mois.

Et si l'on considère que ces deux applications ont la plus grande audience unique parmi les plateformes sociales financées par la publicité, vous verrez des niveaux de duplication exceptionnellement élevés avec chaque plateforme supplémentaire que vous ajouterez à votre mix au-delà de ces deux-là.

Toutefois, cela ne signifie pas que Facebook et YouTube doivent être vos seuls choix.

Ces résultats ne concernent que l'augmentation de la portée potentielle, et la portée n'est que l'un des paramètres à prendre en compte lors de l'élaboration d'un portefeuille de médias sociaux ou d'un mix média.

Mais la bonne nouvelle est que ces informations sur les chevauchements d'audience devraient également vous permettre de choisir plus facilement la ou les plateformes optimales pour vos besoins.

En d'autres termes, l'activité sur une ou deux des plus grandes plateformes vous permettra de "cocher la case de la portée", ce qui vous permettra de choisir certaines des plateformes plus petites et plus spécialisées pour différents types d'opportunités créatives, ou peut-être pour bénéficier de coûts publicitaires moins élevés.

Mais en parlant de coûts publicitaires...

Les CPM sociaux connaissent une forte baisse au quatrième trimestre 2022

De nouvelles informations fournies par Skai.io révèlent que le coût pour atteindre les audiences des médias sociaux a considérablement diminué au cours du très important trimestre des "vacances" à la fin de 2022.

L'analyse de la société indique que le total des dépenses publicitaires sur les médias sociaux au cours des trois derniers mois de 2022 a dépassé d'environ 3 % le chiffre équivalent pour la saison des fêtes de 2021.

Parallèlement, les annonceurs ont dépensé 8,4 % de plus en publicités sur les médias sociaux au cours des trois derniers mois de 2022 qu'entre juillet et septembre 2022..

Cependant, les mêmes données révèlent que les plateformes de médias sociaux ont également fourni 57 % d'impressions publicitaires en plus au quatrième trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021.

Ces chiffres ne sont pas invraisemblables compte tenu de l'augmentation de l'utilisation active et du temps passé que nous avons étudiée précédemment, mais ce bond en termes d'impressions est nettement supérieur à l'augmentation annuelle de 3 % des dépenses publicitaires globales que nous avons vue plus haut.

Mais lorsque la croissance des impressions est supérieure à celle des dépenses globales, cela entraîne inévitablement une baisse du coût moyen par impression.

Et les données de Skai fournissent un chiffre clair pour cette baisse : un déclin de 35 % d'une année sur l'autre des CPM des médias sociaux (c'est-à-dire le coût pour fournir 1 000 impressions publicitaires sur les médias sociaux).

Les pressions sur les coûts liées à l'environnement économique actuel ont sans doute joué un rôle dans la baisse des CPM moyens, mais il est possible que l'augmentation significative des stocks ait également joué un rôle.

Donc, si vous avez l'impression de voir plus de publicités sur les plateformes de médias sociaux que jamais auparavant, ces données suggèrent que vous avez probablement raison.

Le marketing de recherche poursuit sa croissance

Ces tendances ne se limitent cependant pas à la publicité sur les médias sociaux, et les données de Skai montrent des tendances similaires dans la publicité de recherche mondiale.

Globalement, l'analyse par la société de milliards de dollars de dépenses publicitaires révèle que les annonceurs ont dépensé 7 % de plus en annonces de recherche au quatrième trimestre 2022 qu'au cours des trois derniers mois de 2021.

Cependant, comme nous l'avons vu dans les tendances publicitaires sur les médias sociaux, le nombre total d'impressions servies a augmenté beaucoup plus rapidement que les dépenses publicitaires totales.

En effet, les données de Skai indiquent que les moteurs de recherche ont diffusé 23 % d'impressions publicitaires de plus au cours des vacances 2022 qu'au cours du quatrième trimestre 2021.

Et pour ajouter au contexte, le nombre d'impressions d'annonces de recherche diffusées au quatrième trimestre 2022 était supérieur de plus de 30 % au nombre d'annonces diffusées au cours des trois mois précédents.

En conséquence, nous avons assisté à une baisse constante des taux moyens de coût par clic (CPC) des recherches en 2022, le chiffre moyen pour le quatrième trimestre s'établissant à seulement 0,60 USD par clic.

C'est environ 12 % de moins que ce que les spécialistes du marketing payaient à la fin de 2021, et c'est également 7 % de moins que le prix moyen pour la période allant de juillet à septembre 2022.

Mais ces tendances en matière de publicité sur les moteurs de recherche sont encore plus intéressantes si l'on considère l'un des autres grands sujets du marketing de ces derniers mois : l'évolution des comportements de recherche dans le monde.

L'année dernière, à la même époque, nous avons exploré un certain nombre de tendances dans les comportements de recherche en ligne dans le monde.

Cependant, pour nous rappeler que les tendances historiques ne sont pas toujours un indicateur fiable des comportements futurs, ces tendances n'ont pas évolué comme nous le pensions.

Dans certains cas, le changement s'est accéléré, comme dans l'adoption croissante de la recherche et de la découverte sociales.

Mais dans d'autres cas, comme l'utilisation des assistants vocaux, nous avons en fait assisté à un renversement de la croissance que nous avions observée au début de 2022.

Pour approfondir : Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont chacune de ces tendances se manifeste, consultez cet article pour en savoir plus sur l'évolution des comportements de recherche dans le monde.

Temps passé à utiliser les mobiles

L'un des titres les plus juteux du rapport de cette année est que l'utilisateur moyen de mobiles passe désormais plus de 5 heures par jour à utiliser son téléphone.

L'analyse de data.ai révèle que les utilisateurs ont passé sept minutes supplémentaires par jour à utiliser des smartphones en 2022 par rapport à l'année précédente, ce qui équivaut à une augmentation de 2,4 % en glissement annuel.

En supposant que la personne moyenne dort entre 7 et 8 heures par jour, ces chiffres indiquent que nous passons désormais environ 30 % de notre vie éveillée à utiliser nos téléphones.

L'analyse de data.ai est basée sur une sélection de grands marchés, mais si cette moyenne se vérifiait pour l'ensemble des utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, notre utilisation combinée des téléphones mobiles atteindrait le chiffre stupéfiant de 10 billions d'heures par an, soit l'équivalent de 1,1 milliard d'années d'existence humaine collective.

Parallèlement, data.ai indique que les utilisateurs mondiaux d'Android passent plus de 40 % de leur temps mobile à utiliser des applications sociales et de communication, ce qui signifie qu'ils passent désormais en moyenne plus de deux heures par jour à utiliser ces services sur leur seul téléphone mobile.

Les applications photo et vidéo représentent la deuxième plus grande part du temps mobile, soit un quart du total quotidien.

Ensemble, ces deux catégories d'applications représentent plus des deux tiers des activités mobiles quotidiennes des utilisateurs d'Android.

La navigation sur le Web arrive en troisième position, mais avec seulement 8,1 % du temps mobile total, il est clair que les applications natives représentent la grande majorité de l'activité mobile d'aujourd'hui.

Il est toutefois intéressant de noter que les jeux ne représentent que 8 % du temps quotidien moyen de l'utilisateur Android type.

Cependant, malgré cette part relativement faible, les jeux mobiles représentent la plus grande part des dépenses des consommateurs, et ce, tant sur le Google Play Store que sur l'App Store d'iOS.

Laissés à nos propres appareils

Mais même si notre temps mobile moyen augmente, les dernières données de GWI montrent que les ordinateurs représentent toujours une part importante du temps connecté des internautes.

Les téléphones mobiles sont depuis longtemps l'appareil dominant pour l'utilisation d'Internet dans la plupart des économies en développement, mais GWI rapporte que les PC, les ordinateurs portables et les tablettes représentent toujours plus de la moitié du temps de connexion des personnes dans 18 des 46 pays pour lesquels ces données sont disponibles.

Et, fait crucial, les ordinateurs dominent toujours les activités en ligne aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans la majeure partie de l'Europe.

Les Belges et les Danois passent la plus grande partie de leur temps sur internet à utiliser des appareils à grand écran, avec respectivement 42,5 % et 45 %.

À l'autre bout du spectre, les internautes d'Indonésie, de Thaïlande, d'Inde et de Chine passent plus de 60 % de leur temps de connexion à l'aide d'un téléphone portable.

Mais pour mettre ces chiffres en perspective, GWI indique également que la possession d'ordinateurs portables et de tablettes n'a cessé de diminuer au cours des derniers mois.

Moins de 6 internautes en âge de travailler sur 10 déclarent posséder un ordinateur portable ou de bureau aujourd'hui, bien que l'utilisation de dispositifs partagés et d'ordinateurs fournis par l'employeur signifie qu'un peu moins de deux tiers des internautes utilisent toujours un ordinateur d'une certaine description pour aller en ligne.

En raison de ce déclin de la possession d'un ordinateur, nous pouvons nous attendre à ce que l'équilibre du temps d'utilisation des appareils continue à se déplacer vers le mobile au cours de l'année 2023.

Toutefois, les ordinateurs continueront à jouer un rôle important dans le comportement de nos publics pendant au moins les quelques années à venir, ce qui signifie que l'expression "mobile first" ne doit pas signifier "mobile only".

Meta continue de réviser ses chiffres sur la portée des publicités

Dans le cadre d'une tendance que nous suivons depuis un certain temps maintenant, Meta semble apporter des " corrections " plus régulières aux chiffres qu'elle communique sur la portée publicitaire potentielle de ses différentes plateformes.

Pour le contexte, ces corrections ne sont pas nouvelles, et au cours des 13 années pendant lesquelles j'ai collecté et analysé ces données, la société a apporté une correction en moyenne tous les 12 à 18 mois.

Toutefois, mon analyse indique que la société a procédé à une révision significative de ses chiffres au cours d'au moins 4 des 6 derniers trimestres.

Et la fréquence de ces corrections rend difficile l'identification de ce qui se passe réellement.

Par exemple, les dernières données de l'entreprise montrent une baisse importante de la portée des publicités Facebook dans presque tous les pays du monde au cours des trois derniers mois, seuls six pays n'ayant pas enregistré de baisse.

En outre, le chiffre de la portée des publicités pour ces six pays n'a pas changé depuis octobre, ce qui signifie que nous n'avons pas vu d'augmentation de la portée potentielle dans aucun pays du monde au cours des trois derniers mois.

Et nous constatons un schéma presque identique dans les chiffres de portée publicitaire d'Instagram également, avec seulement trois pays qui ne sont pas affectés par les corrections.

De même, ces trois pays n'ont vu aucun changement dans la portée d'Instagram déclarée au cours du dernier trimestre.

Mais compte tenu des rôles différents et des trajectoires de croissance historiques de ces deux plateformes, il est assez sûr de dire que ces changements sont plus probablement le résultat d'une purge à grande échelle des comptes dupliqués et inauthentiques que le résultat d'un exode soudain des utilisateurs.

Certes, le nombre d'utilisateurs des plates-formes est amené à fluctuer au fil du temps, mais, à moins d'une panne technique de grande envergure, la constance des baisses dans toutes les régions du monde suggère que les révisions de l'entreprise ont joué le plus grand rôle dans ces changements récents.

Réduction du potentiel d'atteinte

Indépendamment des raisons pour lesquelles ces chiffres ont chuté, le résultat reste le même : Meta indique aux annonceurs qu'ils peuvent désormais atteindre moins d'utilisateurs sur ses plateformes que ce que l'entreprise avait estimé précédemment.

Au niveau mondial, les derniers chiffres de Meta indiquent que les publicités Facebook touchent désormais 127 millions d'utilisateurs de moins que les mêmes outils rapportés à la même époque l'année dernière, ce qui équivaut à une baisse de 6 % en glissement annuel.

Instagram a cependant connu une "correction" encore plus importante, les données de l'entreprise montrant une baisse de 160 millions d'utilisateurs au cours de l'année écoulée, soit un déclin de près de 11 %.

Messenger n'a pas non plus échappé aux révisions, et les chiffres de Meta concernant la portée de l'application de chat au début de l'année 2023 sont inférieurs de près de 6 % aux chiffres que l'entreprise a communiqués au début de l'année 2022.

Il y a beaucoup plus à dire que ce que nous pouvons couvrir dans cet article, alors rendez-vous sur cette analyse approfondie si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble.

Les publicités TikTok touchent plus d'un milliard d'adultes

Mais dans des nouvelles plus encourageantes pour les annonceurs, les chiffres publiés dans les ressources publicitaires de TikTok révèlent que les publicités sur la plateforme de vidéos courtes atteignent désormais plus d'un milliard d'utilisateurs de plus de 18 ans.

Il convient de noter que ces chiffres par âge peuvent être quelque peu faussés par les "fausses déclarations" d'âge, où les utilisateurs déclarent eux-mêmes une date de naissance qui ne correspond pas à la réalité.

Cependant, même si les chiffres de TikTok sur la portée des publicités représentaient des utilisateurs de tous âges, ils restent très impressionnants.

De plus, les propres données de l'entreprise indiquent que la portée publicitaire de TikTok a bondi de 11 % au cours des trois derniers mois seulement, avec des chiffres suggérant plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs entre octobre 2022 et janvier 2023.

En outre, les mêmes données indiquent que la portée publicitaire de TikTok a augmenté de près de 19 % depuis l'année dernière à la même époque, avec 166 millions de nouveaux utilisateurs, ce qui porte le dernier total à 1,05 milliard.

Les dernières données indiquent en effet que Twitter a également augmenté son audience publicitaire au cours des derniers mois.

Les chiffres publiés dans les outils publicitaires de l'entreprise indiquent que la portée globale a augmenté de 12 millions d'utilisateurs depuis octobre 2022, et de 120 millions d'utilisateurs depuis l'année dernière à la même époque.

Il convient de noter que les chiffres de portée publicitaire de Twitter ont toujours été sujets à d'importantes fluctuations - même sur de courtes périodes - et que ce chiffre de portée totale inclut probablement un certain nombre d'entités "non humaines" (par exemple, des entreprises, des groupes de musique, des comptes pour animaux domestiques, etc.)

Cependant, l'analyse par Kepios des données de trafic web et de l'utilisation des applications mobiles ne montre aucun signe de l'"exode" que beaucoup prédisaient au moment de l'acquisition de Musk.

Pour en savoir plus : Lisez notre point de vue sur les raisons pour lesquelles Twitter peut encore être un "diamant brut" dans cet article approfondi.

Approfondir le sujet

Le rapport de cette année regorge de données et d'informations fascinantes, mais pour gagner du temps, nous allons les résumer ici à quelques titres et renvoyer à une série d'articles qui vous permettront d'en savoir plus.

L'audio en ligne capte davantage notre attention

Les gens passent plus de temps que jamais à utiliser des services de musique en continu et à écouter des podcasts, mais l'histoire est plus compliquée lorsqu'il s'agit de "social audio".

Lisez l'histoire complète dans cet article de fond.

Les barrières de la blockchain

Après avoir connu une grande effervescence à la même époque l'année dernière, de nombreux internautes semblent s'être refroidis sur les cryptomonnaies et les NFT.

L'effondrement des valorisations, une vague apparemment sans fin de piratages, de scandales et d'escroqueries, et le peu de possibilités d'utiliser les monnaies numériques au-delà de la spéculation sur les investissements font que beaucoup de gens restent sceptiques.

Cependant, la crypto est loin d'être morte.

Découvrez-en davantage dans cet article approfondi.

Le Metaverse à l'envers ?

De même, les données sur les utilisateurs actifs suggèrent que les mondes virtuels peinent à accroître leur base d'utilisateurs.

Les données les plus récentes continuent de démontrer l'attrait généralisé de certains de ces environnements, mais les chiffres pour d'autres mondes montrent déjà un déclin.

Creusez plus loin dans cet article.

La montée en puissance des "wearables"

Environ trois internautes sur dix en âge de travailler possèdent aujourd'hui une forme de dispositif "smart wrist", comme une smartwatch ou un tracker de fitness.

En outre, les données montrent que cette cohorte est désormais plus susceptible de posséder une smartwatch (22,5 %) qu'une console de jeux (20,3 %).

Découvrez l'ensemble du tableau dans cet article approfondi.

LinkedIn reaches a new milestone

Les derniers chiffres de LinkedIn sur la portée des publicités montrent que le réseau social professionnel préféré du monde compte désormais plus de 900 millions de membres inscrits.

Notre analyse indique que seul un tiers de ces utilisateurs sera probablement actif sur la plateforme chaque mois, mais LinkedIn offre toujours une proposition convaincante pour les spécialistes du marketing.

Apprenez-en davantage dans cet article approfondi.

Tendances de la finance en ligne

Notre analyse suggère que la perturbation numérique n'a pas encore livré tout son potentiel dans le monde des services bancaires et financiers.

Et si les données confirment que de nombreuses personnes utilisent déjà la finance connectée, l'utilisateur type n'est probablement pas celui que vous attendez.

Découvrez la situation dans cet article approfondi.

Les perspectives pour 2023

Nous espérons que toutes ces données et analyses vous ont permis de vous faire une idée précise de l'état actuel du numérique.

Mais à quoi ressemble l'année à venir ?

Voici quelques-uns des éléments à surveiller dans nos prochains rapports trimestriels Statshot :

The rise of creative AI: Tools like ChatGPT, Dall•E, Midjourney, Stablediffusion, and Synthesia are just the beginning of a coming wave of “creative” AI. Expect exponential improvements in performance, powerful, real-world applications, and an escalation in the debates around legalities, ethics, and the potential for misuse.

L'essor de l'IA créative : des outils comme ChatGPT, Dall-E, Midjourney, Stablediffusion et Synthesia ne sont que le début d'une nouvelle vague d'IA "créative". Attendez-vous à des améliorations exponentielles des performances, à des applications puissantes dans le monde réel et à une escalade des débats sur les aspects juridiques, l'éthique et les risques d'abus.

Un marketing plus ciblé : L'évolution vers une activité Internet plus réfléchie et le désir d'éviter de "perdre du temps" continueront à remodeler les activités en ligne. Cette évolution sera intéressante en soi, mais elle pourrait avoir des implications particulières pour les annonceurs. Les utilisateurs n'auront peut-être que des possibilités limitées d'échapper entièrement aux publicités interruptives, mais le marketing qui apporte consciemment une valeur ajoutée à la vie des gens - et que ceux-ci recherchent activement - sera le mieux placé pour réussir.

Impacts macroéconomiques : Alors que le monde poursuit sa pénible traversée de la polycrise, nous serons à l'affût de signes montrant que les gens rationalisent leurs abonnements en réponse à des pressions financières, ou modifient leurs comportements en matière d'information en réponse à des besoins de bien-être mental. Il est également de plus en plus probable que les tensions géopolitiques entraînent de nouvelles sanctions et l'interdiction de certaines plateformes, ce qui pourrait modifier radicalement les comportements des utilisateurs et le paysage numérique au sens large.

Repenser le social : Les plateformes que nous qualifions actuellement de "sociales" continueront d'élargir leur influence dans nos vies, en remodelant les endroits où nous cherchons des informations, la façon dont nous consommons des divertissements, et les opinions et actions qui influencent notre vision du monde. Les conversations et les expériences partagées resteront une composante essentielle de ces offres, mais il existe des raisons de plus en plus convaincantes de "dégrouper" ces plateformes et d'aller au-delà des termes fourre-tout comme "médias sociaux".

Surcharge d'informations erronées : Malheureusement, nous nous attendons à voir de plus en plus d'organes de presse déformer volontairement les faits lorsqu'ils rendent compte des tendances numériques, et l'essor d'outils tels que ChatGPT pourrait amplifier encore ces fausses déclarations par le biais du "recyclage" du contenu. Par conséquent, il n'a jamais été aussi important de trouver des données précises et représentatives pour éclairer les décisions marketing. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serons là pour vous aider, en vous apportant les toutes dernières conclusions fiables des meilleurs chercheurs du monde tout au long de 2023 et au-delà.

C'est (presque) tout pour le moment, mais vous aimeriez peut-être savoir que nous commencerons à publier nos rapports nationaux locaux Digital 2023 à la mi-février - vous les trouverez tous ici dès qu'ils seront prêts.

Et enfin...

Disclosure: Simon Kemp est un ambassadeur de marque pour GWI et pour data.ai.