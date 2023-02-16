L'Évolution du Digital en France en 2023

Note : cet article est basé sur le rapport Digital 2023 Global Overview Report - produit en partenariat avec Meltwater et We Are Social. Voir l'article de Simon Kemp sur l'évolution du monde du digital en 2023. Téléchargez gratuitement le Rapport mondial sur le Digital 2023.

Le Digital Report France 2023 dresse le portrait des comportements des Français en ligne. Le rapport révèle que 92,6% des Français sont connectés à Internet, tandis que 80,5% utilisent les réseaux sociaux. Chaque mois, les Français consultent en moyenne 5,7 plateformes de réseaux sociaux, avec Facebook en tête pour 73% d'entre eux, suivi de WhatsApp, Instagram, Messenger, Snapchat, TikTok, Twitter et Pinterest. TikTok est en quatrième position pour les plateformes préférées des Français, avec une augmentation du temps passé sur l'application de 18 minutes par rapport à l'année précédente.

Sommaire

Les réseaux sociaux préférés des Français

Près d'un Français sur trois (31,6%) utilise les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les marques et les produits. Plus de 96% des internautes français de 16-64 ans possèdent un smartphone, tandis que 25% d'entre eux ont une montre ou un bracelet connecté, 15% ont un abonnement à un service de TV streaming et 15% ont des objets connectés pour la maison. Les Français passent en moyenne 5h26 par jour sur Internet, soit une baisse de sept minutes par rapport à l'année précédente, et 1h55 sur les réseaux sociaux, avec une hausse de neuf minutes.

Les Français se connectent de plus en plus via divers appareils

Le rapport montre également que 81% des Français connectés de 16-64 ans jouent à des jeux vidéo, dont 57,6% sur leurs smartphones et 35% sur une console de salon. Les Français passent en moyenne 59 minutes par jour à jouer sur une console de jeux vidéo. Concernant les contenus audio, 34,4% des Français écoutent de la musique en streaming, 14,4% écoutent des podcasts et 7,6% écoutent des livres audio.

La durée de connexion des Français sur Internet et les médias

Le temps moyen que les Français connectés de 16-64 ans passent sur Internet chaque jour est de 5 heures et 26 minutes, ce qui représente une légère baisse de 7 minutes par rapport à l'année dernière (effet post-COVID). Cependant, leur temps passé sur les réseaux sociaux a augmenté de 9 minutes, pour atteindre 1 heure et 55 minutes.

Les plateformes de streaming ont stimulé l'intérêt des Français pour la télévision, avec une moyenne de 3 heures et 30 minutes par jour passées à regarder des programmes en broadcast ou en streaming, soit une hausse de 12 minutes par rapport à l'année dernière. Les médias restent également très populaires, avec une moyenne de 1 heure et 17 minutes passées à lire des médias print ou en ligne (+11 minutes par rapport à 2022) et 1 heure et 3 minutes consacrées à l'écoute de la radio (+4 minutes).

Quels types de vidéos en ligne regardent les Français ?

Enfin, près de 86% des internautes français de 16-64 ans regardent des vidéos en ligne chaque semaine, avec une préférence pour les vidéos musicales, suivies des vidéos tutorielles et des vidéos en direct. Plus de 17% des Français connectés en âge de travailler regardent des vidéos ou des vlogs d'influenceurs, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Le marché de l'influence continue donc de prospérer !

Le gaming et l'audio ont connu un succès retentissant !

En 2023, la proportion de Français connectés âgés de 16 à 64 ans qui jouent à des jeux vidéo s'élève à près de 81%. Parmi eux, 57,6% utilisent leur smartphone, 35% une console de salon, 33% un ordinateur et 5,3% un casque de VR, soit une hausse de 26% par rapport à l'année précédente.

Le temps de jeu moyen sur console de jeux vidéo est de 59 minutes par jour, soit 4 minutes de plus qu'en 2022. Par ailleurs, 17% des internautes français regardent des vidéos de gaming en ligne.

En ce qui concerne les contenus audio, 34,4% des Français connectés en âge de travailler écoutent de la musique en streaming, soit une augmentation de 5,8% par rapport à l'année dernière. Le temps d'écoute moyen est de 1h16 par jour.

En outre, 14,4% des personnes écoutent des podcasts (une hausse de 15%), pour une durée moyenne de 35 minutes par jour, et 7,6% écoutent des livres audio (une hausse de 15% également).



Quelques informations supplémentaires

Selon Semrush, après Google et YouTube, le troisième site Web le plus visité par les Français est Pornhub (cependant, il est en 10ème position selon le classement de Similarweb). Wikipedia, Amazon, Le Bon Coin, Le Monde et l'Equipe.fr figurent également dans le classement des 20 sites les plus visités selon les deux outils.



Plus de 14% des Français connectés de 16-64 ans utilisent chaque semaine les assistants vocaux (tels que Siri ou Google assistant) pour accéder au web, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. 10,5% d'entre eux utilisent des outils de reconnaissance d'images (Google Lens, Pinterest Lens, etc.) chaque mois, soit une augmentation de 26,5% par rapport à l'année précédente.



33,3% des Français connectés en âge de travailler utilisent chaque mois un service de banque, d'investissement ou d'assurance en ligne ou via une application. 15,5% utilisent un service de paiement mobile (comme Apple Pay ou Samsung Pay) et 7,7% possèdent une forme de cryptomonnaie.



Les Français restent assez prudents quant à leurs comportements en ligne : environ 50% des internautes de 16-64 ans déclinent parfois les cookies et se sentent concernés par la véracité des informations sur Internet. 43% expriment de l'inquiétude quant à l'utilisation de leurs données et 36% préfèrent naviguer de manière anonyme sur le web. En revanche, 27,5% sont à l'aise avec les applications de "tracking" (de sport, de bien-être, de sommeil, etc.).



En termes de téléchargement d'applications mobiles (hors jeux mobiles), Whatsapp, TikTok et Doctolib se suivent sur le podium. TikTok figure en haut du classement des applications où les consommateurs dépensent le plus, suivi de Deezer, Disney + et Tinder.



Les Français se tournent également de plus en plus vers le commerce en ligne : 53,7% des Français connectés de 16-64 ans ont acheté un produit ou un service en ligne (+6% par rapport à l'année précédente), 23,3% ont acheté des courses alimentaires en ligne et 19,2% ont acheté un produit d'occasion en ligne. Pour 75% d'entre eux, les frais de livraison gratuits sont la principale motivation pour acheter en ligne.



Le marché de la publicité sur les réseaux sociaux en France se porte très bien, avec une augmentation des dépenses publicitaires de 9% par rapport à l'année précédente, soit une valeur estimée de plus de 3 milliards de dollars par an selon Statista. L'influence continue également de croître, avec une valeur estimée de plus de 386 millions de dollars par an, soit une augmentation de 57 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

N'hésitez pas à consulter l'intégralité de notre rapport pour obtenir davantage de données et de tendances !