Chez Meltwater, nous croyons qu’il est important de rendre les insights plus accessibles à tous, pas seulement aux analystes. C’est pourquoi nous avons investi dans Meltwater Copilot, qui combine la puissance de l’IA de Microsoft avec notre technologie de données et d’analytique inégalée.

Meltwater Copilot est un coéquipier IA conçu pour faciliter l’accès aux insights. Il fonctionne avec Microsoft Teams et les applications Office, permettant à toute votre organisation d’accéder aux données de la plateforme Meltwater via les outils que vous utilisez déjà au quotidien.

Et le plus pratique dans tout ça ? Pas besoin d’être un expert de Meltwater ni de suivre une formation. Quand vous voulez récupérer des données depuis la plateforme, il suffit de poser vos questions en français courant, comme si vous parliez à un collègue. Vos équipes gagnent ainsi du temps, travaillent plus efficacement, et trouvent rapidement les réponses qu’il leur faut, au moment où elles en ont besoin.

Découvrez comment Meltwater Copilot peut offrir à votre équipe un meilleur accès aux insights.

Bien souvent, des insights précieux sont centralisés dans une seule équipe, alors qu’ils pourraient profiter à toute l’organisation. Résultat : les autres départements n’y ont pas accès ou doivent passer par un expert déjà très sollicité... et attendre une réponse qui prend du temps.

Dans ces conditions, au lieu de pouvoir s’appuyer sur des insights en temps réel, de nombreuses entreprises se contentent de données rétrospectives : résultats de campagnes, portée des messages ou mentions de la marque.

Ces données restent utiles pour analyser le passé et ajuster les stratégies à venir, mais dans un environnement agile, il est tout aussi crucial de savoir ce qui se passe maintenant. Et surtout, les équipes doivent être capables d’interpréter ces données en temps réel pour prendre les bonnes décisions rapidement, s’adapter aux évolutions et rester compétitives.

Lors du Meltwater Summit en 2024, Steve Clayton, Vice-président de la stratégie de communication chez Microsoft, a déclaré :

« Nous sommes submergés d’informations. Personne ne demande plus d’informations. Ce dont nous avons besoin, ce sont de véritables insights. »

Ainsi, même si avoir accès à un large éventail de sources de données en ligne est un avantage, il est tout aussi essentiel de pouvoir identifier quelles données, dans cet océan d’informations, sont réellement pertinentes pour votre entreprise. C’est là que l’intelligence artificielle peut faire la différence : elle permet d’extraire les données les plus pertinentes, de les classer par ordre d’importance, puis de vous les présenter de manière claire et facile à comprendre.

« Chez Meltwater, notre objectif est de faire en sorte que la technologie réponde aux besoins de nos utilisateurs. Notre priorité est de donner à nos clients les moyens d’obtenir des résultats remarquables grâce à des solutions qui simplifient réellement leurs flux de travail et leurs efforts.» — Chris Hackney, Chief Product Officer, Meltwater.

Cette démocratisation des insights peut considérablement améliorer la prise de décision et les résultats, non seulement pour les équipes RP et marketing, mais à l’échelle de toute l’entreprise. Cela permet aussi aux analystes de données de se concentrer sur des tâches plus complexes et à forte valeur ajoutée.

Nous sommes impatients de vous voir adopter Meltwater Copilot avec Microsoft Teams. Pour en savoir plus, consultez la page produit ici. https://www.meltwater.com/en/meltwater-copilot