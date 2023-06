Si en 2020, le volume total de données créées représentait 64,2 zettaoctets, on estime qu’il devrait atteindre 180 zettaoctets en 2025 (source). L’avènement de l’ère du Big Data impacte irrémédiablement les entreprises. En effet, en 2015, elles géraient 2,4 zettaoctets de données et leur volume double tous les deux ans (source).

À la question posée par Mick Lévy, Directeur de l’Innovation Business chez Business & Decision, “La data est-elle vraiment le pétrole du XXIème siècle ?”, nous répondons par l’affirmative. En témoigne le montant des dépenses mondiales dans les données en 2021 : 215,7 milliards de dollars. Soit une augmentation de 10,1% par rapport à 2020. On prévoit une progression de 12,8% du marché des données d’ici 2025 (source).

La donnée ne prend de la valeur que lorsqu’elle est transformée en information, puis en connaissance. C’est à travers ce processus que l’entreprise acquiert un avantage concurrentiel. Mais encore faut-il que ces données soient de qualité. Effectivement, les organisations n’hésitent pas à investir des sommes considérables afin de disposer de données fiables, car elles constituent un actif de grande valeur (source). C’est là qu’intervient l’enrichissement de données !

Nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir sur ce procédé, les différents types d’enrichissement de données existants et les techniques à utiliser pour réussir l’enrichissement de données.

Sommaire :

Qu’est-ce que l’enrichissement de données ?

L’enrichissement de données désigne une démarche consistant à améliorer, compléter et élargir des données existantes en y additionnant des informations supplémentaires. L’objectif visé est l’amélioration de la qualité de la data afin de prendre de meilleures décisions stratégiques.

Focus sur l’enrichissement de données B2B

Les entreprises B2B sont particulièrement bien positionnées pour collecter et exploiter les données. Elles développent des démarches pour profiter de l’outil puissant que représente la data, pour améliorer leurs stratégies.

L’étude des tendances du Big Data B2B, montre que les organisations du secteur récoltent de plus en plus d'informations externes auprès de data marketplaces. Ces données sont notamment utilisées pour analyser la chaîne d'approvisionnement afin d’anticiper les crises.

Les données collectées par les entreprises B2B sont multiples et leur pertinence est évaluée selon le secteur d’activité. Nous pouvons citer les brevets d’invention, les partenaires, les fournisseurs, le chiffre d’affaires, le nombre d’employés, les projets à venir, les coordonnées ou encore les technologies utilisées.

Pourquoi enrichir une base de données entreprise ?

Si l’enrichissement des données est considéré aujourd’hui comme un point essentiel à prendre en compte dans le développement d’une stratégie d’entreprise, c’est parce que ce processus permet aux organisations de bénéficier de nombreux avantages. Voici les principaux :

Une compréhension plus précise des clients : l’enrichissement des données permet de mieux cerner les besoins et préférences des clients, de dresser plus précisément des personae et d’affûter la personnalisation des interactions.

Un ciblage plus efficace : des données plus riches permettent de mieux qualifier les prospects et cibler les clients selon une meilleure évaluation de leur potentiel.

Une augmentation de leads qualifiés : ce processus permet une identification des prospects plus pertinente et une optimisation des efforts de génération de leads.

Une meilleure prise de décision : l’analyse de données précises, riches et complètes permet d’en tirer des informations utiles à la prise de décision stratégique.

Quels sont les différents types d’enrichissement de données B2B ?

Nous pouvons compter de nombreux types d’enrichissement de données :

Enrichissement firmographique : ce type d’enrichissement consiste à ajouter des informations sur les entreprises. Nous y trouvons des détails tels que l'adresse, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires oules filiales.

ce type d’enrichissement consiste à ajouter des informations sur les entreprises. Nous y trouvons des détails tels que l'adresse, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires oules filiales. Enrichissement technographique : l’ajout d'informations techniques sur les appareils, les plateformes ou les logiciels utilisés. Cela englobe des données telles que le système d'exploitation, l'appareil mobile ou les applications installées.

l’ajout d'informations techniques sur les appareils, les plateformes ou les logiciels utilisés. Cela englobe des données telles que le système d'exploitation, l'appareil mobile ou les applications installées. Enrichissement comportemental : l’objectif de cette démarche est d’ajouter des informations sur les comportements. Cela concerne des données sur les préférences, les habitudes d'achat, les interactions en ligne, les activités sur les réseaux sociaux ou les réponses aux campagnes marketing.

l’objectif de cette démarche est d’ajouter des informations sur les comportements. Cela concerne des données sur les préférences, les habitudes d'achat, les interactions en ligne, les activités sur les réseaux sociaux ou les réponses aux campagnes marketing. Enrichissement démographique : ici, il s’agit d’ajouter des informations relatives aux caractéristiques démographiques. Cela inclut des données telles que le sexe, l'âge, le sexe, le lieu de résidence, le revenu ou la taille du ménage.

ici, il s’agit d’ajouter des informations relatives aux caractéristiques démographiques. Cela inclut des données telles que le sexe, l'âge, le sexe, le lieu de résidence, le revenu ou la taille du ménage. Enrichissement social : Cet enrichissement concerne les informations sur les profils et les interactions sociales des individus (données provenant de réseaux sociaux par exemple).

L’enrichissement de données suit un processus bien précis afin d’assurer sa qualité et sa pertinence. En voici les étapes clés :

Définissez vos objectifs : quels sont vos objectifs stratégiques ? De quelles informations supplémentaires avez-vous besoin pour les atteindre ?

quels sont vos objectifs stratégiques ? De quelles informations supplémentaires avez-vous besoin pour les atteindre ? Évaluez la qualité des données existantes : analysez la qualité de vos données en identifiant les erreurs ou les informations manquantes.

analysez la qualité de vos données en identifiant les erreurs ou les informations manquantes. Identifiez les sources de données : où pouvez-vous trouver les données nécessaires ? Pensez aux sources commerciales, aux bases de données publiques ou encore aux fournisseurs de données tiers.

où pouvez-vous trouver les données nécessaires ? Pensez aux sources commerciales, aux bases de données publiques ou encore aux fournisseurs de données tiers. Collectez des données supplémentaires : une fois les sources identifiées, vous pouvez passer à la collecte d’informations sur vos prospects et clients B2B.

une fois les sources identifiées, vous pouvez passer à la collecte d’informations sur vos prospects et clients B2B. Nettoyez et normalisez les données : le nettoyage et la normalisation permettent d’assurer l’intégrité et la cohérence des données.

le nettoyage et la normalisation permettent d’assurer l’intégrité et la cohérence des données. Intégrez les données : cette étape consiste à intégrer de nouvelles données dans votre système de gestion de données clients.

cette étape consiste à intégrer de nouvelles données dans votre système de gestion de données clients. Vérifiez la précision des données : maintenant que les nouvelles données sont intégrées, réalisez des vérifications de qualité pour vous assurer de leur précision et fiabilité. Pensez aux comparaisons croisées ou à l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique.

maintenant que les nouvelles données sont intégrées, réalisez des vérifications de qualité pour vous assurer de leur précision et fiabilité. Pensez aux comparaisons croisées ou à l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique. Analysez les données enrichies : vous pouvez désormais les analyser de manière approfondie pour en extraire de l’information exploitable, identifier des tendances et mettre en évidence des corrélations. La datavisualisation peut notamment vous être particulièrement utile à cette étape.

vous pouvez désormais les analyser de manière approfondie pour en extraire de l’information exploitable, identifier des tendances et mettre en évidence des corrélations. La datavisualisation peut notamment vous être particulièrement utile à cette étape. Mettez à jour régulièrement les données : n’oubliez pas que l'enrichissement des données est un processus continu qui nécessite la mise en place de mécanismes pour mettre à jour régulièrement votre base de données.

Quelles techniques pour trouver les données utiles ?

Pour trouver les données qui vous seront utiles à la prise de décision, vous pouvez utiliser un panel très large de techniques. Nous vous en présentons les principales :

La recherche en ligne grâce aux moteurs de recherche qui vous permettront de trouver des informations diverses sur les sites d’entreprises, les articles de presse ou les blogs.

grâce aux moteurs de recherche qui vous permettront de trouver des informations diverses sur les sites d’entreprises, les articles de presse ou les blogs. L’utilisation d’outils de web scraping pour réaliser l’extraction de données à partir de sites web publics. Ils vous permettront d’accéder des listes d’entreprises, de produits ou encore d’informations de contact.

pour réaliser l’extraction de données à partir de sites web publics. Ils vous permettront d’accéder des listes d’entreprises, de produits ou encore d’informations de contact. Analyser les réseaux sociaux vous permet d’une part de récolter des informations sur des prospects et clients potentiels et d’autre part de récolter des données témoignant de la perception de votre entreprise, des besoins des clients et des tendances du marché.

vous permet d’une part de récolter des informations sur des prospects et clients potentiels et d’autre part de récolter des données témoignant de la perception de votre entreprise, des besoins des clients et des tendances du marché. La consultation d’études de marché et de rapports sectoriels peut vous apporter des informations très précises grâce à des analyses approfondies. Ils vous permettront d’évaluer les perspectives de croissance et d’être au fait des tendances du marché.

peut vous apporter des informations très précises grâce à des analyses approfondies. Ils vous permettront d’évaluer les perspectives de croissance et d’être au fait des tendances du marché. Les enquêtes et sondages peuvent également vous permettre de recueillir des données sur les besoins, les préférences, les opinions et les comportements des entreprises.

peuvent également vous permettre de recueillir des données sur les besoins, les préférences, les opinions et les comportements des entreprises. Les services d'enrichissement de données peuvent également vous aider dans vos objectifs. Des entreprises spécialisées utilisent des technologies spécifiques telles qu’une API Meltwater, pour vous fournir des données pertinentes et utiles à votre activité.

Il existe bien d’autres techniques de recherche de données pouvant compléter celles que nous vous avons exposées, comme par exemple les interviews, événements professionnels, réseautage professionnel ou analyse de données internes.

5 cas concrets d'enrichissement de données et résultats obtenus

De nombreuses entreprises ont bénéficié de l’enrichissement de données pour optimiser leur stratégie. Les résultats obtenus sont divers : augmentation des ventes, génération de leads, amélioration du ciblage ou encore optimisation des campagnes marketing. Parmi les plus connus, nous pouvons retrouver :

Procter & Gamble : dans les années 1950, la première entreprise s’est associée à Nielsen pour collecter des données sur ses clients. Cette démarche lui a permis d’adapter ses produits aux besoins des consommateurs et de mieux cibler ses publicités.

: dans les années 1950, la première entreprise s’est associée à Nielsen pour collecter des données sur ses clients. Cette démarche lui a permis d’adapter ses produits aux besoins des consommateurs et de mieux cibler ses publicités. Google : la firme californienne collecte d’énormes quantités de données sur ses utilisateurs afin de mieux cerner leurs intérêts et leurs comportements, dans l’objectif de leur proposer des publicités personnalisées et pertinentes.

la firme californienne collecte d’énormes quantités de données sur ses utilisateurs afin de mieux cerner leurs intérêts et leurs comportements, dans l’objectif de leur proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Amazon : l’entreprise fondée par Jeff Bezos a utilisé l'enrichissement des données pour mieux personnaliser ses recommandations et améliorer les taux de conversion et la satisfaction des clients.

l’entreprise fondée par Jeff Bezos a utilisé l'enrichissement des données pour mieux personnaliser ses recommandations et améliorer les taux de conversion et la satisfaction des clients. Netflix : la plateforme de streaming analyse les données de visionnage de ses utilisateurs pour les fidéliser et augmenter leur engagement en personnalisant ses recommandations.

la plateforme de streaming analyse les données de visionnage de ses utilisateurs pour les fidéliser et augmenter leur engagement en personnalisant ses recommandations. Dunnhumby : cette entreprise collecte les données à partir des programmes de fidélité des clients du géant de la grande distribution britannique Tesco, afin de vendre des analyses à ses principaux fournisseurs via un portail en self-service. Le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2021-2022 dépasse ainsi 423 millions d’euros.

Ainsi, le Rapport Martre de 1994 mettait d'ores et déjà en évidence l’importance de disposer de données riches et de qualité, pour les transformer en informations utiles à la prise de décision, et ainsi disposer d’un avantage concurrentiel (source).

