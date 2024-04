Dans le domaine des relations publiques et de la communication, les hypothèses n'ont plus cours. L'époque où l'on se fiait à son instinct pour planifier les stratégies de relations publiques est révolue - le temps est venu de prendre des décisions plus intelligentes, fondées sur des données concrètes. Mais par où commencer ?

Nous avons créé ce guide pour vous montrer comment les données peuvent être utilisées à tous les stades de l'activité de relations publiques et de communication afin de prendre des décisions mieux informées, d'obtenir des résultats plus solides et de prouver votre valeur aux parties prenantes.

Le guide couvre les points suivants

Comment les données peuvent-elles stimuler l'engagement des médias

Utiliser les données pour préserver votre réputation

Segmentation plus intelligente de l'audience grâce aux données

Mesurer le retour sur investissement des relations publiques et en rendre compte

Questions à poser aux vendeurs

Téléchargez "Le guide des relations publiques basées sur les données" et découvrez comment les données peuvent permettre à vos stratégies de communication d'atteindre de nouveaux sommets.