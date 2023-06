Près de 60% des salariés jugent utile la communication interne en entreprise (source). Dans le monde des affaires moderne, une communication interne efficace est devenue un facteur clé de succès. Une stratégie bien pensée et bien mise en œuvre est essentielle pour créer un environnement de travail dynamique, favoriser l'engagement des employés, améliorer la collaboration et renforcer la culture d'entreprise.

Que ce soit pour transmettre les objectifs stratégiques, faciliter la gestion du changement ou promouvoir la cohésion au sein de l'organisation, la communication interne offre de nombreux avantages et contribue à la réussite globale de l'entreprise. Dans cet article, nous allons explorer les enjeux majeurs qui en découlent et son impact sur les performances organisationnelles.

Sommaire :

Qu’est-ce qu’une stratégie de communication interne ?

Une stratégie de communication interne est un plan élaboré et structuré, visant à faciliter la circulation des informations entre les membres d'une organisation, à tous les niveaux hiérarchiques. Elle a pour objectif de mettre en place des canaux clairs et efficaces, de favoriser l'échange d'informations pertinentes et de promouvoir l'engagement des employés.

La première étape d'une stratégie de communication interne consiste à définir clairement les objectifs que l'entreprise souhaite atteindre. Ces objectifs peuvent être variés : renforcer l'engagement des employés, diffuser de manière cohérente les informations, promouvoir la culture d'entreprise ou encore faciliter la gestion du changement. Ils doivent être en adéquation avec les objectifs globaux de l'entreprise.

Il est également essentiel d'identifier le public cible de la communication interne. Cela peut inclure l'ensemble des employés, ou des segments spécifiques, tels que les cadres supérieurs, les gestionnaires ou les équipes opérationnelles. Comprendre les besoins et les attentes de ce public permettra de personnaliser les messages et les canaux.

La définition de messages est une autre étape importante. Ils doivent être clairs, concis et pertinents pour le public cible, mais également cohérents avec les valeurs de l'entreprise. En définissant ces messages clés, la société peut s'assurer que les informations essentielles sont transmises de manière efficace et impactante.

Concrètement, cette stratégie peut inclure des actions telles que l'utilisation de canaux variés (newsletter numérique par exemple), l'organisation de réunions régulières avec les employés, l'encouragement de la communication bidirectionnelle, la reconnaissance et la récompense des missions, la création d'une culture de communication ouverte et la mise en place de formations continues sur les compétences de communication.

Quels sont les types de stratégies de communication interne ?

La communication interne vise à encourager les échanges entre les collaborateurs d'une organisation et peut prendre plusieurs formes. Découvrez les différents types de stratégies adaptées aux besoins spécifiques de chacun :

La communication descendante, qui se caractérise par un flux d'informations allant du niveau supérieur de l'organisation vers les employés. Elle est souvent utilisée pour transmettre les objectifs, les décisions, les politiques et les directives de l'entreprise. Elle peut se faire à travers des réunions, des lettres d'information, des courriels, des intranets, des affichages, etc.

La communication ascendante, qui permet aux employés de transmettre leurs messages aux responsables ou à la direction. Cela crée un environnement de travail participatif et encourage l'engagement des employés. Les canaux de communication ascendante peuvent inclure des boîtes à idées, des enquêtes de satisfaction, des réunions d'équipe ou encore des entretiens individuels.

La communication horizontale, qui se produit entre les membres d'une même équipe, d'un même département ou entre différentes équipes. Elle favorise la collaboration, l'échange d'informations, le partage de bonnes pratiques et la résolution de problèmes. Ce type de communication peut passer par les réunions d'équipe, des outils de collaboration en ligne, des groupes de discussion, des formations internes, etc.

La communication transversale, qui favorise la coordination, la compréhension mutuelle et la résolution de problèmes complexes en établissant des échanges entre différents niveaux hiérarchiques et départements de l'organisation.

La communication informelle désigne les interactions non structurées entre les employés au quotidien, telles que les échanges dans les espaces de pause ou les conversations informelles. Ces interactions jouent un rôle essentiel dans le renforcement des relations, la confiance et l'esprit d'équipe au sein de l'entreprise.

Qui s’occupe de la communication interne en entreprise ?

La gestion de la communication interne en entreprise implique la participation de plusieurs acteurs clés.

La direction générale

Tout d'abord, la direction générale joue un rôle essentiel. Ces dirigeants doivent être les principaux communicateurs de l'organisation, transmettant les objectifs stratégiques, les messages clés et les changements importants aux employés. Ils ont la responsabilité de promouvoir la culture d'entreprise, d'incarner les valeurs de l'organisation et de favoriser l'engagement des employés.

Dans de nombreuses organisations, il existe un département ou une équipe dédiée à la communication interne. Ce service est responsable de la planification, de la mise en œuvre et de la gestion globale.

Les ressources humaines

Les ressources humaines participent activement dans cette démarche. Elles collaborent fréquemment avec le service de communication interne pour aligner les initiatives avec les pratiques de gestion des ressources humaines. Les professionnels des ressources humaines sont responsables de la gestion du changement, de la promotion de la culture d'entreprise, de l'engagement des employés et de la résolution des problèmes liés aux relations de travail.

Les gestionnaires et les responsables d’équipe

Les gestionnaires et les responsables d'équipe sont tenus de partager les informations pertinentes avec leurs équipes, d'encourager la communication ouverte et transparente, de fournir des retours d'informations et de favoriser la participation des employés.

Les employés

Enfin, les employés jouent un rôle essentiel en tant qu'ambassadeurs de la communication interne. Certains peuvent être désignés ou volontaires pour aider à diffuser les messages, à expliquer les informations et à encourager la participation de leurs collègues.

Automatisation par des outils

Quant à l'automatisation de la communication interne, elle peut être réalisée à l'aide d'outils technologiques. Ils servent à automatiser certaines tâches, faciliter la diffusion des informations et permettre une communication plus rapide et efficace. L'outil Newsletter de Meltwater, par exemple, est conçu pour aider les entreprises à créer et à diffuser des newsletters internes, à suivre l'engagement des employés et à mesurer l'impact de la communication.

Pour mesurer les effets de votre stratégie, il est recommandé de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation. Voici quelques indicateurs clés que vous pouvez utiliser :

Taux de participation : mesurer le niveau de participation des employés aux différents événements de communication interne tels que les réunions, les formations ou les sessions d'information.

Feedback des employés : obtenir des retours d'informations directs des employés grâce à des enquêtes, des sondages ou des entretiens individuels.

Taux de rétention des salariés : surveiller le taux de rotation du personnel dans votre organisation.

Taux de productivité : comparer les indicateurs de productivité avant et après la mise en œuvre de votre stratégie de communication interne.

Analyse des indicateurs de performance : identifier les indicateurs clés de performance spécifiques à votre organisation et mesurer les changements au fil du temps.

Tout d'abord, il convient de définir des objectifs clairs pour cette stratégie. Ils peuvent inclure l'amélioration de l'engagement des employés, la diffusion cohérente des informations ou la gestion du changement. En ayant des buts précis en tête, vous pourrez concentrer vos efforts et mesurer plus facilement les résultats.

Plusieurs aspects sont essentiels à la réussite d’une communication interne :

Connaître son public cible : comprendre ses besoins, ses attentes et ses préférences. Tenir compte des différents groupes d'employés et adapter sa communication en conséquence. Une approche personnalisée renforcera l'impact de vos messages.

: comprendre ses besoins, ses attentes et ses préférences. Tenir compte des différents groupes d'employés et adapter sa communication en conséquence. Une approche personnalisée renforcera l'impact de vos messages. Choisir les bons canaux de communication : sélectionner les plus appropriés pour atteindre le public cible. Utiliser une combinaison de canaux tels que les réunions, les courriels, les bulletins d'information électroniques, les plateformes de collaboration en ligne, les outils de messagerie, pour maximiser l'efficacité de la stratégie.

: sélectionner les plus appropriés pour atteindre le public cible. Utiliser une combinaison de canaux tels que les réunions, les courriels, les bulletins d'information électroniques, les plateformes de collaboration en ligne, les outils de messagerie, pour maximiser l'efficacité de la stratégie. Être clair et concis : communiquer de manière claire, concise et cohérente. Éviter les messages trop longs ou complexes qui risquent de perdre l'attention des employés.

: communiquer de manière claire, concise et cohérente. Éviter les messages trop longs ou complexes qui risquent de perdre l'attention des employés. Encourager la participation et le feedback : favoriser une communication à double sens en encourageant les employés à participer et à fournir des feedbacks. Créer un environnement ouvert où les employés se sentent à l'aise de poser des questions, de partager leurs idées et de donner leur avis.

: favoriser une communication à double sens en encourageant les employés à participer et à fournir des feedbacks. Créer un environnement ouvert où les employés se sentent à l'aise de poser des questions, de partager leurs idées et de donner leur avis. Évaluer et ajuster la stratégie: utiliser des indicateurs clés tels que le taux de participation, les enquêtes de satisfaction ou encore les retours d'informations. Adapter la stratégie en fonction des résultats et des besoins émergents.

Lors du choix de l'outil idéal pour booster la vie en entreprise, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs clés. Voici quelques considérations importantes :

Définir clairement les objectifs que vous souhaitez atteindre en utilisant l'outil ;

S'assurer que l'outil est convivial et facile à utiliser pour tous les membres de l'organisation ;

Vérifier la capacité de l'outil à s'intégrer aux systèmes et aux processus existants de votre entreprise ;

Veiller à la sécurité des données avec des mesures efficaces, comme le chiffrement des données, les autorisations d'accès, la gestion des identités et la conformité aux réglementations en vigueur ;

Considérer le coût global de l'outil, y compris les frais de licence, les frais de maintenance, les coûts de formation et de support technique.

En ce sens, la mise en place d'une newsletter numérique vous permet d’envoyer facilement des informations aux employés, aux clients, aux investisseurs ou à d’autres membres pertinents et vous aide à tenir les parties prenantes clés informées. Cette démarche est essentielle car les différents groupes au sein de l’entreprise ont besoin d'informations personnalisées selon leurs objectifs.

Lorsqu'elle est bien gérée, la stratégie de communication interne contribue à l'engagement des employés, à l'alignement des objectifs, à la collaboration, à la motivation et à la rétention des talents dans le but d’améliorer les performances globales de l'organisation.

