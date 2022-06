Sosiaalisen median analytiikkatyökalu

Meltwater käyttää sosiaalisen median analysointiin älykkäitä algoritmeja, jotta asiakkaidemme on mahdollista saada tarkempaa tietoa kaikista sosiaalisen median käyttäjistä ja heidän väestötiedoistaan. Meltwaterin tekoäly kokoaa yhteen erilaisia asiakassegmenttejä kiinnostuksen kohteiden perusteella ja auttaa ymmärtämään, mistä eri somekäyttäjät ja organisaation seuraajat ovat kiinnostuneita.

Älykkäiden väestötietojen ansiosta organisaatioiden on mahdollista saada parempi käsitys kohdeyleisöstä ja siitä, mitä medioita he seuraavat, mitä brändejä he suosivat, missä somekanavissa he ovat ja mitä vaikuttajia he seuraavat.