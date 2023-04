Miten vaikutamme?

Yhtiöllä on yksitasoinen hallitusrakenne, joka koostuu vähintään yhdestä ja enintään kahdesta executive-tason johtajasta ja vähintään kolmesta ja enintään viidestä yhtiön osakkeenomistajien hallituksen sitovasta ehdotuksesta valitsemasta ei-executive-tason johtajasta. Yhtiön kokonaisjohto kuuluu hallitukselle. Executive-tason johtajat vastaavat muun muassa yhtiön liiketoiminnan yleisestä ja päivittäisestä johtamisesta, johon kuuluu mm. yhtiön strategioiden ja toimintalinjojen laatiminen, tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen, asianmukaisen organisaation varmistaminen, toimintasuunnitelmien ja -budjettien laatiminen sekä sen varmistaminen, että yhtiön toimintaa, kirjanpitoa ja varainhallintaa valvotaan asianmukaisesti, ja tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavien tutkimusten tekeminen.

Muut kuin executive-tason johtoon kuuluvat johtajat valvovat yhtiön toimintatapoja, johtajien tehtävien hoitamista sekä yhtiön yleisiä asioita. Johto huolehtii yhtiön toiminnan päivittäisestä johtamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi hallituksen jäsentä, ja kolmen henkilön johto. Lisätietoja yhtiön hallituksen ja johdon jäsenistä on osoitteessa https://www.meltwater.com/en/about/management.

Hallituksen kokoonpano noudattaa Norjan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan säännöstön riippumattomuusvaatimuksia (Norwegian Code of Practice for Corporate Governance), joita on viimeksi päivitetty 14. lokakuuta 2021 (the "Norwegian Code"), mikä tarkoittaa, että (i) enemmistö osakkeenomistajien valitsemista hallituksen jäsenistä on riippumaton yhtiön executive-tason johdosta ja olennaisista liikesuhteista ja (ii) vähintään kaksi osakkeenomistajien valitsemista hallituksen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiön suurimmista osakkeenomistajista (osakkeenomistajista, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista).

Sovellettavien Alankomaiden säännösten ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu yksi executive-tason johtaja. Ylivoimainen enemmistö (75 %) hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiöstä ja sen pääosakkaista.