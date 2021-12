Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST)

Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST) opetusta, rahoitusta ja ohjausta tarjoava teknologia-alan koulu tuleville afrikalaisille yrittäjille, jonka sijaitsee Ghanassa, Accran kaupungissa. Me Meltwaterilla uskomme siihen, että kaikissa on potentiaalia – ja tästä syystä haluamme tarjota myös mahdollisuuksia ja oppeja sinne, missä niitä tarvitaan. Tuemme opiskelua myös työntekijöidemme osaamisella: paikan päällä MEST:ssa on aina Meltwaterilaisia, jotka jakavat opiskelijoille tietotaitoaan ja osaamistaan.