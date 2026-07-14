KI, Vertrauen, GEO – und der Weg zum Trusted Advisor Unternehmenskommunikation 2026 steht vor drei gleichzeitigen Verschiebungen: KI demokratisiert Content und erhöht den Effizienzdruck, Vertrauen wird zur knappsten strategischen Ressource, und Generative Engine Optimization (GEO) macht Earned Media wichtiger als je zuvor. Kommunikator:innen, die diese Verschiebungen verstehen, entwickeln sich vom Botschaftsverteiler zum Trusted Advisor. Wer Vertrauen systematisch aufbaut, gewinnt Handlungsspielräume – wer es vernachlässigt, verliert die Licence to operate .

Die Rolle der Unternehmenskommunikation und PR hat sich grundlegend verändert. Nicht wegen eines einzelnen Trends, sondern weil mehrere Kräfte gleichzeitig wirken: Künstliche Intelligenz (KI) erhöht die Produktivität und senkt die Einstiegshürde für Content dramatisch, Vertrauen wird zur knappsten Ressource, und Kommunikation rückt ins Zentrum strategischer Entscheidungen. Drei Realitäten zeigen, wie groß die Lücke noch ist: Jede dritte Transformation startet ohne Kommunikationsstrategie, zwei Drittel der Unternehmen messen ihre Wirkung nicht, und nur ein Viertel kommuniziert Veränderungen wirklich effektiv. Wer in diesem Umfeld bestehen will, muss die Rolle der Kommunikation neu denken – von der „Content-Lieferantin“ zur strategischen Sparringspartnerin des Managements.

Inhalt

Was sind die größten Herausforderungen für Kommunikationsverantwortliche 2026? Mehr Erwartungen, stagnierende Budgets, KI-Disruption

Arbeitgeber sind die vertrauenswürdigsten Institutionen der Gesellschaft – das zeigt das Edelman Trust Barometer 2026. Rund drei Viertel der Menschen vertrauen ihrem Arbeitgeber; deutlich mehr als Medien, Regierungen oder NGOs. Gleichzeitig ist eine deutliche Mehrheit zurückhaltend, jemandem zu vertrauen, der andere Werte vertritt. Für Kommunikationsverantwortliche, CCOs und HR-Verantwortliche bedeutet das: Ihr Unternehmen ist eine der letzten vertrauenswürdigen Instanzen und die Erwartung, dieses Vertrauen durch Unternehmenskommunikation, interne Kommunikation und Employer Branding aktiv zu gestalten, steigt massiv. Doch die Ressourcen wachsen nicht mit. Mehr als die Hälfte der Kommunikationsverantwortlichen erwartet keine Budgetveränderungen – trotz steigender Anforderungen an messbare Ergebnisse und strategischen Impact. Mehr Komplexität, gleiche Mittel, höhere Erwartungen. Der State of PR 2026 Report von Meltwater bestätigt diese Entwicklung: Ressourcenknappheit bleibt eines der größten Probleme der PR-Teams, zugleich wächst der Druck, Erfolgsmessung und Wertbeitrag der Kommunikation gegenüber CEO und CFO klar zu belegen.

Kommunikation 2026: Budgets, KI und Wirkung

Über 50% der Kommunikationsverantwortlichen erwarten keine Budgetsteigerung bei gleichzeitig wachsendem Druck auf messbare Ergebnisse und strategischen

Über 90% der PR-Teams nutzen generative KI bereits im Alltag, vor allem für Content-Erstellung, Optimierung und Ideenfindung. (State of PR 2026 Report von Meltwater)

Die ZHAW Trendstudie 2026 «Kommunikation in der digitalen Transformation» bestätigt: Schweizer CCOs sehen den souveränen Umgang mit KI und Automatisierung als die zentrale Zukunftskompetenz – noch vor klassischen Kommunikationsfähigkeiten wie Content-Produktion.

Ist KI eine Chance oder eine Bedrohung für Kommunikationsprofis 2026?

Die Antwort der Branche ist gespalten. Der USC Annenberg Global Communication Report 2025 bestätigt: Rund 60 % der Kommunikationsprofis glauben, KI werde ihre Profession positiv verändern, während knapp ein Drittel negative Auswirkungen erwartet. Parallel dazu verändert sich die Art, wie Information produziert und konsumiert wird. Der European Communication Monitor 2024/25 identifiziert drei zentrale Spannungsfelder:

Geopolitische Krisen und Risiken 2

Einführung von KI in Kommunikationsabteilungen als zweischneidiges Schwert

Weiterentwicklung von Kommunikationsleitenden, um ihrer strategischen Rolle gerecht zu werden

Der European Communication Monitor 2025/26 vertieft diese Perspektive. Intergenerationale Herausforderungen prägen alle drei zentralen Aufgaben von CCO – die wertebasierte Positionierung des Unternehmens, das strategische Talentmanagement in Kommunikationsabteilungen und die Rolle als Coach für Führungskräfte und Teams.

Die Anforderungen steigen, die Budgets stagnieren, und die Komplexität nimmt zu. Wer in diesem Umfeld bestehen will, braucht ein neues Verständnis der eigenen Rolle.

KI in der Unternehmenskommunikation: Vom Experiment zur Strategie – mit Governance, Ethik und Generative Engine Optimization (GEO)

Von der Experimentierphase zum professionellen Einsatz

Die Experimentierphase mit KI ist vorbei. KI-Tools sind in vielen Kommunikationsabteilungen produktiv im Einsatz, unter anderem für:

Content-Produktion und Textentwürfe

Recherche, Analyse und Stakeholder-Mapping

Pressematerialien und personalisierte Media Pitches

Social Listening und Medienmonitoring

Reporting und automatisierte Übersetzungen

Die Effizienzgewinne sind beachtlich: KI macht uns schneller und präziser.

Gleichzeitig sinkt die Einstiegshürde dramatisch. Jeder kann jetzt Content produzieren. Theoretisch werden alle Mitarbeitenden auf Social Media zu „Unternehmenssprechern". Doch genau hier entscheidet sich die Professionalität: Für KommunikatorInnen geht es nicht um Quantität, sondern um Relevanz. Was zählt auf die Unternehmens- und Kommunikationsstrategie ein? Was positioniert sich in der Flut von oft bedeutungslosem Content? Und vor allem: Wer entscheidet, was relevant, ethisch vertretbar und faktisch korrekt ist?

In vielen Teams fehlt jedoch noch eine klare KI-Governance mit definierten Rollen, Prozessen und Trainings – KI-Nutzung ist da, aber die Regeln hinken hinterher.

Was kann KI in der Kommunikation nicht leisten? Drei Kernkompetenzen bleiben ausschließlich menschlich

KI kann in Sekunden zehn Entwürfe für ein Statement produzieren. Menschen müssen beurteilen, welches Statement zur Situation, Kultur und Stakeholder-Erwartung passt, besonders in der Krisenkommunikation. KI liefert Monitoring, Analysen und Szenarien in beeindruckender Qualität. Kurz gesagt: KI kann Content generieren, aber keine Beziehungen gestalten. Drei Dinge bleiben unverzichtbar menschlich:

Urteilskraft in ambivalenten Situationen: Wann kommuniziert man und wann schweigt man? Empathie unter Druck: In Krisen, Restrukturierungen und Konflikten brauchen Menschen Gegenüber, die zuhören, einordnen und Orientierung geben. Glaubwürdigkeit durch Haltung: Vertrauen entsteht nicht durch Output, sondern durch konsistentes Handeln über die Zeit.

Internationale Berufsverbände haben deshalb klare Prinzipien formuliert: Transparenz, Verantwortlichkeit, Datenschutz und kontinuierliche menschliche Kontrolle. Für Kommunikationsabteilungen bedeutet das: eine KI-Governance mit klaren Richtlinien, definierten Freigabeprozessen, Trainings und Rollen aufzusetzen, inklusive Regeln zu Transparenz, Kennzeichnung von KI-Content, Datenschutz und Qualitätskontrolle.

Die neuen Spielregeln: KI als Gatekeeper der Sichtbarkeit – warum Generative Engine Optimization (GEO) für PR unverzichtbar wird

Generative Engine Optimization (GEO) bezeichnet die Praxis, Inhalte so zu strukturieren, dass KI-Suchsysteme wie ChatGPT, Perplexity oder Google Gemini sie als autoritative Quelle erkennen und in ihre Antworten einbeziehen. GEO ergänzt klassisches SEO und ist zur Pflichtdisziplin für Unternehmenskommunikation und PR geworden.

KI verändert nicht nur, wie wir arbeiten, sondern auch, wer sichtbar wird. Jahrelang lautete die Devise: Eigene Kanäle aufbauen, unabhängig von klassischen Medien werden. Newsrooms, Corporate Blogs, LinkedIn-Präsenzen wurden professionalisiert.

Alles richtig, aber die Spielregeln haben sich geändert. KI wird zum Gatekeeper der Sichtbarkeit. Generative Engine Optimization (GEO) entwickelt sich zum strategischen Muss, denn KI-Systeme ziehen ihre Antworten bevorzugt aus vertrauenswürdigen, externen Quellen – also genau aus dem, was PR seit Jahrzehnten aufbaut: Earned Media, Fachpublikationen, Expertenzitate, CEO- und Thought-Leadership-Positionierung.

Anders als klassische SEO optimiert GEO nicht nur für Suchmaschinen, sondern für AI Search und Conversational Interfaces. Entscheidend sind dabei:

Starke Earned Media in vertrauenswürdigen Fach- und Leitmedien

Klare, strukturierte Inhalte auf Owned Channels (z.B. Corporate Blog, Newsroom)

Eindeutige AutorInnenprofile und Thought Leadership, etwa über LinkedIn

Earned Media erlebt eine Renaissance: Nicht weil Owned Media unwichtig geworden wäre, sondern weil KI-Systeme bevorzugt unabhängige Drittquellen zitieren. Ich komme aus dem Automotive- und Mobilitätsbereich, einer Branche, die traditionell stark produktorientiert kommuniziert: Fahrzeugvorstellungen, technische Innovationen, Testberichte. Doch auch hier haben Thought Leadership, Corporate-Themen, Transformation und Nachhaltigkeit massiv an Relevanz gewonnen. Themen wie E-Mobilität, Dekarbonisierung, Lieferketten und die Zukunft der Branche sind heute die Themen, die Vertrauen schaffen oder zerstören. Und genau hier zeigt sich die Verschiebung: State-of-the-Art-Newsrooms sind wichtig – aber sie ersetzen nicht die Glaubwürdigkeit, die durch unabhängige Dritte entsteht.

Nachdem wir uns mehrere Jahre intensiv auf unsere eigenen Kanäle konzentriert haben, verschiebt KI die Gewichte erneut: Wer in Fachmedien zitiert wird, in Studien auftaucht und von Expert:innen erwähnt wird, erhöht nicht nur Reputation, sondern verbessert auch die Sichtbarkeit in AI-Suchmaschinen und KI-Antworten.

Die Zukunft erfolgreicher Unternehmenskommunikation liegt nicht darin, KI besser zu bedienen als andere. Sie liegt darin, das zu leisten, was nur Menschen können: Vertrauen zu schaffen, Bedeutung zu stiften und Komplexität in Klarheit zu übersetzen.

Doch was genau macht Vertrauen so wertvoll? Und warum wird es gerade jetzt zur strategischen Währung, die über die Relevanz der Kommunikationsfunktion entscheidet?

Vertrauen als strategische Währung – und warum Kommunikation damit unverzichtbar wird

Vertrauen ist das wichtigste soziale Kapital eines Unternehmens – und damit die strategische Währung der Unternehmenskommunikation. Es fördert Akzeptanz, verringert Beobachtungsdruck und vergrößert Handlungsspielräume. Unternehmenskommunikation, die Vertrauen aufbaut und absichert, leistet einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung.

Warum Vertrauen 2026 zur wichtigsten Ressource der Unternehmenskommunikation wird

Die kommunikationswissenschaftliche Forschung zeigt, dass Vertrauen auf drei Faktoren beruht:

• Kompetenz

• Integrität

• Wohlwollen

Es reicht nicht, Fakten korrekt zu vermitteln. Entscheidend ist, ob Botschaften konsistent zum Handeln passen, ob Prinzipien erkennbar sind und ob sichtbar wird, dass Stakeholder-Interessen wirklich mitgedacht werden.

In Zeiten von Komplexität, Polarisierung und Informationsflut wird Vertrauen zum zentralen Mechanismus zur Bewältigung von Unsicherheit. Menschen können nicht mehr alle Optionen selbst prüfen – sie müssen vertrauen. Vertrauen reduziert Komplexität, weil es Orientierung gibt, ohne jede Information im Detail validieren zu müssen. Und genau hier kommt Unternehmenskommunikation ins Spiel: Sie agiert als Vertrauensvermittler zwischen Organisation und Stakeholdern. Sie baut Narrative auf, schafft Transparenz, demonstriert Kompetenz und zeigt Haltung. Vertrauen ist damit nicht „nice to have" – es ist die eigentliche Währung, auf der Licence to operate, Krisenresilienz und Veränderungsbereitschaft beruhen.

Doch Vertrauen ist fragil. Es muss immer wieder neu erarbeitet werden durch konsistentes Handeln, durch Offenheit in kritischen Situationen, durch das Einlösen von Versprechen. Einmal enttäuschtes Vertrauen lässt sich nur mittel- bis langfristig mit enormem Aufwand wiederaufbauen.

Die wahre Bedeutung von Vertrauen zeigt sich, wenn es kritisch wird

In Krisensituationen ist Vertrauen das wichtigste Kapital, auf das Unternehmen zurückgreifen können. Quasi ein Reputationsschutz. Unternehmen ohne Vertrauenskapital stehen sofort unter maximaler Beobachtung, jede Äußerung wird skeptisch hinterfragt, jede Verzögerung als Verschleierung interpretiert.

In Transformationsprozessen entscheidet Vertrauen über Akzeptanz oder Widerstand. Warum? Weil Transformation nicht nur technische oder strukturelle Veränderungen bedeutet, sondern Kulturwandel, Akzeptanz und Befähigung erfordert. Mitarbeitende müssen verstehen, warum der Wandel notwendig ist. Kunden müssen die neue Positionierung nachvollziehen können. Investoren müssen die langfristige Vision mittragen.

Ohne Vertrauensbasis wird jede Veränderung zum Kampf. Mit Vertrauensbasis wird sie zum gemeinsamen Gestaltungsprozess. Vertrauen wirkt als strategischer Puffer; es schafft Resilienz in unsicheren Zeiten und Handlungsspielräume, wenn schnelle Entscheidungen nötig sind.

Mit Transparenz und strategischer Führungskräftekommunikation gegen den Flurfunk

Ein Praxisbeispiel aus der Change-Kommunikation: Bei einem internationalen Unternehmen stand nach zahlreichen Akquisitionen eine Restrukturierung mit Standortschließungen an – ein hochsensibles Thema, bei dem Misstrauen und Gerüchte leicht eskalieren.

Der Stellenabbau war besonders bei einem der akquirierten Traditionsunternehmen in Deutschland ein Schock. Strategisch geplante und konstante interne Kommunikation fand vorher kaum statt. Es fehlte der Vertrauensvorschuss.

Statt die Kommunikation bis zur fertigen Entscheidung zurückzuhalten, setzte die Unternehmenskommunikation früh auf Transparenz: Die Ausgangslage wurde offen erklärt, Kriterien für Entscheidungen wurden benannt, Führungskräfte wurden in Dialogformaten befähigt, Fragen auszuhalten und ehrlich zu sagen, was noch nicht entschieden ist. Parallel wurden Mitarbeitende regelmäßig über den Fortschritt informiert, Betriebsrat und Schlüsselpersonen früh eingebunden und kritische Fragen bewusst adressiert.

Das Ergebnis: Die Maßnahmen blieben für die Betroffenen schmerzhaft, aber das Unternehmen behielt seine Deutungshoheit, Flurfunk und Spekulationen liefen nicht völlig aus dem Ruder, und die Fluktuation in Schlüsselbereichen blieb deutlich niedriger als befürchtet.

Das Beispiel zeigt: Strategische interne Kommunikation und Führungskräftekommunikation können Restrukturierungen nicht „nett“ machen – aber sie können sie tragfähig gestalten.

Wie positioniert sich Unternehmenskommunikation als strategische Funktion?

Wer Vertrauen systematisch aufbaut, schafft Handlungsspielräume, Krisenresilienz und langfristige Beziehungen. Wer Vertrauen vernachlässigt, verliert die Grundlage für erfolgreiche Unternehmensführung.

Die strategische Relevanz der Kommunikationsrolle liegt genau hier: Sie ist keine Supportfunktion, die Botschaften verbreitet. Sie ist die Architektin von Vertrauen – und damit Grundlage für strategischen Geschäftserfolg. Wo KI Content demokratisiert und Informationsflut zur Norm wird, ist Vertrauen die knappste Ressource. Kommunikation ist die Funktion, die sie aufbaut, pflegt und schützt.

Wie macht man den Wertbeitrag der Unternehmenskommunikation messbar? Vom Communication Value Circle bis zu PR-KPIs

Eine Möglichkeit, den Wertbeitrag systematisch sichtbar zu machen, bietet das Communication Business Model (CBM) rund um den Communication Value Circle von Zerfass. Es verknüpft Kommunikationsziele direkt mit übergeordneten Werttreibern des Unternehmens. So lässt sich für jede Maßnahme klar herleiten, welchen Beitrag sie zur Wertschöpfung leistet. Das bietet eine Grundlage, um Kommunikation gegenüber dem CEO und dem CFO nicht als Kostenstelle, sondern als strategische Investition zu positionieren.

Kommunikation schafft messbaren Wert in vier Dimensionen

Geschäftsprozesse unterstützen – Kundenloyalität, Mitarbeiterengagement Immaterielle Werte stärken – Reputation, Marke, Kultur Handlungsspielräume sichern – Beziehungen, Akzeptanz, Vertrauen Zukunftsfähigkeit erhöhen – Thought Leadership, Innovationsfähigkeit, Krisenresilienz

Aktuelle Studien wie der Global State of PR Report 2026 zeigen, dass Erfolgsmessung weltweit zu den größten Herausforderungen der PR gehört: Viele Teams messen weiterhin vor allem Aktivität statt Ergebnissen, während das Management klare Beiträge zu Reputation, Umsatz und Risikoreduktion erwartet. Kommunikationsverantwortliche, die Modelle wie das Communication Business Model (CBM) mit modernen Monitoring- und Analytics-Lösungen kombinieren, können ihren Wertbeitrag deutlich besser belegen.

Welche Kompetenzen brauchen KommunikatorInnen 2026?

Die Rolle verlagert sich vom Dienstleister, der Botschaften ausrollt, hin zum Trusted Advisor, der auf Augenhöhe mit dem Management agiert. Fachliche Exzellenz und Erfahrung in Kommunikation sind weiter notwendig, reichen aber nicht aus. Entscheidend sind strategisches Verständnis für das Geschäftsmodell, integrer Umgang mit Spannungsfeldern und die Fähigkeit, auch Unangenehmes klar anzusprechen.

Erfolgreiche Unternehmenskommunikation gestaltet, wie Vertrauen zwischen Organisation und Stakeholdern entsteht – intern wie extern. Sie agiert als Übersetzerin von Komplexität, die Strategie, Regulierung und Transformation für unterschiedliche Zielgruppen verständlich und handlungsleitend macht. Sie verbindet Kommunikation mit HR, Legal, IT, Marketing und Nachhaltigkeit zu einer integrierten Funktion. Und in einer Welt von Deepfakes, Desinformation und KI-generiertem Content entscheidet sie, was authentisch, faktisch und ethisch vertretbar ist.

Die Zukunft gehört denen, die Vertrauen gestalten können

Die Zukunft der KommunikatorInnen liegt im Spannungsfeld von KI, Vertrauen und strategischer Relevanz. KI demokratisiert Content und erhöht den Effizienzdruck – aber sie kann keine Beziehungen gestalten, keine Ambivalenzen aushalten, keine Haltung zeigen.

Vertrauen wird zur knappsten Währung in einer Welt voller Information, aber wenig Orientierung. Und genau deshalb wird Kommunikation strategisch: Wer Vertrauen aufbaut, schafft Handlungsspielräume. Wer es vernachlässigt, verliert die Licence to operate.

Die Frage ist nicht mehr, ob Kommunikation relevant ist, sondern: Sind wir bereit, die Rolle anzunehmen? Sind wir bereit, nicht nur Botschaften zu formulieren, sondern strategische Sparringspartner zu sein? Sind wir bereit, Komplexität zu übersetzen, Werte zu verhandeln, Krisen zu navigieren – und dabei auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen? Wer diese Fragen mit Ja beantwortet, gestaltet die Zukunft der Organisation aktiv mit.

Über Dr. Christiane Lesmeister

Dr. Christiane Lesmeister ist strategische Kommunikationsberaterin und Gründerin von Lesmeister Communications & Consulting. Sie unterstützt Unternehmen im DACH-Raum und in Europa dabei, Unternehmenskommunikation in Transformationsphasen neu aufzustellen – mit Fokus auf Kommunikationsstrategie, KI-gestützte Kommunikation, Change Communication und Leadership Communication.