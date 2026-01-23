Wie KommunikatorInnen in Deutschland die Zukunft der PR gestalten

Zwischen KI, einer zunehmend fragmentierten Medienlandschaft und stagnierenden Budgets verändert sich die PR im deutschsprachigen Raum schneller denn je. Kommunikationsverantwortliche stehen vor der Aufgabe, mit begrenzten Ressourcen mehr Wirkung zu erzielen und diese Wirkung gegenüber Geschäftsführung und Management nachvollziehbar zu belegen.

Für den State of PR 2026: Deutschland Report haben wir 160 PR- und Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Agenturen, NGOs und dem öffentlichen Sektor in Deutschland befragt. Der Report zeigt, welche Themen PR-Teams aktuell bewegen, wie sie KI im Arbeitsalltag einsetzen und wo sich der DACH-Raum vom globalen Markt unterscheidet.

Ergänzend dazu haben wir den globalen State of PR Report 2026 mit über 1.100 Teilnehmenden weltweit veröffentlicht. So lassen sich die Ergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum direkt in einen internationalen Kontext einordnen.

Diese Einblicke erhalten Sie im Report:

Ressourcenknappheit bleibt eine der größten Herausforderungen in der PR: Viele Teams erwarten für 2026 keine Budgetsteigerung oder sogar Kürzungen und müssen ihre Prioritäten entsprechend schärfen.

Erfolgsmessung steht zunehmend unter Druck: Reichweite und Medienpräsenz spielen weiterhin eine zentrale Rolle, gleichzeitig fällt es vielen PR-Teams schwer, den konkreten Beitrag ihrer Arbeit zu Unternehmenszielen klar aufzuzeigen.

Künstliche Intelligenz ist in der PR angekommen: Ein Großteil der Befragten nutzt generative KI bereits für Content-Erstellung, Optimierung oder Ideengenerierung. Gleichzeitig sind Unsicherheiten in Bezug auf Budgets, Rollenbilder und Job-Sicherheit deutlich spürbar.

Persönliche Beziehungen bleiben ein zentraler Erfolgsfaktor: LinkedIn ist der wichtigste Social-Media-Kanal für PR-Arbeit, während andere Plattformen wie Reddit oder TikTok bislang noch vergleichsweise wenig strategisch genutzt werden.

LinkedIn ist der wichtigste Social-Media-Kanal für PR-Arbeit, während andere Plattformen wie Reddit oder TikTok bislang noch vergleichsweise wenig strategisch genutzt werden. Social Listening bietet großes Potenzial, wird aber noch nicht flächendeckend eingesetzt: Dort, wo spezialisierte Tools genutzt werden, gehören sie jedoch zu den wichtigsten Instrumenten für Trendbeobachtung, Krisenfrüherkennung und Stimmungsanalysen.

Laden Sie jetzt den State of PR 2026: Deutschland Report herunter und vergleichen Sie Ihre Kommunikationsarbeit mit den Benchmarks aus dem DACH-Raum.