State of PR Report 2026

Wie Kommunikator:innen weltweit die Zukunft der PR gestalten

Zwischen KI, Fake News und stagnierenden Budgets verändert sich die PR schneller denn je. Von PR-Verantwortlichen wird heute erwartet, mit weniger Ressourcen mehr Wirkung zu erzielen und diese Wirkung überzeugend nachzuweisen.

Gemeinsam mit der Agentur We. Communications hat Meltwater über 1.100 Kommunikationsprofis weltweit dazu befragt, wie sie mit den aktuellen Herausforderungen umgehen und wie sie den Erfolg ihrer Arbeit neu definieren.

Diese Einblicke erhalten Sie im Report:

  • KI ist im PR-Alltag angekommen: Über 90 % der PR-Teams nutzen bereits generative KI, z.B. für Pressetexte, Content-Optimierung oder kreative Kampagnenideen.
  • Erfolgsmessung verändert sich: PR-Maßnahmen sollen stärker an Geschäftskennzahlen ausgerichtet werden. Trotzdem messen über 40 Prozent weiterhin reine Aktivität statt konkreter Ergebnisse.
  • Hoher Druck bei begrenzten Mitteln: Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet für 2026 keine Veränderung oder sogar Kürzungen im PR-Budget. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an den strategischen Beitrag der Kommunikation.
  • Buy-In der Führungsebene wird unverzichtbar: Wer Storytelling mit belastbaren Daten verbindet, sichert sich mehr Einfluss und Sichtbarkeit auf Führungsebene.

Laden Sie sich jetzt den Report herunter und starten Sie bestens vorbereitet in die PR 2026.

