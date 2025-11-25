Weiter zum Inhalt
Global Digital Report 2026: Deutschland

Cover des „Digital 2026 Germany Report“ von Meltwater und We Are Social. Auf schwarzem Hintergrund sind die Deutschland-Flagge und der Titel „Digital 2026 – The Essential Guide to Digital Trends“ zu sehen. Der Report liefert aktuelle Daten und Insights zu digitalen Trends in Deutschland.

Die wichtigsten Digital-Kennzahlen für den deutschen Markt kompakt, aktuell und auf einen Blick.

Wie informieren sich Menschen in Deutschland? Welche Rolle spielen TV, Streaming und Social Media wirklich? Und was treibt E-Commerce-Käufe an?

Der Global Digital Report 2026 für Deutschland bündelt die wichtigsten Entwicklungen mit Medien-, Social- und Commerce-Trends, die Marketing- und Kommunikationsteams für ihre Planung brauchen.

In diesem Report finden Sie:

  • Mediennutzung: 83 % der Internetnutzer sehen wöchentlich TV, 73 % Online-Videos und 71 % nutzen Social Media. Social Media wird häufiger, TV dafür länger genutzt.
  • Streaming vs. TV: 65 % schauen lineares Fernsehen, 62 % streamen Inhalte. Beide Formate liegen bei der Nutzungszeit fast gleichauf.
  • E-Commerce: Kostenlose Lieferung bleibt mit 62 % der wichtigste Kaufanreiz, gefolgt von Rabatten und einfachen Rückgaben. Influencer-Empfehlungen haben nur geringe Relevanz.
  • Such- und Shoppingtrends: Der Report zeigt, wonach Deutschland online sucht, welche Shopping-Kategorien boomen und welche Inhalte auf Netflix, Disney+ und Amazon besonders beliebt sind.
  • Social Media und Branchen Insights: Aktuelle Nutzungsdaten und Branchenkapitel zu Travel & Tourism sowie Financial Services liefern wertvolle Impulse für Mediaplanung, Content-Strategie und Budgetentscheidungen.

...und noch viel mehr!

Sichern Sie sich jetzt Ihre Ausgabe des Global Digital Reports - Deutschland 2026!

Füllen Sie das untenstehende Formular aus und erhalten Sie Zugang zu diesem Inhalt.

