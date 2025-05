Bei Meltwater verfolgen wir ein klares Ziel: Wir möchten Insights für alle zugänglich machen, nicht nur für Data Analysten. Deshalb haben wir gezielt in Meltwater Copilot investiert. So verbinden wir die Leistungsfähigkeit der Microsoft KI-Technologie mit unseren einzigartigen Daten und Analysen.

Meltwater Copilot ist Ihr neuer KI-Teampartner, der direkt in Microsoft Teams und Office-Anwendungen integriert ist. So können Mitarbeitende im gesamten Unternehmen auf relevante Insights aus der Meltwater-Plattform zugreifen. Genau dort, wo sie ohnehin tagtäglich arbeiten.

Das Beste: Sie müssen weder Experte für Meltwater sein noch neue Tools lernen. Um Daten abzurufen, stellen Sie einfach Ihre Fragen in natürlicher Sprache. Fast so, als würden Sie sich mit Ihren Kollegen unterhalten. Das erleichtert Arbeitsprozesse und ermöglicht den schnellen, unkomplizierten Zugang zu genau den Informationen, die gerade gebraucht werden.

Entdecken Sie, wie Meltwater Copilot Ihre Teams dabei unterstützt, fundierte Entscheidungen zu treffen.

In vielen Unternehmen sind Insights nach wie vor in einzelnen Abteilungen „eingeschlossen“. Dabei könnten sie wertvolle Impulse für das gesamte Business liefern. Oft haben andere Teams keinen direkten Zugriff auf diese Daten oder sind auf die Unterstützung überlasteter Insights-Spezialisten angewiesen, inklusiver langer Wartezeiten.

Das Ergebnis: Statt vorausschauend mit aktuellen Erkenntnissen zu arbeiten, stützen sich viele Entscheidungen auf Rückblicke. Unternehmen erhalten Informationen darüber, was in der Vergangenheit passiert ist, etwa zur Performance von Kampagnen, zur Wahrnehmung von Botschaften oder zur Markenreputation.

Diese Rückblicke sind wichtig, um zu analysieren und zu lernen. Doch moderne, agile Unternehmen brauchen mehr: Sie müssen wissen, was jetzt gerade passiert – in Echtzeit. Und sie müssen in der Lage sein, diese Informationen schnell zu verstehen und in die richtigen Maßnahmen zu übersetzen. Nur so können sie flexibel reagieren, fundierte Entscheidungen treffen und im Wettbewerb vorne bleiben.

Steve Clayton, Vice President Communications Strategy bei Microsoft, hat es auf dem Meltwater Summit 2024 treffend formuliert: „Wir werden mit Informationen überflutet. Niemand fragt nach mehr Informationen. Was wir brauchen, sind mehr greifbare Insights.“

Der Zugang zu einer großen Datenmenge ist ein guter Anfang. Doch entscheidend ist, welche Informationen für das eigene Unternehmen wirklich relevant sind. Genau hier kommt KI ins Spiel. Sie filtert die wichtigsten Inhalte heraus, priorisiert sie und bereitet sie so auf, dass sie leicht verständlich und direkt nutzbar sind.

„Unser Ziel bei Meltwater ist es, Technologie so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen unserer Nutzer gerecht wird. Wir entwickeln Lösungen, die Arbeitsprozesse vereinfachen, damit unsere Kunden mehr erreichen können.“ – Chris Hackney, Chief Product Officer, Meltwater

Wenn Daten nicht mehr nur ausgewählten Spezialisten zur Verfügung stehen, sondern für alle Teams nutzbar sind, verbessert das die Entscheidungsqualität im gesamten Unternehmen. Gleichzeitig gewinnen Analysten den Freiraum für strategischere und tiefere Fragestellungen.

Wir freuen uns darauf, dass Sie Meltwater Copilot in Microsoft Teams einsetzen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.meltwater.com/de/meltwater-copilot