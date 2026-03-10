Die generative Suche hat die Bedeutung von Sichtbarkeit grundlegend verändert. Wenn in KI-Tools Fragen gestellt werden, erhalten die Nutzer keine Liste mit Links, sondern eine direkte Antwort. Eine Marke, die darin nicht erwähnt wird, bleibt in diesem entscheidenden Moment unsichtbar. An dieser Stelle wird PR für GEO entscheidend.

Bei GEO (Generative Engine Optimization) dreht sich alles um die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass eure Marke, euer Fachwissen und eure Perspektive in den von KI generierten Antworten erwähnt, zusammengefasst oder direkt zitiert werden. Dieser Wandel rückt Earned Media, Autorität und narrative Klarheit in den Mittelpunkt moderner PR-Strategien.

Bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung steht der Website-Traffic im Mittelpunkt. Seiten werden optimiert, um ein gutes Ranking zu erzielen, Klicks zu generieren und zum Besuch der eigenen Website anzuregen. Bei GEO geht es hingegen um die Einbindung: Optimiert wird für Sichtbarkeit innerhalb der Antwort selbst. Dieser Unterschied mag subtil erscheinen, hat jedoch weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitsweise von PR-, Content- und Kommunikationsteams.

KI-Systeme crawlen nicht einfach eure Website und erstellen ein Ranking. Sie aggregieren Informationen aus dem gesamten Web und gewichten dabei Faktoren wie Vertrauenswürdigkeit, Konsistenz und Glaubwürdigkeit. Dadurch wird PR zu einem der wirkungsvollsten Hebel für die Sichtbarkeit in der KI-gestützten Suche.

In diesem Beitrag erklären wir, was GEO für PR-Teams wirklich bedeutet, wie generative Systeme entscheiden, welche Marken oder Inhalte erwähnt werden, und welche praktischen Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, zitiert zu werden. Zudem zeigen wir, wie sich der Erfolg in einem Umfeld messen lässt, in dem Impressionen und Klicks nicht mehr die wichtigsten Erfolgskennzahlen sind, und wie Meltwater euch dabei helfen kann, die Präsenz eurer Marke in KI-gesteuerten Suchergebnissen zu steuern und zu optimieren.

Was bedeutet GEO für PR?

GEO definiert ein neues Kernziel für PR-Teams. Es geht nicht mehr ausschließlich darum, Berichterstattung für Reichweite oder Backlinks zu erzielen, sondern darum, eure Marke als vertrauenswürdige Referenz zu etablieren, die KI-Systeme bei der Beantwortung relevanter Fragen in eurem Themenbereich berücksichtigen.

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet GEO, dort sichtbar zu sein, wo ein KI-System eine Frage beantwortet, die in den Kompetenzbereich eurer Marke fällt.

Darin liegt auch der Unterschied zwischen GEO und SEO. SEO zielt weiterhin primär auf Auffindbarkeit über Rankings und Links ab. GEO hingegen priorisiert Autorität und Repräsentation. Wenn ein KI-Modell eine Frage wie „Was ist die beste Plattform für Media Intelligence?“ beantwortet, wählt es nicht eine einzelne Seite aus, sondern fasst Erkenntnisse aus zahlreichen Quellen zusammen. Wird eine Marke in glaubwürdigen Publikationen wiederholt als Marktführer ihrer Kategorie beschrieben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Einordnung vom Modell übernommen wird.

Im Zusammenhang mit GEO finden sich auch Begriffe wie LLM-Optimierung, Answer Engine Optimization oder AI Search Optimization. Sie alle verweisen auf denselben grundlegenden Wandel: Markenentdeckung findet zunehmend nicht mehr über Suchergebnisse, sondern über KI-generierte Antworten statt. PR-Teams prägen maßgeblich, wie Marken in vertrauenswürdigen Umfeldern dargestellt und eingeordnet werden – und haben damit erheblichen Einfluss auf diese Antworten.

Wie generative KI-Systeme über Erwähnungen entscheiden

Generative KI-Systeme handeln nicht nach dem Zufallsprinzip. Die genauen Mechanismen sind zwar proprietär, doch die Muster sind klar erkennbar. KI-Systeme bevorzugen Quellen, die Autorität, Konsistenz und Klarheit demonstrieren. Sie orientieren sich an übereinstimmenden Beschreibungen in mehreren renommierten Publikationen und bevorzugen Inhalte, die Fakten präzise formulieren, konsistente Begriffe verwenden und Konzepte verständlich erklären.

Autorität ist das stärkste GEO-Signal für PR

Berichterstattung in angesehenen Publikationen durch Branchenanalysten oder anerkannte Experten hat deutlich mehr Gewicht als selbst veröffentlichte Inhalte. Wenn verschiedene vertrauenswürdige Quellen eine Marke in ähnlicher Weise beschreiben, gewinnen KI-Systeme Vertrauen in dieses Narrativ. Einzelne Erwähnungen reichen daher selten aus, um spürbare Wirkung zu erzielen. Entscheidend ist die wiederholte Positionierung durch glaubwürdige Quellen.

Konsistenz ist ein zentraler Faktor der PR-GEO-Strategie

Wird eure Marke in Artikeln, Pressemitteilungen und Unternehmensprofilen unterschiedlich beschrieben, fällt es KI-Modellen schwer, diese Abweichungen einzuordnen. Uneinheitliche Bezeichnungen, wechselnde Kategoriedefinitionen oder eine unklare Positionierung erschweren den Modellen die Einbindung einer Marke in ihre Antworten. Klare und wiederholt verwendete Beschreibungen helfen KI-Systemen, die Positionierung und den Leistungsumfang einer Marke eindeutig zu erfassen.

Struktur und Extrahierbarkeit spielen ebenfalls eine Rolle

KI-Modelle können Informationen aus direkt und spezifisch formulierten Inhalten wesentlich leichter extrahieren. Aussagen wie „Unternehmen X ist eine Media Intelligence-Plattform, die Marken bei der Analyse von Nachrichten, Social Media und von KI-generierten Narrativen unterstützt“ lassen sich einfacher wiederverwenden als vage formulierte Marketingbotschaften. Fakten, klare Definitionen und konkrete Beschreibungen werden in generativen Antworten häufiger aufgegriffen und weiterverbreitet.

Praktische Tipps für Erfolg in der GEO-Ära

Diese Tipps unterstützen PR-Teams bei der erfolgreichen GEO-Optimierung.

Aufbau von „KI-lesbarer“ Earned Media (nicht nur Berichterstattung)

Für den Erfolg im Bereich GEO ist ein Umdenken im Umgang mit Earned Media erforderlich. Ziel ist nicht einfach Berichterstattung, sondern Berichterstattung, die für KI-Systeme verwertbar ist. Dies beginnt mit der Priorisierung der richtigen Medien. Publikationen mit hoher Autorität sowie spezialisierte Fachmedien, die Kategorien definieren und einordnen, sind besonders wertvoll. Diese Quellen dienen KI-Modellen häufig als Referenzpunkte bei der Erklärung von Branchen, Anbietern und Lösungen.

Berichterstattung sollte klar zum Ausdruck bringen, wofür eine Marke steht und wie sie innerhalb einer Kategorie einzuordnen ist. Wenn ein Journalist beispielsweise schreibt, dass euer Unternehmen „eine Media Intelligence-Lösung ist, die von globalen Marken zur Beobachtung von Nachrichten, Social Media und KI-gesteuerten Narrativen genutzt wird“, ist diese explizite Zuordnung entscheidend. Vergleiche, Benchmarks und konkrete Daten machen Berichterstattung noch wertvoller, da sie KI-Systemen konkrete Anhaltspunkte liefern.

Klare Bezeichnungen sind ein Muss

Große Sprachmodelle funktionieren entitätsbasiert, was klare Bezeichnungen unverzichtbar macht. LLMs müssen verstehen, dass euer Markenname, eure Produkte und eure Führungskräfte zur selben Organisation gehören. Dafür ist eine einheitliche Beschreibung eurer Marke über alle Kanäle hinweg wichtig. In Pressemitteilungen, Artikeln und Medienberichten sollten immer derselbe Firmenname, dieselben Produktnamen, dieselben Titel für Führungskräfte und dieselben Kategoriebezeichnungen verwendet werden.

Viele Teams erstellen hierfür ein internes Referenzdokument mit verbindlichen Bezeichnungen und Beschreibungen für Marke, Produkte und Management. Dadurch wird sichergestellt, dass jede externe Erwähnung dieselbe Kernbotschaft vermittelt. Diese Einheitlichkeit hilft KI-Modellen dabei, im Laufe der Zeit ein klares Bild eurer Marke zu entwickeln.

Veröffentlichung unterstützender Quellseiten in eigenen Medienkanälen

Eigene Kanäle behalten auch im GEO-Kontext ihre Relevanz, nehmen jedoch eine unterstützende Rolle ein. KI-Systeme gleichen Informationen häufig zwischen Earned Media und autoritativen Inhalten auf eigenen Kanälen ab. Klar strukturierte „Über uns“-Seiten, Executive-Biografien, präzise Produktdefinitionen oder Research-Hubs dienen dabei als verlässliche Referenzpunkte für KI-Modelle. Der Fokus dieser Seiten sollte auf Klarheit liegen, nicht auf Marketing-Hype. Definitionen, FAQs und verifizierbare Aussagen sind dabei nützlicher als Slogans.

Ausarbeitung einheitlicher Botschaften im gesamten Web

Einheitliche Botschaften über alle Kanäle hinweg stärken das Gesamtbild. Pressemitteilungen, Newsroom-Updates, LinkedIn-Beiträge von Führungskräften und Gastbeiträge sollten auf denselben Narrativen basieren. Wenn KI-Systeme dieselben Themen in verschiedenen Formaten und Quellen wiederholt sehen, wächst das Vertrauen.

Fokus auf markenunabhängige Prompts, nicht nur auf markenbezogene Suchanfragen

Der Erfolg von GEO hängt maßgeblich davon ab, bei generischen, nicht markenbezogenen Suchanfragen erwähnt zu werden. Viele KI-Antworten werden durch allgemeine Fragen ausgelöst, nicht durch die Suche nach Marken. Fragen wie „Welche Tools nutzen PR-Teams, um KI-Narrative zu beobachten?“ oder „Wie tracken Unternehmen ihre Marke in KI-Suchen?“ bieten die Chance, selbst dann in Erscheinung zu treten, wenn der Nutzer euren Namen noch nicht kennt. PR, die eine Marke als relevante Antwort auf solche kategoriebezogenen Fragen positioniert, kann erhebliche Wirkung erzielen.

Wie der Impact von PR in GEO nachgewiesen wird

Die Messung der PR-Performance muss sich entsprechend dem Kanal weiterentwickeln. Klassische PR-Kennzahlen behalten zwar ihre Berechtigung, reichen jedoch allein nicht mehr aus. Im GEO-Kontext ist die wichtigste Frage, wie KI-Systeme eure Marke beschreiben. Werdet ihr überhaupt erwähnt? Werdet ihr als führendes Unternehmen oder als Vorzeigebeispiel genannt? Ist die Beschreibung zutreffend?

Eine nützliche Kennzahl ist der AI Mention Share of Voice. Er misst, wie oft eine Marke bei Fragen auf Kategorieebene in KI-generierten Antworten im Vergleich zu Mitbewerbern erwähnt wird. Eine weitere Messgröße ist die Häufigkeit von Verweisen, die erfasst, ob KI-Systeme explizit Quellen angeben, die eure Marke erwähnen.

Ebenso entscheidend ist die narrative Genauigkeit. Eine falsche oder verzerrte Beschreibung kann schädlicher sein als gar keine Erwähnung. PR-Teams sollten daher prüfen, ob KI-Antworten die angestrebte Positionierung widerspiegeln. Auch die Wettbewerbsverdrängung ist ein wichtiger Indikator: Wenn KI-Systeme konsequent einen Mitbewerber empfehlen, deutet dies darauf hin, dass dessen Narrativ klarer oder stärker verankert ist.

Im Laufe der Zeit lassen sich Muster erkennen, welche Publikationen und Domains besonders häufig von KI-Systemen berücksichtigt werden. Dieser sogenannte Source Footprint ermöglicht es PR-Teams, ihr Media-Targeting gezielt anzupassen und sich auf Quellen zu konzentrieren, die generative Antworten tatsächlich beeinflussen.

Häufige Fehler bei PR für GEO

Ein häufiger Fehler besteht darin, GEO wie eine reine Keyword-Optimierung zu handhaben. Keywords sind zwar nach wie vor wichtig, aber ohne Autorität und Validierung haben sie bei der generativen Suche nur eine geringe Bedeutung. Ein weiterer Fehler sind vage Behauptungen. KI-Systeme tun sich schwer damit, Aussagen ohne konkrete Fakten wiederzuverwenden. Klare Definitionen und fundierte Beweise überzeugen mehr.

Ein weiteres häufiges Problem sind uneinheitliche Bezeichnungen. Schon kleine Unterschiede in den Bezeichnungen von Marke oder Produkt führen dazu, dass die Zuordnung in KI-Systemen fragmentiert wird. Und schließlich beschränken sich viele Teams auf eine einzige Berichterstattung – GEO belohnt jedoch Beständigkeit und Kontinuität.

Wie KI-Systeme eine Marke einordnen, entsteht durch kontinuierliche und konsistente Berichterstattung.

PR-Checkliste für das Zeitalter von GEO

Mithilfe dieser Checkliste lässt sich die GEO-Strategie in konkrete PR-Maßnahmen übersetzen. Sie dient dazu, zu prüfen, ob Programme auf Sichtbarkeit und Zitationen in KI-generierten Antworten ausgerichtet sind und nicht ausschließlich auf klassische Coverage.

Definiert und dokumentiert die zentralen Elemente eurer Marke klar und verbindlich. Verwendet überall dort, wo PR zum Einsatz kommt, denselben Markennamen sowie identische Produktnamen, Kategorienbezeichnungen und Titel von Führungskräften. Erstellt eine nach Prioritäten geordnete Medienliste mit führenden Medien und Nischenpublikationen, die maßgeblich zur Definition eures Geschäftsbereichs beitragen. Überprüft Presseunterlagen, um sicherzustellen, dass sie klare Fakten, Definitionen, Vergleiche und Belegpunkte enthalten, die KI-Systeme leicht extrahieren und wiederverwenden können. Stimmt eigene Inhalte mit erzielter Medienpräsenz ab, damit eure „Über uns“-Seiten, Produktseiten, Biografien von Führungskräften und FAQs die gleiche Botschaft vermitteln wie die Medien. Beobachtet sowohl markenbezogene als auch markenunabhängige Prompts, um zu verstehen, wie KI Fragen auf Kategorieebene und nicht nur Suchanfragen mit eurem Firmennamen beantwortet. Generative Suchnarrative können sich im Handumdrehen ändern. Überprüft die GEO-Performance monatlich und konzentriert euch dabei auf KI-Erwähnungen, Zitate und die Korrektheit der Narrative.

Tipp: Mehr über die GEO-Optimierung von PR-Pitches erfahren.

FAQs über PR für GEO

Was bedeutet GEO in der PR?

GEO im PR-Kontext bezeichnet die Optimierung von Earned Media und Narrativen mit dem Ziel, in KI-generierten Antworten berücksichtigt zu werden. Im Mittelpunkt stehen Autorität, Konsistenz und Klarheit und nicht primär Rankings und Klicks.

Warum ist PR für GEO so wichtig?

PR ist für GEO besonders relevant, weil generative Systeme sich in hohem Maße auf vertrauenswürdige Drittquellen stützen. Earned Media liefert eine Form externer Validierung, die eigene Inhalte allein nicht leisten können.

Welche Arten von Medienplatzierungen haben den größten Einfluss auf KI-Antworten?

Besonders einflussreich sind Medienplatzierungen in renommierten nationalen Publikationen, angesehenen Fachzeitschriften und von Analysten oder Experten verfassten Quellen, die Kategorien und Standards definieren.

Wie lange dauert es, bis sich der Einfluss von PR auf GEO zeigt?

Wie lange es dauert, bis die Auswirkungen von GEO sichtbar werden, hängt von der Häufigkeit der Medienberichterstattung, der Autorität dieser Quellen und der Konsistenz eurer Botschaften ab. Fundierte, regelmäßige Berichterstattung kann eure Präsenz in KI-Systemen innerhalb weniger Monate beeinflussen – bei sporadischen Maßnahmen dauert es länger.

Wie können kleinere Marken im Bereich PR GEO mithalten?

Durch die Konzentration auf Nischenautorität können auch kleinere Marken im Bereich GEO mitmischen. Eine klare Positionierung, einheitliche Narrative und überzeugende Argumente in relevanten Fachmedien wiegen schwerer als die reine Größe einer Marke.

Wie Meltwater deine PR-Strategie für bessere LLM-Sichtbarkeit unterstützt

Die Steuerung von PR im GEO-Kontext erfordert klare Transparenz darüber, wie eine Marke in KI-Systemen dargestellt wird. Hier übernimmt Meltwater eine zentrale Funktion. Meltwaters PR- und Media-Intelligence-Lösungen unterstützen Teams dabei, jene Berichterstattung zu generieren, zu verfolgen und zu analysieren, die das KI-Verständnis einer Marke prägt.

Darüber hinaus bietet Meltwater GenAI Lens direkte Einblicke in die Markenrepräsentation in führenden KI-Assistenten. Sichtbar wird, welche Narrative aufgegriffen werden, welche Quellen zitiert sind und wie die eigene Positionierung im Wettbewerbsumfeld ausfällt.

Mit GenAI Lens wird aus Vermutung Gewissheit. Es wird sichtbar, ob PR-Maßnahmen KI-Antworten tatsächlich beeinflussen, wo sich Ungenauigkeiten entwickeln, bevor sie sich verfestigen, und wo sich Wettbewerbslücken auftun, die es zu nutzen gilt. GenAI Lens ist in die umfassende Media Intelligence Suite von Meltwater integriert, sodass sich die KI-Darstellung mit der erzielten Berichterstattung, der Vordenkerrolle von Führungskräften und der narrativen Strategie verknüpfen lässt.

Meltwater-Kunden nutzen diese Einblicke bereits, um ihre Markennarrative zu schützen und zu stärken. Globale Marken wie Heineken setzen auf Meltwater, um nachzuvollziehen, wie sich ihre Stories in Medien-Ökosystemen verbreiten, und um Konsistenz über verschiedene Märkte hinweg sicherzustellen. Im Zeitalter von GEO gilt dieselbe Vorgehensweise auch für KI-gesteuerte Markenrecherche.

PR umfasst heute weit mehr als klassisches Storytelling. Es geht vielmehr darum, zu beeinflussen, wie KI-Systeme diese Geschichten für Millionen von Menschen zusammenfassen. GEO macht diese Herausforderung deutlich. Mit der richtigen Strategie, klaren Botschaften und den passenden Tools kann sichergestellt werden, dass die eigene Marke dort präsent ist, wo es darauf ankommt: in den Antworten, die die heutige Markenentdeckung prägen.