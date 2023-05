Ein Leitfaden für moderne PR

Mit den neuesten Strategien, Best Practices und Instrumenten der modernen PR auf dem Schritt zu halten, kann sehr zeitintensiv sein.

Um in Sachen PR am Zahn der Zeit zu bleiben, ist es heutzutage wichtiger denn je, die zentralen Interessengruppen eines Unternehmens zu identifizieren, sie anzusprechen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. So kann die Außenwirkung des Unternehmens geformt werden. In dieser sich ständig verändernden Landschaft mitzuhalten und zu kommunizieren, kann herausfordernd sein.

Dieser Leitfaden befasst sich mit den Kernelementen der PR im modernen Zeitalter, mit der Frage, wie PR in der Managementetage genutzt werden kann und mit zahlreichen Tipps, wie Sie mit den neuesten Trends Schritt halten.

In dem Leitfaden für moderne PR lernen Sie:

Wie Sie Ihre PR datengestützt vorantreiben

Welche PR-KPIs unverzichtbar sind

Die Bedeutung von ESG und der Positionierung von Führungskräften in der PR-Strategie

Wie Sie Krisenmanagement im digitalen Zeitalter betreiben

Welche Technologien Sie bei der Beobachtung der Markenberichterstattung unterstützen

Erfahren Sie, wie PR-Aktivitäten die gesamte Marketingstrategie unterstützen und warum sie ein wichtiger Teil des Kommunikationsprozesses sind, um Unternehmensziele zu erreichen.