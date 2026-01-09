Die besten LLM-Tracking-Tools für Marketing-Teams 2026

In diesem Guide erklären wir, wie LLM Tracking funktioniert, welche Tools sich dafür am besten eignen und wie du deine Strategie für die KI-gesteuerte Search-Ära optimieren kannst.

Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) beeinflussen die Markenentdeckung inzwischen ebenso stark wie klassische Suchmaschinen. KI-Assistenten wie ChatGPT, Perplexity, Claude und Gemini empfehlen Produkte und verweisen auf Marken. Diese Empfehlungen werden von NutzerInnen als Vertrauenssignale wahrgenommen und führen häufig zu Klicks auf die jeweilige Website.

Dies ist eine neue, äußerst wirkungsvolle Art, entdeckt zu werden. Die Herausforderung für Marketers: Sie haben meist keine Transparenz darüber, wann KI-Modelle ihre Marke erwähnen oder wie viel Traffic diese Erwähnungen tatsächlich generieren.

Genau deshalb sind LLM-Tracking-Tools so wichtig. Sie sind ein zentraler Bestandteil moderner Generative Engine Optimization (GEO)-Strategien und zeigen dir, welche Modelle deine Marke aufgreifen und wohin der daraus entstehende Traffic führt. In diesem Artikel stellen wir dir die besten LLM-Tracking-Tools vor und zeigen, wie du sie effektiv einsetzt.

Was ist LLM Tracking und warum ist es wichtig?

LLM Tracking ist die Beobachtung, wann und wie große Sprachmodelle eure Marke in ihren Antworten auf Nutzerfragen erwähnen. Diese Tools geben Aufschluss über den Traffic, die Sichtbarkeit und das Engagement, das diese Modelle generieren.

Wie unterscheidet sich LLM Tracking von traditionellem SEO oder Social Listening?

LLM-Tracking-Tools wurden speziell für große Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini oder Claude entwickelt. Social Listening Tools hingegen dienen der Beobachtung von Social-Media-Plattformen (wie Facebook, X, LinkedIn, TikTok usw.), während traditionelle SEO-Tools Suchrankings erfassen.

Warum ist KI-Sichtbarkeit für die Reputation und Markenentdeckung so wichtig?

LLMs werden von Menschen immer häufiger für ihre Suchanfragen genutzt. ChatGPT allein verarbeitet rund 2,5 Milliarden Anfragen pro Tag. Wenn eure Marke in diesen Antworten erscheint, sollte diese Sichtbarkeit genauso erfasst und analysiert werden wie Social-Media-Klicks oder Suchmaschinen-Ergebnisse und das aus denselben Gründen.

Wozu können Marketing- und Insight-Teams LLM Visibility-Daten nutzen?

Die Implementierung eines LLM-Tracking-Tools ist der beste Startpunkt. Du siehst, wo eure Marke erwähnt wird und was die Nutzer als nächstes tun. Diese Sichtbarkeitsdaten können anschließend genutzt werden, um eure Inhalte und die Nutzererfahrung zu verbessern.

LLM Tracker untersuchen Tausende von Suchanfragen auf verschiedenen KI-Plattformen gleichzeitig. Sie analysieren diese Daten, um herauszufinden, wie oft und in welchem Zusammenhang eine Marke in einer KI-generierten Empfehlung erscheint.

Wie erfassen und interpretieren diese Tools KI-Antworten?

Die von diesen Tools verwendeten Prompts entsprechen tatsächlichen Fragen der Nutzer. Die KI analysiert anschließend jede Antwort, um Markenerwähnungen, Produktnamen, Sentiment, Positionierungen und andere Einzelheiten zu ermitteln.

Welche Arten von Daten werden dabei sichtbar?

LLM-Tracking-Tools bringen Daten ans Licht, die Marketer andernfalls nicht sehen würden:

Markenerwähnungen in verschiedenen Modellen

Sichtbarkeit der Mitbewerber

Sentimentsanalyse

Auszüge aus Inhalten

Klicks und Traffic

Trends im Zeitverlauf

Diese Daten veranschaulichen, wie KI die Art und Weise, wie Menschen online nach Marken und Unternehmen suchen und sich mit ihnen beschäftigen, verändert.

Warum Integrationen und Kollaborationstools wichtig sind

Durch die Integration mit anderen Datentools erhältst du ein ganzheitliches Bild eurer AI Visibility und ihrer Bedeutung für übergeordnete Strategien.

Meltwater verknüpft KI-Sichtbarkeit beispielsweise mit Daten aus Social Media, News und Influencer-Quellen. So siehst du nicht nur, wo deine Marke in KI-Antworten erscheint, sondern verstehst auch warum.

Wie Dashboards und Alerts beim schnellen Handeln helfen

Durch die Zentralisierung der KI Visibility Daten werden KI-Empfehlungen in Echtzeit sichtbar. Geht die Zahl der Empfehlungen zurück, können Teams schnell reagieren, ohne raten zu müssen, wie Inhalte oder Kampagnen angepasst werden sollten.

TIPP: In diesem Artikel über Meltwaters KI Visibility Tracking Tool GenAI Lens erfährst du, wie du dir ein ganzheitliches Bild von eurer Markenreputation in der LLM-gesteuerten Suche machen kannst.

Willst du wissen, wie LLMs über eure Marke sprechen? Dann lohnt sich der Einsatz eines der führenden LLM-Tracking-Tools. Im Folgenden stellen wir dir sechs Tools vor, mit denen du deine Marke über mehrere LLMs hinweg beobachten kannst.

Vergleich von LLM-Tracking-Tools Tool Beschreibung Wichtigste Funktionen Preis Am besten geeignet für Meltwater GenAI Lens Bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie KI-Modelle dein Unternehmen empfehlen, ergänzt durch Sentiment-Analysen, um Kontext, Tonalität und Trends besser zu verstehen. KI-Zusammenfassungen

Übersicht über alle zitierten Quellen

Echtzeit-Alerts

Konkurrenzinformationen

Zentrales Dashboard Kontaktiere uns für ein maßgeschneidertes Angebot Mittlere bis große Marken und Großunternehmen Peec AI Erfasst, wie eure Marke in LLM-basierten Antworten erscheint, einschließlich Sichtbarkeit, Sentiment und Position, mit Vergleich zu Mitbewerbern. Rankings nach KI-Modell

Empfehlungen zur Verbesserung der Erwähnungen

Rankings der Mitbewerber

Berichtstools

API-Integration Ab 89 € pro Monat Startups, KMUs, globale Marken Profound Eine Plattform für Großunternehmen, die die Sichtbarkeit von Marken in KI-Such- und Antwortmaschinen misst und dabei Einblicke auf Prompt-Ebene und Benchmarking bietet. KI-Antwortanalyse

Erwähnungs-Tracking

Share-of-Voice-Metriken

Sentimentanalyse

Keyword-Einblicke Pläne ab 99 $/Monat Große Enterprise-Unternehmen Otterly AI Ein kostengünstiges Tool, das die Markenpräsenz in ChatGPT, Gemini, Perplexity und anderen LLMs verfolgt und Antworten sowie das Modellverhalten aufzeichnet. KI Keyword-Recherche

Beobachtung von Suchanfragen

Vergleich der Sichtbarkeit von Mitbewerbern

Analyse von Link-Verweisen

GEO-Auditing Pläne ab 29 $/Monat; kostenlose 14-tägige Testversion Kleine und mittlere Unternehmen LLM Tracker Bietet Echtzeit-Einblick in die Performance von LLM-Funktionen, indem die Aktionen der Nutzer mit LLM-Antworten abgeglichen werden. Abgleich von Aktionen mit LLM-Antworten

Echtzeitdaten

Performance-Analysen

Chrome-Erweiterung Ab 29 $/Monat; kostenloser Plan verfügbar Kleine Marken und Teams Semrush Enterprise AIO Erweitert das SEO-Toolkit von Semrush, um die Sichtbarkeit bei KI-Suchen zu messen, Verweise zu erfassen und Content-Teams Trends bei KI-Suchen aufzuzeigen. Keyword-Trends

Share of Voice

Brand Visibility

Prompt Rankings

Traffic-Analyse Preise auf Anfrage Großunternehmen und Konzerne

1. Meltwater GenAI Lens

Meltwaters GenAI Lens gibt dir einen ganzheitlichen Überblick darüber, welche Empfehlungen KI-Modelle für euer Unternehmen aussprechen, damit du dir ein vollständiges Bild von eurer Markenreputation machen kannst. Diese Insights werden mit Meltwaters Sentimentanalyse kombiniert, damit du den Kontext, den Tonfall und Trends nachvollziehen kannst.

Wichtigste Funktionen:

KI-Zusammenfassungen



Übersicht über alle zitierten Quellen



Echtzeit-Alerts



Konkurrenzinformationen



Zentrales Dashboard

Preise: Kontaktiere uns für ein maßgeschneidertes Angebot

Kontaktiere uns für ein maßgeschneidertes Angebot Am besten geeignet für: Mittlere bis große Marken und Großunternehmen

Möchtest du erfahren, wie ihr euch mit GenAI Lens einen Vorsprung gegenüber euren Mitbewerbern bei KI-gestützten Suchergebnissen verschaffen könnt?

2. Peec AI

Peec AI zeigt, wie eure Marke in verschiedenen LLM-basierten Antworten erscheint. Es ermöglicht das Tracking der Sichtbarkeit, des Sentiments und der Position und vergleicht diese Werte mit denen der Mitbewerber.

Wichtigste Funktionen:

Rankings nach KI-Modell



Empfehlungen zur Verbesserung der Erwähnungen



Rankings der Mitbewerber



Reportingtools



API-Integration

Preis: Ab 89 € pro Monat

Ab 89 € pro Monat Am besten geeignet für: Startups, KMUs, globale Marken

3. Profound

Profound ist eine Plattform für Großunternehmen, die die Sichtbarkeit von Marken in KI-Such- und Antwortmaschinen misst. Sie bietet Einblicke auf Prompt-Ebene, Wettbewerbsbenchmarking und vollständige Einblick in die Art und Weise, wie Modelle auf eure Marke verweisen.

Wichtigste Funktionen:

KI-Antwortanalyse



Erwähnungs-Tracking



Share-of-Voice-Metriken



Sentimentanalyse



Keyword-Einblicke

Preise: Pläne ab 99 $/Monat

Pläne ab 99 $/Monat Am besten geeignet für: Große Enterprise-Unternehmens

4. Otterly AI

Otterly ist ein unkompliziertes, budgetfreundliches Tool, das Marken beim Tracking der Erwähnungen auf ChatGPT, Gemini, Perplexity und andere LLMs unterstützt. Es erfasst die Antworten und macht sichtbar, wie die Modelle eure Marke darin präsentieren.

Wichtigste Funktionen:

KI Keyword-Recherche



Beobachtung von Suchanfragen



Vergleich der Sichtbarkeit von Mitbewerbern



Analyse von Link-Verweisen



GEO-Auditing

Preis: Pläne ab 29 $/Monat; kostenlose 14-tägige Testversion

Pläne ab 29 $/Monat; kostenlose 14-tägige Testversion Am besten geeignet für: Kleine und mittlere Unternehmen

5. LLM Tracker

LLM Tracker bietet Echtzeit-Einblick in die Performance deiner LLM-Funktionen. Du erfährst, wie Nutzer aufgrund der Antworten des LLM tatsächlich handeln und erhältst dadurch ein klareres Bild der User Journey.

Wichtigste Funktionen:

Abgleich von Aktionen mit LLM-Antworten



Echtzeitdaten



Performance-Analysen



Chrome-Erweiterung

Preis: Ab 29 $/Monat; kostenloser Plan verfügbar

Ab 29 $/Monat; kostenloser Plan verfügbar Am besten geeignet für: Kleine Marken und Teams

6. Semrush Enterprise AIO

Semrush Enterprise AIO hat sein traditionelles SEO-Toolkit mit dem Tracking der Sichtbarkeit bei KI-Suchen ergänzt. Es erfasst, wie eure Marke in verschiedenen LLMs erscheint, misst den Share of Voice, verfolgt Verweise und gibt Content-Teams Tipps, wie sie auf KI-Suchtrends reagieren können.

Wichtigste Funktionen:

Keyword-Trends



Share of Voice



Brand Visibility



Prompt Rankings



Traffic-Analyse

Preis: Auf Anfrage

Auf Anfrage Am besten geeignet für: Großunternehmen und Konzerne

Wie das richtige LLM Tracking Tool auswählen

Die Wahl des richtigen LLM-Trackers hängt davon ab, was du beobachten musst und wie ausführlich die Insights sein sollen. Auch das Budget und die Komplexität spielen bei der Entscheidung eine wichtige Rolle.

Meltwater ermöglicht eine schrittweise Einführung: Teams können zunächst mit leistungsstarken Media und Social Brand Monitoring Tools starten und später GenAI Lens aktivieren, um die Abdeckung auf KI Search- und Assistant-Umgebungen auszudehnen.

Ganz gleich, ob du Meltwater oder eine andere Plattform nutzt, diese Schritte helfen euch, das richtige LLM Tracking Tool für eure Ziele auszuwählen.

Definiere, was Erfolg bedeutet

Erfolg sieht für jedes Team anders aus: Sichtbarkeit, Sentiment, Share of Voice oder was ganz anderes. Erstelle basierend auf den Daten, die du messen möchtest, eine Auswahlliste mit Optionen und lege dann klare KPIs fest, damit du weißt, wie Erfolg für euch aussieht.

Passe die Funktionen an die Erfahrung und Analysefähigkeiten deines Teams an

Wähle ein Tool, das auf die Erfahrung und die Kapazitäten deines Teams zugeschnitten ist. Wenn ihr ganz am Anfang steht, empfiehlt sich ein einfaches, unkompliziertes Dashboard. Für komplexere Analysen bieten Plattformen wie Meltwater mit APIs, Rohdatenexporten oder anpassbaren Berichten mehr Vorteile.

Überprüfe Integrationen mit dem bestehenden Tech-Stack

Vergewissere dich, dass das Tool mit den bereits verwendeten Systemen kompatibel ist. So kannst du LLM-Daten mit anderen wichtigen Tools und Informationen kombinieren.

Vergewissere dich über Datentransparenz, Governance und ethische KI-Praktiken

Informiere dich über die Art und Weise, wie das Tool Daten erfasst, verarbeitet und aktualisiert. Mache dich mit der Methodik des Tools vertraut und vergewissere dich, dass sie mit euren eigenen Vorstellungen von ethischer KI und Daten-Governance im Einklang steht.

Wie können Insights aus dem LLM Tracking deine Marketingstrategie verbessern?

LLM-Tracking-Tools bieten praktische Lösungen, die eure Brand Monitoring Strategie vorantreiben und den Impact der Sichtbarkeit auf KI-Plattformen belegen. Teams, die wissen, wie KI-Modelle ihre Marke präsentieren, können schneller handeln und bessere, wirkungsvollere Kampagnen entwickeln.

Nutze KI-Sichtbarkeitsdaten für Content- und PR-Strategien

Wenn du weißt, welche Prompts eure Marke immer wieder ins Gespräch bringen, kannst du dich gezielt auf diese Themen konzentrieren. Diese Erkenntnisse helfen Marketingteams bei der Erarbeitung überzeugender PR-Ansätze und der Erstellung von aussagekräftigen und relevanten Inhalten.

Wenn eine SaaS-Plattform von ChatGPT beispielsweise immer wieder als „bestes Tool zur Lohnabrechnung für Remote-Teams” empfohlen wird, können PR-Stories rund um das Thema Remote-Arbeit verfasst, Vergleichsseiten veröffentlicht und Fallstudien erstellt werden, um diese Positionierung zu stärken.

Erkenne Trends bei Mitbewerbern, bevor sie an die Öffentlichkeit gelangen

LLM Tracking zeigt, wo eure Mitbewerber bei KI-Antworten an Boden gewinnen. Erscheinst ein Konkurrenzunternehmen in einer neuen Kategorie oder einem neuen Intent-Cluster, kannst du dies frühzeitig erkennen und eure Botschaften und Inhalte entsprechend anpassen.

Verbinde KI Visibility mit Engagement- und Conversion-Metriken

Wenn du LLM-Daten mit Analytic kombinierst, kannst du den Impact von KI-Erwähnungen auf Klicks, Engagement und Conversions beobachten. Das schließt die Lücke zwischen „Wir werden wahrgenommen“ und „Das zeigt sich in der Pipeline“. So haben Marketer die nötigen Argumente, um AI Visibility als echten Akquisitionskanal zu priorisieren.

Wie kann dein Team den Einstieg in LLM Tracking finden?

Immer mehr Menschen nutzen KI-Modelle für die Discovery-Phase ihrer Customer Journey. Es ist also unverzichtbar, die Performance eurer Marke auf diesen Plattformen im Auge zu behalten. Das Tracking der KI-Sichtbarkeit ist ein Muss – und hier sind die wichtigsten Schritte:

Überprüfe, wo eure Marke derzeit in KI-Ergebnissen erscheint.

Definiere deine Tracking-Kennzahlen.

Lege einen Zeitplan für das Reporting fest.

Richte automatische Benachrichtigungen ein.

Teste eine integrierte Lösung, um die KI-Sichtbarkeit in bestehende Prozesse zu integrieren.

Mit GenAI Lens von Meltwater können Teams, die Meltwater bereits für Brand Monitoring nutzen, das LLM Visibility Tracking nahtlos auf KI-generierte Inhalte ausweiten. So bleiben alle eure Workflows und Daten auf ein und derselben Plattform.

Erfahre bei einer Demo mehr darüber!

Wie können Unternehmen mithilfe von LLM Observability Tools Performance-Probleme in Echtzeit erkennen und beheben?

LLM Observability Tools beobachten die Outputs, Latenzzeiten und Fehlermuster von Modellen in Echtzeit. Sie machen plötzliche Einbrüche in der Antwortqualität, fehlende Quellenangaben, ungenaue Empfehlungen oder veränderte Darstellungen einer Marke sichtbar. Mit Echtzeit-Alerts und Dashboards können Probleme behoben werden, bevor sie die Nutzer beeinträchtigen – z. B. durch Anpassung von Prompts, Aktualisierung von Inhalten oder Optimierung der Modell-Einstellungen. So wird sichergestellt, dass die KI auf Plattformen wie ChatGPT, Gemini, Claude und Perplexity einheitliche und verlässliche Antworten zu Themen rund über eure Marke liefert.

Was muss bei der Beurteilung von Open-Source LLM Monitoring Lösungen gegenüber kommerziellen Plattformen beachtet werden?

Open-Source LLM Monitoring Tools bieten Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, erfordern aber zusätzliche technische Ressourcen, Sicherheitsüberwachung und laufende Betreuung. Kommerzielle Plattformen bieten einsatzbereite Dashboards, automatisierte Alerts, übersichtlichere Berichte zur Sichtbarkeit von Marken und Integrationen mit Analysetools. Bei der Entscheidung sind Kosten, einfache Implementierung, Datentransparenz, Datenschutzstandards, Modellabdeckung und die Skalierbarkeit des Tools bei steigender KI-Nutzung zu berücksichtigen. Letztendlich hängt die Entscheidung von der Erfahrung des Teams, der internen Ressourcenverfügbarkeit und der Dringlichkeit der Umsetzung der gewonnenen Insights ab.

Wie hilft LLM Performance Tracking Software, den Impact von KI-gestützten Maßnahmen auf die Sichtbarkeit einer Marke zu messen?

LLM Performance Tracking Tools zeigen, wie oft eine Marke in KI-generierten Antworten erscheint, wie sie positioniert ist und ob das Sentiment mit deiner beabsichtigten Botschaft übereinstimmt. Sie verknüpfen KI-Erwähnungen mit nachfolgenden Aktionen, etwa Klicks, Traffic und Conversions, damit Teams die Auswirkung der KI-Sichtbarkeit auf die Markenbekanntheit messen können. Durch den Vergleich der Präsenz auf ChatGPT, Gemini, Claude und anderen LLMs können Marketer feststellen, welche Maßnahmen die Sichtbarkeit verbessern und wo mehr Unterstützung in den Bereichen Content, SEO oder PR nötig ist.

Können Unternehmen LLM Observability Plattformen in ihre bestehenden Analyse- und Reporting-Workflows integrieren?

Ja. Die meisten LLM Observability Tools lassen sich in bestehende Analyseplattformen, BI-Dashboards und Data Warehouses integrieren, damit Teams die KI Visibility gemeinsam mit Webanalysen, SEO-Performance und Social Insights zentralisieren können. Dies ermöglicht die Zusammenführung von LLM-Daten mit bereits erfassten KPIs wie Engagement, Share of Voice, Conversions und Traffic-Quellen. Durch diese Integration können Teams Rohdaten aus KI-Antworten in umsetzbare Berichte umwandeln, ohne komplett neue Workflows erstellen zu müssen.

Wie hilft LLM Monitoring bei globalen Märkten?

KI-Modelle liefern je nach Region, Sprache und regionalem Kontext unterschiedliche Antworten. Durch proaktives LLM Monitoring können Unternehmen nachvollziehen, wie ihre Marke in verschiedenen Märkten wahrgenommen wird, Fehlinformationen frühzeitig erkennen und mit einem weltweit einheitlichen Kommunikationsauftritt glänzen. Außerdem lassen sich damit Veränderungen in der Sichtbarkeit von Mitbewerbern oder des lokalen Sentiments erkennen, die sich auf die Reputation auf diesem Markt auswirken könnten. Angesichts des massiven Einflusses von KI auf die Informationsbeschaffung stellt das marktübergreifende Monitoring sicher, dass Kunden überall auf der Welt genaue und aktuelle Informationen über eure Produkte und Dienstleistungen erhalten.

Wie wirkt sich LLM Monitoring auf Branding aus?

LLM Monitoring zeigt dir, wie große Sprachmodelle deine Marke in Antworten und Empfehlungen darstellen. Das hilft dir, Fehlinformationen oder ungenaue Darstellungen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Du kannst so sicherstellen, dass Botschaften, Tonalität und Positionierung deiner Marke konsistent bleiben, Vertrauen aufgebaut wird und die Marke in der KI-gesteuerten Suche positiv wahrgenommen wird. Langfristig trägt dies dazu bei, Reputation, Sichtbarkeit und Kaufentscheidungen positiv zu beeinflussen.

Wie oft sollte man AI Visibility messen?

Die Häufigkeit hängt von der Dynamik deiner Branche, der Anzahl der Produkte und Märkte ab. In stark umkämpften oder schnelllebigen Branchen ist wöchentliches Monitoring empfehlenswert, um Trends, neue Narrative oder Veränderungen in der Wahrnehmung sofort zu erkennen. In stabileren Branchen oder für kleinere Marken kann ein monatlicher Rhythmus ausreichend sein. Wichtig ist: Regelmäßigkeit schafft die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen und frühzeitiges Handeln bei Chancen oder Risiken.

Wie verbindet man LLM-Daten mit SEO, PR und Paid Media?

LLM-Daten liefern wertvolle Insights über Sichtbarkeit, Nutzerfragen und Markenwahrnehmung, die bestehende Marketing-Kanäle optimieren. Du kannst sie nutzen, um:

SEO-Inhalte zu optimieren : Fragen der Nutze aus LLM-Antworten direkt in Inhalte einfließen lassen

: Fragen der Nutze aus LLM-Antworten direkt in Inhalte einfließen lassen PR-Narrative zu steuern : Medienbotschaften gezielt ausrichten und einheitliche Marken-Storys veröffentlichen

: Medienbotschaften gezielt ausrichten und einheitliche Marken-Storys veröffentlichen Paid-Kampagnen zu verbessern: Anzeigen gezielter auf relevante Themen und Kanäle ausrichten

So entsteht eine integrierte Marketingstrategie, in der SEO, PR, Paid und LLM Insights Hand in Hand gehen, um die Marke einheitlich, sichtbar und vertrauenswürdig zu positionieren.

Fazit: Warum LLM Tracking ab 2026 unverzichtbar ist

KI Modelle bilden eine neue Such-Ebene, die das Entdecken von Marken und die Entscheidungsfindung der Konsumenten zunehmend beeinflusst. Für Marken wird Transparenz und Kontrolle über ihre Präsenz in KI-Antworten deshalb immer wichtiger.

Meltwater bietet integrierte KI Visibility Tools, mit denen sich die Darstellung eurer Marke auf LLM Plattformen beobachten lässt. Darüber hinaus liefern sie wertvolle Insights und zeigen Chancen zur Steigerung der Sichtbarkeit auf.

Je früher ihr mit LLM Tracking startet, desto schneller sichert ihr euch einen Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie diesen wichtigen Kanal für sich nutzen.