Vom agenturgetriebenen Monitoring zur internen Social-Listening-Kompetenz

Vor der Zusammenarbeit mit Meltwater im Jahr 2024 nutzte HEINEKEN Agenturen für das Marken-Monitoring mit Fokus auf Krisenmanagement. Mit steigender Social-Listening-Reife wuchs jedoch der Wunsch, diese Kompetenz im Unternehmen selbst aufzubauen und strategisch weiterzuentwickeln.

„Für uns war entscheidend, nicht nur ein Tool zu bekommen, sondern echte Unterstützung“, erklärt Narek Garit, Global Measurement & Analysis Lead bei HEINEKEN. „Meltwater hat genau hier überzeugt: Social Listening mit menschlicher Expertise. Wir brauchen die Beratung, die Intelligenz und die Begleitung von Meltwater, um Social Listening unternehmensweit zu verankern.“

Consumer Intelligence und GenAI Lens im Einsatz

HEINEKEN nutzt Meltwaters Lösungen für Consumer Intelligence, Media Intelligence und Social Listening, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die Kommunikations- und Reputationsstrategien gezielt stärken.

Dank unbegrenzter Suchanfragen kann das Kommunikationsteam relevante Themen von Nachhaltigkeit bis Public Affairs aus der digitalen Welt in Echtzeit beobachten. Dadurch lassen sich Trends frühzeitig erkennen und Botschaften zielgerichtet anpassen. Automatisierte Reports ermöglichen eine kontinuierliche Erfolgsmessung und ein konsistentes Benchmarking über längere Zeiträume.

Mit der Einführung von GenAI Lens, Meltwaters Monitoring-Lösung auf Basis großer Sprachmodelle (LLMs), erhält HEINEKEN zudem tiefere Einblicke über die Markenwahrnehmung entlang sämtlicher digitaler Kontaktpunkte.

Regelmäßige Audits zeigen, wie HEINEKEN-Marken in generativen KI-Systemen wie ChatGPT oder Claude erscheinen. Dafür werden Hunderte verbraucherorientierte Suchanfragen ausgewertet, um Bedürfnisse, Interessen und Wahrnehmungen zu identifizieren. Auf dieser Grundlage kann das Unternehmen Markenrepräsentation tracken, Entwicklungen über Zeit messen und den Earned Media Value in generativen KI-Umgebungen bestimmen.

GenAI Lens unterstützt zudem ein proaktives Krisenmanagement: Narrative lassen sich gezielt steuern, Fehlinformationen früh erkennen und adressieren.

„Die Spielregeln haben sich verändert. Es geht nicht mehr nur um Keywords, sondern um Quellen und Kontexte“, so Garit. „Meltwater hat diese Entwicklung verstanden und in eine Lösung übersetzt, mit der wir unsere Reputation fundiert analysieren können.“