Die Kunst der PR ist, seit jeher mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Doch heute werden diese Botschaften an anderen Orten verbreitet und auf neue Weise entdeckt. Journalisten sind nach wie vor wichtig – genauso wie Medienberichterstattung. Doch ein wachsender Teil des Publikums bezieht Informationen nicht mehr aus Nachrichtenartikeln, sondern fragt KI-Systeme, was relevant ist, wer die maßgeblichen Akteure sind und wem man vertrauen kann. Kann die Formulierung eines Pitches von diesen Systemen nicht verstanden, extrahiert und weiterverwendet werden, taucht die eigene Story möglicherweise gar nicht erst in den generierten Antworten auf.

Hier setzt die GEO-Optimierung von PR-Pitches an. GEO, oder Generative Engine Optimization, bedeutet nicht, dass man Keywords hinterherjagt oder Algorithmen austrickst. Vielmehr geht es um Klarheit: Pitches sollen so verfasst werden, dass KI-Systeme sie mühelos analysieren, verifizieren und korrekt zusammenfassen können. Gelingt dies, erreicht die Botschaft nicht nur Journalisten, sondern auch Plattformen wie ChatGPT, Gemini, Claude oder Perplexity, die sie in ihren KI-generierten Antworten verwenden. Also dort, wo Entscheidungsträger zunehmend nach Kontext und Orientierung suchen.

Bei der traditionellen Suchmaschinenoptimierung (SEO) stehen Rankings und Klicks im Mittelpunkt. Das Ziel ist der blaue Link auf der ersten Seite der Suchergebnisse, um möglichst viele Nutzer auf die eigene Website zu locken. GEO folgt einer anderen Logik. Hier geht es darum, in der Antwort selbst aufzutauchen. Wenn ein KI-System nach dem Marktführer einer Kategorie, der Ankündigung eines Unternehmens oder der Bedeutung eines Trends gefragt wird, greift es auf vertrauenswürdige und verständliche Quellen zurück. Ist ein Pitch vage, widersprüchlich oder voller schwammiger Behauptungen, wird es für das System schwierig, ihn zu verwenden.

Die Dashboards in GenAI Lens, der AI Visibility Monitoring Plattform von Meltwater, zeigen, wie die Antworten von LLMs nach den wichtigsten Marken, Quellen und Journalisten aufgeschlüsselt und analysiert werden können.

GEO-optimierte Pitches werden für Menschen und Maschinen geschrieben. Klare Formulierungen sind seit jeher das A und O guter PR – neu ist der Preis, den PR-Teams für mangelnde Klarheit zahlten. KI-Systeme tun sich schwer mit Mehrdeutigkeiten. Sie geraten ins Stocken, wenn Firmennamen geändert werden, Produktbezeichnungen mitten im Pitch wechseln oder Behauptungen nicht mit nachprüfbaren Fakten untermauert sind. In solchen Fällen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pitch erwähnt oder zusammengefasst wird. GEO-Optimierung schafft hier Abhilfe, indem sie für eine strukturierte Aufbereitung von Informationen sorgt.

Anders als bei SEO, wo sich Relevanz und Autorität mit der Zeit auszahlen, geht es bei GEO um unmittelbare Klarheit. KI-Systeme müssen rasch erkennen, wer was wann gemacht hat und warum das wichtig ist. Wenn diese Informationen im Text verborgen sind oder nur angedeutet werden, geht die Botschaft unter. Sind sie dagegen auf einen Blick sichtbar, erreicht die Botschaft mehr als nur einen einzigen Posteingang.

Die GEO-Optimierung beginnt, bevor der erste Satz geschrieben wird. Zunächst muss klar sein, welche Kernbotschaft bei KI-Systemen haften bleiben soll. Sie muss so prägnant formuliert sein, dass sie auch in einer Zusammenfassung ihre Aussagekraft behält. Lässt sich dein Pitch nicht auf wenige klare, faktenbasierte Sätze verdichten, ist er für ein KI-gesteuertes Umfeld noch nicht bereit. Steht die Botschaft fest, folge diesen entscheidenden Schritten, um deinen Pitch GEO-optimiert auszuarbeiten.

1. Verfasse KI-freundliche Überschriften

Die Überschrift nimmt heute eine äußerst wichtige Rolle ein. KI-Systeme orientieren sich häufig an den ersten Zeilen eines Dokuments, um den Kontext zu erfassen. Eine Überschrift, die den Namen des Unternehmens und das aktuelle Ereignis klar wiedergibt, beseitigt Unklarheiten auf Anhieb. Wenn die Überschrift genau beschreibt, wer involviert ist und was passiert ist, fällt es sowohl Journalisten als auch KI-Systemen leichter, die Relevanz des Pitches zu verstehen.

2. Führe die wichtigsten Fakten gleich am Anfang an

Die ersten Sätze sind entscheidend. In einem GEO-optimierten Pitch sollten ein oder zwei Einstiegs­sätze das „Wer“, „Was“, „Warum“, „Wann“ und „Wo“ klar beantworten. Werden die wichtigsten Fakten direkt zu Beginn genannt, können KI-Systeme sie ohne Spekulationen extrahieren und korrekt einordnen. Gleichzeitig erhalten Journalisten einen schnellen Anhaltspunkt, ob die Story in ihren Themenbereich passt.

3. Achte auf einheitliche Bezeichnungen und klare Begriffe

Konsistenz ist eine weitere zentrale Säule der GEO-Optimierung. Verwende jedes Mal denselben Namen, wenn du euer Unternehmen, euer Produkt oder eure Sprecherin, bzw. euren Sprecher erwähnst. Führe bei der ersten Erwähnung vollständige Namen und Titel hinzu. Vermeide Abkürzungen oder Kurzformen, die zwar intern verständlich sind, externe Leser und KI-Systeme jedoch verwirren. KI behandelt jede Variation potenziell als neue Entität. Wechseln Namen oder Bezeichnungen, sinkt die Klarheit. Bleiben sie konsistent, steigt die Glaubwürdigkeit.

4. Verwende strukturierte, überprüfbare Daten

In einer generativen Umgebung haben Fakten mehr Gewicht als Adjektive. KI-Systeme bevorzugen Daten, die sie überprüfen können. Datumsangaben, Zahlen, Ergebnisse und genaue Details erhöhen die Wiederverwendbarkeit deiner Pitches. Das bedeutet nicht, den Pitch mit Zahlen zu überladen, sondern Aussagen konsequent auf konkrete Fakten zu stützen.Wenn du etwas als „neu“ bezeichnest, erkläre, inwiefern. Wenn etwas „wichtig“ ist, erkläre in einfachen Worten, warum.

5. Berücksichtige die kontextuelle Relevanz

Zusammenhänge sind entscheidend. KI-Systeme betrachten einen Pitch nicht isoliert, sondern stellen Verbindungen zu bestehenden Trends, bekannten Entwicklungen und etablierten Themenfeldern her. Hat eine Ankündigung einen klaren Bezug zu einer branchenspezifischen Veränderung, regulatorischen Neuerungen oder Marktentwicklung, erleichtert das die Einordnung der Botschaft in einen größeren Zusammenhang. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pitch auch bei allgemeinen Nutzerfragen zum jeweiligen Themenbereich berücksichtigt wird.

6. Stelle ergänzende Unterlagen bereit

Zusätzliche Unterlagen verlängern die Lebensdauer deines Pitches. Hintergrundinformationen, Profile von Führungskräften und Factsheets liefern KI-Systemen strukturierte Inhalte, auf die sie zurückgreifen können. Sind diese Unterlagen leicht zugänglich und klar formuliert, stärken sie die Kernbotschaft, statt Verwirrung zu stiften. Ähnlich wie Pressemitteilungen Pitches unterstützen, beeinflussen diese Inhalte heute nicht nur die redaktionelle Berichterstattung, sondern auch KI-generierte Antworten.

Strukturierung von Pitches für KI & Journalisten

Eine gute Struktur hilft Journalisten, Texte schnell zu erfassen. Heute unterstützt dieselbe Struktur KI-Systeme bei der präzisen Extrahierung von Informationen. Kurze Absätze mit klaren Kernaussagen machen es einfacher, das Thema jedes Abschnitts eindeutig zu erkennen. Werden mehrere Gedanken in einem Absatz vermischt, fällt die Verarbeitung sowohl Menschen als auch Maschinen schwer.

Zitate erfordern besondere Aufmerksamkeit. Die Quellenangabe muss klar und vollständig sein und den vollständigen Namen sowie den Titel der Sprecherin, bzw. des Sprechers enthalten. Bei einem Zitat steht eine zentrale Aussage im Mittelpunkt. KI-Systeme extrahieren Zitate jedoch häufig als eigenständige Aussagen. Wenn der Kontext unklar ist oder Angaben zum Titel fehlen, verliert das Zitat an Aussagekraft.

Schlecht strukturierte Pitches setzen oft auf Spannung oder besonders clevere Formulierungen. Dieser Ansatz kann im KI-Kontext kontraproduktiv sein. Wird die Kernaussage zu spät platziert oder nur angedeutet, besteht die Gefahr, dass sie übersehen wird. Ein gut strukturierter Pitch nennt das Wesentliche zuerst, gefolgt von ergänzenden Details und Erklärungen. Dadurch wird nicht die Kreativität eingeschränkt, sondern die Wirkung erhöht.

GEO-freundliche Distributionsstrategien für PR-Pitches

Wer einen Pitch aufgreift und ihn in eine Story verwandelt, beeinflusst die Art und Weise, wie KI-Systeme ihn behandeln. Generative KI-Systeme bevorzugen in der Regel Inhalte aus renommierten und vertrauenswürdigen Quellen. Wenn ein Journalist deine Story veröffentlicht und dabei einheitliche Bezeichnungen und klare Fakten verwendet, wird ein starkes Signal an KI-Systeme gesendet.

Die Verteilung über etablierte Newswires und renommierte Publikationen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Botschaft indexiert und wiederverwendet wird. Presse- und Medienzentren, die übersichtliche, leicht zugängliche Archive führen, sind ebenfalls hilfreich. GEO-Optimierung verlängert die Lebensdauer von Inhalten und maximiert den langfristigen Effekt der Distribution.

Tipp: Erfahre mehr über GEO zur Erhöhung der KI-Sichtbarkeit.

Wie lässt sich der GEO-Erfolg von PR-Pitches messen?

Mit GenAI Lens können PR-Profis die LLM-Sichtbarkeit in führenden generativen KI-Modellen beobachten.

Die traditionelle Messung von PR-Ergebnissen betrachtet Berichterstattungsvolumen, Reichweite und Sentiment. GEO erweitert die bestehende Messung um eine weitere Dimension. Marken müssen wissen, wie sie KI-Systemen dargestellt werden und ob ihre Kernbotschaften in den Antworten der KI-Systeme erscheinen. Dazu müssen Prompts, die mit den Unternehmensankündigungen und der eigenen Kategorie in Zusammenhang stehen, aktiv getestet werden.

Wer beobachtet, wie generative KI-Systeme eine Marke zusammengefasst darstellen, erkennt rasch Lücken zwischen der gewünschten Positionierung und der tatsächlichen Darstellung. Im Laufe der Zeit lässt sich erkennen, ob neue Kampagnen Einfluss darauf haben, wie KI-Systeme über eine Marke sprechen. So lassen sich Risiken reduzieren und die Konsistenz erhöhen.

Tools wie Meltwaters GenAI Lens machen LLM-Sichtbarkeit durch das Tracking von Markenerwähnungen und Narrativen auf den wichtigsten KI-Plattformen messbar. Anstatt Antworten manuell zu überprüfen, erhältst du einen klareren Überblick darüber, wie deine PR-Maßnahmen die durch KI generierte Wahrnehmung beeinflussen.

Welche häufigen Fehler sollten bei der GEO-Optimierung von PR-Pitches vermieden werden?

Der häufigste Fehler ist eine zu vage Formulierung. Wenn ein Pitch nur allgemeine Aussagen ohne spezifische Details enthält, können KI-Systeme keine handfesten Informationen extrahieren oder wiederverwenden. Ein weiteres gängiges Problem sind uneinheitliche Bezeichnungen in unterschiedlichen Versionen desselben Pitches. Kleine Anpassungen, die intern unproblematisch erscheinen, können bei KI-Systemen zu einer fragmentierten Markenwahrnehmung führen.

Auch eine Überoptimierung für SEO-Keywords kann die GEO-Performance beeinträchtigen. Generative KI-Systeme priorisieren Bedeutung und Kontext stärker als bloße Wiederholungen. Ein natürlicher, sachlicher Schreibstil ist wirkungsvoller als möglichst viele Phrasen oder Keywords in jeden Satz einzubauen.

Ein letzter Punkt: Manche Teams verstehen GEO eher als technischen Trick denn als strategischen Ansatz.

GEO-Optimierung ist keine Checkliste, die am Ende abgearbeitet wird. Sie ist vielmehr ein Denkansatz, der von Beginn an prägt, wie Klarheit, Struktur und Glaubwürdigkeit gestaltet werden.

FAQs: GEO-Optimierung von PR-Pitches

Warum sollten PR-Pitches für KI-Systeme optimiert werden?

PR-Pitches sollten für KI-Systeme optimiert werden, weil Nutzer ihre Fragen immer öfter von KI-Suchmaschinen beantworten lassen. Wenn dein Pitch GEO-optimiert ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass deine Botschaft in diesen Antworten auftaucht, selbst wenn niemand auf einen Artikel klickt.

Wie entscheiden LLMs, welche Inhalte aus einem PR-Pitch aufgegriffen werden?

Große Sprachmodelle entscheiden anhand von Klarheit, Struktur und Vertrauenssignalen, welche Informationen berücksichtigt werden. Sie suchen nach eindeutigen Bezeichnungen und Begriffen, überprüfbaren Fakten und glaubwürdigen Quellen, die ihnen helfen, Informationen präzise zusammenzufassen.

Sind Pressemitteilungen im GEO-Zeitalter noch relevant?

Ja. Pressemitteilungen sind nach wie vor wichtig, weil sie strukturierte und autoritative Inhalte liefern, auf die KI-Systeme zurückgreifen können. Werden sie über vertrauenswürdige Kanäle veröffentlicht, stärken sie den Pitch und erreichen anhand der KI-generierten Antworten mehr Menschen.

Können kleinere Marken bei der GEO-Optimierung mithalten?

Auch kleinere Marken können bei der GEO-Optimierung erfolgreich sein, wenn sie sich auf Relevanz und Klarheit konzentrieren. Man muss nicht Marktführer in einer Kategorie sein, um in KI-Antworten zu spezifischen Nischenthemen zu erscheinen. Entscheidend sind Klarheit, Konsistenz und Glaubwürdigkeit.

Wie lässt sich messen, ob ein Pitch in generativen Suchergebnissen erscheint?

Durch das Testen von Prompts, die Beobachtung von KI-Zusammenfassungen und die Verwendung von Tools für das Tracking der KI-Sichtbarkeit kann festgestellt werden, ob dein Pitch in generativen Suchergebnissen erscheint. So lässt sich im Laufe der Zeit erkennen, ob deine PR-Maßnahmen Einfluss auf KI-Narrative haben.

Wie Meltwater dich bei der GEO-Optimierung deiner PR-Pitches unterstützt

Der Wandel hin zu Large Language Models (LLMs) ist für PR-Teams manuell und in großem Umfang kaum zu bewältigen. Gleichzeitig ist die kontinuierliche Beobachtung der eigenen Marke in den Medien, auf Social-Media-Kanälen und inzwischen auch in KI-Systemen unerlässlich. Die PR-Lösungen von Meltwater unterstützen dich mit besserer Zielgruppenausrichtung und präziseren Daten bei der Erstellung und Verteilung von Pitches. GenAI Lens dehnt diese Sichtbarkeit auf die KI-Ebene aus und zeigt, wie große Sprachmodelle die Marke darstellen und welche Quellen diese Narrative beeinflussen.

Dies ist umso wichtiger, weil die GEO-Optimierung mit dem Versand des Pitches nicht zu Ende ist. Sie setzt sich mit der Verbreitung deiner Story durch Medienberichterstattung und KI-generierte Antworten kontinuierlich fort. Mit den richtigen Insights erkennst du, wo deine Botschaft auf Kurs bleibt und wo sie von der Spur abkommt.

Marken wie Heineken nutzen Meltwater, Struktur und Intelligence in ihre PR-Strategie einfließen zu lassen und Earned Media mit der übergeordneten Markenwahrnehmung zu verknüpfen. Wer diszipliniertes Pitch-Writing mit kontinuierlicher KI-Sichtbarkeit verbindet, schafft den Sprung von reaktiver PR zur proaktiven Steuerung der Narrative.

PR dreht sich heute nicht mehr ausschließlich um Medienpräsenz. In einem Umfeld, in dem KI zunehmend als Informationsvermittler fungiert, ist es wichtig, verstanden, zitiert und als vertrauenswürdig angesehen zu werden. GEO-optimierte Pitches helfen dir, dieser neuen Realität mit Klarheit statt vagen Vermutungen zu begegnen.