Lancée par deux Français en 2020 : Alexis Barreyat et Kévin Perreau, le réseau social BeReal mise tout sur l’authenticité et les vrais amis, et est en train de devenir un phénomène mondial. Le principe : une fois par jour, BeReal envoie à ses utilisateurs une notification leur demandant de poster une photo de ce qu’ils font à cet instant précis. C’est en effet l’application qui choisit pour vous en vous envoyant une notification. Celle-ci vous prévient que vous disposez de deux minutes pour faire votre photo. La photo peut être vue par son groupe d’amis ou par le grand public, si la personne l’autorise.

Avec plus de 50 millions de téléchargements dans le monde en 2022. BeReal est l’application la plus téléchargée (devant Meta, et Facebook), dans plusieurs pays, dont les États-Unis au mois de septembre 2022.

Le principe novateur de l’application a suscité l’intérêt des autres géants des réseaux sociaux qui, depuis plusieurs mois, tentent de se réapproprier l’idée.

Instagram souhaite lancer le IG Candid Challenges, un défi quotidien qui ressemble au concept de BeReal. Tout se passe en stories : l’utilisateur reçoit une notification quotidienne qui lui laisse deux minutes pour prendre une photo spontanée avec les deux caméras de son téléphone. Ensuite, ces deux photos seront partagées en stories et accessibles à vos amis participants également au challenge. L’application Tiktok, elle, a lancé une nouvelle fonctionnalité visant à favoriser plus d'authenticité sur sa plateforme. Le concept : l’utilisateur a trois minutes pour prendre une photo ou réaliser une vidéo de dix secondes après avoir reçu une notification via l'application. Enfin, fin août 2022, Snapchat a annoncé l’arrivée d’une fonctionnalité similaire à Bereal sur son application. Baptisée Dual Camera, elle permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos avec les caméras avant et arrière de leur téléphone simultanément. Ces imitations montrent que la croissance de BeReal inquiète les plus grands. Avec 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, la start-up française continue de se faire une place aux côtés des géants des réseaux sociaux.

C’est pourquoi aujourd’hui nous avons choisi d’interviewer Anthony Rochand, expert du digital et CEO de LEW afin de discuter de BeReal, l'appli incontournable de cette année 2022 ?



Sommaire

BeReal marque t-il un retour aux sources des réseaux sociaux ?

Ce réseau est aux antipodes d’Instagram, de TikTok, si on l’observe de près, puisque l’idée de base est d'être authentique et de créer du contenu en toute décontraction. On dispose de 2 petites minutes pour prendre un cliché et le poster. Cela veut dire peu de temps pour réfléchir à ce que l’on va prendre en photo. C'est un changement radical par rapport à ce que l’on peut voir dans l'écosystème des médias sociaux à la mode d'aujourd'hui. TikTok, Snap, Insta s'appuient sur les goûts, sur les abonnés, les filtres et les publicités de manière classique. Au final, moins d’artifices, plus de spontanéité, on a presque (tout est relatif) l’impression de revenir aux joies du Web 1.

Pourquoi le réseau social BeReal plaît autant ?

Il s’agit très certainement de ce côté “surprise” qu’offre BeReal qui plaît beaucoup et c’est aussi qu’il cherche à rompre avec toute cette posture trop artificielle et cette préparation, en favorisant la spontanéité. BeReal, on peut la voir comme une application qui donne une possibilité nouvelle et unique de découvrir qui sont vraiment nos amis et ce dans leur vie quotidienne. Le mode “sans filtre” revient en force…

Comme il n’y a pas de publicité pour le moment sur BeReal, on pourrait le voir comme quelque chose d’antinomique, avec une quelconque utilisation par les influenceurs et les marques. Mais les marques peuvent évoluer sur BeReal en montrant leur côté amusant et sans fioritures. C’est une vraie opportunité d’être transparent pour les entreprises, sans se soucier d’un objectif de rentabilité et purement commercial. Elles peuvent donner finalement une vraie priorité à leur audience, et procurer ce sentiment d’appartenance que la communauté attend.



Quel avenir pour BeReal ?

Avec un tel engouement on pourrait penser que le retour aux sources et à l’authenticité pour la vie sociale donne un vrai vent de fraîcheur à la sphère des réseaux sociaux, et c’est le cas, mais est-ce que le côté “ce n’est pas pour créer du business” ne va pas limiter l’évolution de BeReal ? L’avenir nous le dira, mais on imagine très bien d’autres fonctionnalités qui pourraient mixer le côté business et le perso. C’est une question de compromis. Cela donnerait la possibilité de favoriser la connexion avec des auteurs, des blogueurs pour le guest posting dans certains domaines par exemple.

L'application BeReal remet-elle en cause le rôle des influenceurs ?

Par définition et au premier abord, l’app n’est pas vraiment destinée aux influenceurs, BeReal par nature nous tient un peu écarté de tout cela, maintenant pas complètement puisque l’application a démarré un programme d’ambassadeur (pour les étudiants) depuis le mois d’août 2022. Même si ce n’est pas du marketing d’influence à proprement dit, BeReal voit certainement ici “l’advocacy” comme un moyen de capitaliser sur des fidèles, et viraliser ses messages, de mettre en avant sa cause auprès de communautés, c’est une belle entrée en matière.

En fait, il n'y a pas réellement de marketing d’influence pour le moment sur BeReal. Les influenceurs et les créateurs de contenus vont sur des plateformes comme TikTok pour partager des contenus relatifs à l'utilisation de BeReal. Cela est favorisé par le fait de ne pas poster leurs publications de BeReal à temps, de louper la notification BeReal en arrivant aux moments les plus inopportuns. Les utilisateurs sur BeReal partagent des photos avec des thèmes très simples, comme par exemple la personne qui travaille au bureau tous les jours, exposant des moments de sa vie.

Il est évident que l'application, à l’heure qu’il est, est un moyen pour les marques et les influenceurs de se connecter avec d’autres individus de manière authentique. Des entreprises comme Chipotle se distinguent sur BeReal, en montrant les coulisses de leurs collaborateurs par exemple.

Conclusion

Née avec un smartphone à la main, la Gen Z a appris à déjouer les codes des réseaux et Instagram, à la manière de Facebook, est en passe de devenir désuet.

BeReal a donc su tirer son épingle du jeu grâce à son concept à contre-courant ; misant sur l’instantanéité et la volonté de montrer la « vraie vie ». BeReal s’oppose à la mise en scène, et au scroll infini pour retenir les utilisateurs.

L'idée de BeReal, est de revenir à la racine des réseaux sociaux : connecter les amis instantanément. D'ailleurs, la description BeReal app affiche la couleur : «BeReal ne te rendra pas connu ni famous, si tu veux devenir un influenceur, tu peux rester sur TikTok et Instagram.»

Seul enjeu, nous l'avons souligné, la monétisation. Car l'application est sans pub dans un monde numérique régi par «l'économie de l'attention». Alors, BeReal est-il un simple phénomène de mode, ou au contraire, un nouveau réseau qui va s’inscrire dans nos habitudes ? Difficile à dire. Mais le réseau social français a le mérite de vouloir proposer des alternatives aux réseaux sociaux souvent jugés comme loin de représenter la réalité.



