Nous avons récemment annoncé plusieurs améliorations de nos produits en matière d'IA, et dans cet article du blog, nous allons examiner de plus près comment notre nouvel assistant de rédaction IA peut aider les responsables des médias sociaux à créer de meilleurs posts plus rapidement.

Imaginez libérer votre équipe des tâches fastidieuses de rédaction pour les médias sociaux, même avec notre produit Engage qui simplifie déjà la gestion à grande échelle. C'est là que notre tout nouveau compagnon entre en scène – un assistant de rédaction alimenté par les puissants modèles de langage d'OpenAI ChatGPT. Conçu sur mesure pour les gestionnaires de médias sociaux, il prend en charge la création de contenu frais et engageant en un clin d'œil, vous faisant gagner du temps et des efforts précieux.

Astuce : Lisez notre guide ChatGPT pour le marketing et les relations publiques, apprenez comment utiliser ChatGPT pour les agences de relations publiques, découvrez l'assistant de relations publiques de Meltwater doté d'une intelligence artificielle et jetez un coup d'œil aux messages les plus utiles de ChatGPT pour le marketing et les relations publiques.

Vous pouvez considérer l'assistant IA d'écriture comme un collègue serviable, qui est toujours à votre disposition pour vous aider à travailler sur des idées, vous faire des suggestions utiles et vous donner un peu d'inspiration lorsque vous en avez besoin.

Commencez par rédiger un message

Nous commençons par composer un message comme nous le ferions normalement dans Meltwater Engage.

Dans cet exemple, imaginons que nous sommes une marque de nutrition sportive qui annonce de nouvelles saveurs pour ses barres protéinées vegan très appréciées.

Rendre les messages sur les médias sociaux plus attrayants

C'est un bon début, il contient toutes les informations importantes, mais c'est un peu ennuyeux et nous ne nous sentons pas très inspirés en ce moment, cliquons sur l'assistant IA pour obtenir de l'aide.

Vous pouvez immédiatement constater que nous disposons de plusieurs options, qui nous aideront toutes à donner du piquant à ce message. Commençons par demander à l'assistant de rendre notre article plus intéressant.

L'assistant a instantanément créé trois versions alternatives de notre article, toutes utilisant un langage plus dynamique et plus attirant. Nous pouvons choisir celle que nous préférons, ou simplement lui demander de créer d'autres variantes jusqu'à ce qu'il en produise une qui nous plaise vraiment. Pour l'instant, nous allons choisir la deuxième option.

Ensuite, nous demanderons à l'assistant de modifier le tone of voice. Nous avons le choix entre quatre options qui correspondent au ton de marque, ou à ce que nous essayons d'atteindre avec ce message : éducatif, informatif, inspirant et avec de l’esprit. Nous savons que nos clients sont toujours à la recherche d'inspiration pour se motiver à faire de l'exercice, alors choisissons le ton "inspirationnel".

Nous avons donc trois nouvelles options, réécrites par l'IA pour avoir un ton plus inspirant, en utilisant des termes comme "palier suivant", "meilleur" et "transformé", qui peuvent tous trouver un écho favorable auprès d'un public axé sur l'entraînement et l'amélioration de la condition physique.

Pour les marques internationales qui doivent gérer des canaux sociaux dans de nombreuses langues différentes, nous pouvons demander à l'IA de traduire notre message automatiquement. Pour l'instant, nous voulons simplement traduire notre message dans une langue que la génération Z peut comprendre, nous devons donc ajouter quelques emojis et hashtags. L'assistant IA peut automatiquement trouver les meilleurs pour nous.

C'est aussi simple que cela ! À partir d'une phrase sèche et fade, nous avons utilisé l'assistant IA pour créer un message beaucoup plus engageant et amusant avec tous les bons hashtags et quelques emojis accrocheurs, et nous pouvons facilement le localiser pour nos marchés internationaux.

Utiliser des modèles de rédaction pour la création de contenu

Ce n'est pas tout, les responsables de l'entreprise veulent une version de ce contenu basée sur les modèles de rédaction qu'ils ont appris à l'école de marketing, comme AIDA (Attention, Intérêt, Désir, Action), BAB (Avant, Après, Pont), ou PAS (Problème, Amplification, Solution). Ce n'est pas un problème, car l'assistant IA peut faire tout cela à notre place. Voici à quoi cela ressemble en utilisant le modèle AIDA.

L'une des raisons pour lesquelles tant de marques font confiance à Meltwater pour les aider à gérer leurs canaux sociaux est que nous intégrons la gouvernance et la sécurité de la marque dans nos produits, afin de minimiser le risque de problèmes intentionnels ou accidentels. Nous avons appliqué la même philosophie à ces nouvelles fonctionnalités d'IA, de sorte qu'elles sont mises en œuvre de manière à garantir qu'elles ne puissent pas produire de contenu à risque, et que les utilisateurs ne puissent pas la contourner pour qu'elles se comportent de manière inattendue. Comme toujours, notre priorité absolue est de préserver la confiance de nos clients.

Nous sommes convaincus que l'assistant d'écriture IA, ainsi que nos nouvelles fonctionnalités IA contribueront à rendre la gestion des médias sociaux de nos clients plus efficace afin de créer des communautés en ligne intéressantes et puissantes autour de leurs marques.

Vous voulez voir notre assistant d'écriture en action ? Demandez une démonstration gratuite dès aujourd’hui.